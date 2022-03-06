Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе

45' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Ваалвейк

44' Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали

44' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

42' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

42' ШАНС! Тадич Душан вышел один на один с голкипером...

41' Матч возобновлен

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Иссам Эль Маах держит все под контролем

40' Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

40' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

38' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

37' Г О О О О Л - Алле Себастьян правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

36' Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.

34' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

33' Антони из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.

33' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Крамер Михил оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Андре Онана перевел мяч на угловой.

31' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

28' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе

26' Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Ваалвейк

24' Блинд Дэйли из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

23' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

23' Матч возобновлен

22' Игра остановлена из-за технических проблем.

21' Игрок команды Ваалвейк совершает фол

20' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

19' Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе

19' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

19' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Шуурс Перр пробует нанести удар издали, но Иссам Эль Маах держит все под контролем

18' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

15' Мартинес Лисандро получил желтую карточку от судьи

15' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Ваутерс Луук предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Девайн Ренш из команды Аякс в офсайде

12' Девайн Ренш из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

12' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Как он промахнулся? Тадич Душан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

10' Почти гол! Алле Себастьян пробил головой по воротам, но Иссам Эль Маах спас!

10' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

10' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

9' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Антони из команды Аякс пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.

8' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе

7' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

6' Антони из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.

6' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

4' Антони мяч отрикошетил от ворот

4' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Девайн Ренш пробует нанести удар издали, но Иссам Эль Маах держит все под контролем

3' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Ваалвейк

2' Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ваалвейк начинает с центра поля