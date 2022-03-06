Голландия: Эредивизие 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 53467
15' Желтая карточкаМартинес Лисандро
1:0
33' ГолАлле Себастьян
2:0
37' ГолАлле Себастьян
2:1
50' ГолКрамер Михил
53' Желтая карточкаРенсх Девайн
2:2
57' ГолВан дер Венне Рихард
3:2
90' ПенальтиТадич Душан
90' Желтая карточкаАнита Вурнон
90' Желтая карточкаТадич Душан
Ход матча
33'
1:0
37'
2:0
50'
2:1
53'
57'
90'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
19 Удары по воротам 3
-
13 Удары в створ 3
-
9 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
24
Онана
Андре
15
Ренсх
Девайн
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
22
Бакари
Саид
29
Крамер
Михил
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
-
22 Бакари СаидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Мёлдер ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
Ваалвейк
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|18 (1)
|0.72
|Тадич Душан
|8 (2)
|0.32
|Антони
|7
|0.28
|Бергёйс Стивен
|6
|0.24
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.2
|Классен Дэви
|5
|0.2
|Нерес Давид
|3
|0.12
|Тимбер Юррьен
|3
|0.12
|Броббей Брайан
|3
|0.12
|Альварес Эдсон
|2
|0.08
|Перейра Данило II
|2
|0.08
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Гравенберх Райан
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|0
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|9
|0.36
|Одгор Йенс
|8
|0.32
|Ван дер Венне Рихард
|3
|0.12
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.08
|Штоккерс Финн
|1
|0.04
|Анита Вурнон
|1
|0.04
|Бакари Саид
|1
|0.04
|Гаари Жюрьен
|1
|0.04
|Мёленстен Мелле
|1
|0.04
|Кёйперс Рой
|1
|0.04
|Вассен Этьенн
|0
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Алле Себастьян
|3
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Тадич Душан
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бюттнер Александер
|6
|0
|Крамер Михил
|6
|0
|Тоуба Ахмед
|6
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|Гаари Жюрьен
|4
|0
|Адевойе Шоун
|2
|1
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Анита Вурнон
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
43
15
20 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
12%
2
13%
1-15
9
21%
4
27%
16-30
6
14%
5
33%
31-45
5
12%
1
7%
46-60
7
16%
2
13%
61-75
11
26%
1
7%
76-90
Пропущено
6
18
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
17%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
33%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
50%
2
11%
76-90
Забито
24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
8%
1
9%
1-15
5
21%
3
27%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
4
17%
4
36%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
20%
3
14%
76-90
Забито
67
26
32 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
7
10%
3
12%
1-15
14
21%
7
27%
16-30
11
16%
6
23%
31-45
7
10%
2
8%
46-60
13
19%
3
12%
61-75
15
22%
5
19%
76-90
Пропущено
11
39
4 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 16
9 Не пропускали 20
1
9%
8
21%
1-15
1
9%
4
10%
16-30
2
18%
8
21%
31-45
3
27%
9
23%
46-60
0
0%
5
13%
61-75
4
36%
5
13%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1
Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|25
|19
|3
|3
|74 - 9
|60
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|25
|10
|3
|12
|41 - 52
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|25
|8
|7
|10
|30 - 39
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|25
|5
|8
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|23
|5
|4
|14
|25 - 52
|19
|17.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|18.
|ПЕК Зволле
|24
|4
|5
|15
|18 - 39
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|3
|2
|5
|13 - 23
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|16.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|1
|9
|10 - 26
|7
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2