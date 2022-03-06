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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Аякс
3:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 53467
Ваалвейк
0'
15' Желтая карточка
Мартинес Лисандро
1:0
33' Гол
Алле Себастьян
2:0
37' Гол
Алле Себастьян
2:1
50' Гол
Крамер Михил
53' Желтая карточка
Ренсх Девайн
2:2
57' Гол
Ван дер Венне Рихард
3:2
90' Пенальти
Тадич Душан
90' Желтая карточка
Анита Вурнон
90' Желтая карточка
Тадич Душан
90'+6
24
Онана
Андре
15
Ренсх
Девайн
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
4
Альварес
Эдсон
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
31
Иссам
Эль-Мааш
2
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
59
Тоуба
Ахмед
34
Ваутерс
Луук
22
Бакари
Саид
6
Анита
Вурнон
10
Ван
дер
Венне
Рихард
7
Одгор
Йенс
29
Крамер
Михил
Аякс
4-2-3-1
Ваалвейк
5-3-2

История личных встреч

Аякс
Ваалвейк

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
6.7%
26.6%
10 побед 1 ничья 0 побед

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 18 (1) 0.72
Тадич Душан 8 (2) 0.32
Антони 7 0.28
Бергёйс Стивен 6 0.24
Мазрауи Нуссер 5 0.2
Классен Дэви 5 0.2
Нерес Давид 3 0.12
Тимбер Юррьен 3 0.12
Броббей Брайан 3 0.12
Альварес Эдсон 2 0.08
Перейра Данило II 2 0.08
Мартинес Лисандро 1 0.04
Гравенберх Райан 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0
Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 9 0.36
Одгор Йенс 8 0.32
Ван дер Венне Рихард 3 0.12
Бюттнер Александер 2 (1) 0.08
Штоккерс Финн 1 0.04
Анита Вурнон 1 0.04
Бакари Саид 1 0.04
Гаари Жюрьен 1 0.04
Мёленстен Мелле 1 0.04
Кёйперс Рой 1 0.04
Вассен Этьенн 0 0
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Алле Себастьян 3 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Тадич Душан 1 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бюттнер Александер 6 0
Крамер Михил 6 0
Тоуба Ахмед 6 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
Гаари Жюрьен 4 0
Адевойе Шоун 2 1
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Мёленстен Мелле 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Анита Вурнон 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бель-Хассани Иллиас 1 0
Бакари Саид 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0

Голы по времени матча

Забито

43
15
20 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 14
5
12%
2
13%
1-15
9
21%
4
27%
16-30
6
14%
5
33%
31-45
5
12%
1
7%
46-60
7
16%
2
13%
61-75
11
26%
1
7%
76-90

Пропущено

6
18
1 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
17%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
33%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
50%
2
11%
76-90

Забито

24
11
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
13 Не забивали 15
2
8%
1
9%
1-15
5
21%
3
27%
16-30
5
21%
1
9%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
6
25%
1
9%
61-75
4
17%
4
36%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 9
4 Не пропускали 10
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
20%
3
14%
76-90

Забито

67
26
32 В 1-м тайме 16
35 Во 2-м тайме 10
18 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
7
10%
3
12%
1-15
14
21%
7
27%
16-30
11
16%
6
23%
31-45
7
10%
2
8%
46-60
13
19%
3
12%
61-75
15
22%
5
19%
76-90

Пропущено

11
39
4 В 1-м тайме 20
7 Во 2-м тайме 19
4 Пропускали первыми 16
9 Не пропускали 20
1
9%
8
21%
1-15
1
9%
4
10%
16-30
2
18%
8
21%
31-45
3
27%
9
23%
46-60
0
0%
5
13%
61-75
4
36%
5
13%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2 Виллем II - Аякс 0:1
Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0
Ваалвейк
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ваалвейк - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Фейеноорд 0:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 0:4
Виллем II - Ваалвейк 3:1 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1 Ваалвейк - АДО Ден Хааг 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ваалвейк 0:2 Спарта Роттердам - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - ПСВ 1:4 Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 25 19 3 3 74 - 9 60
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 25 10 3 12 41 - 52 33
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 23 5 4 14 25 - 52 19
17. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
18. ПЕК Зволле 24 4 5 15 18 - 39 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 10 3 2 5 13 - 23 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
15. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
16. ПЕК Зволле 12 2 1 9 10 - 26 7
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • Первый тайм
  • 49'
    Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Аякс: 69%, Ваалвейк: 31%.
  • 48'
    Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 48'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 48'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 47'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 47'
    Бергёйс Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 47'
    Аякс контролирует мяч.
  • 46'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 45'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 45'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 45'
    Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе
  • 45'
    Гравенберх Райан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 45'
    Контроль мяча: Аякс: 67%, Ваалвейк: 33%.
  • 44'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 44'
    Мартинес Лисандро не смог попасть в створ ударом издали
  • 44'
    Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 44'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    44'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 44'
    Шуурс Перр мяч отрикошетил от ворот
  • 43'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 43'
    Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 43'
    Тадич Душан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    43'
    Гаари Жюрьен наказан за толчок Тадич Душан
  • 43'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 42'
    Тоуба Ахмед из команды Ваалвейк четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.
  • 42'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 42'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 42'
    Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 42'
    Тадич Душан из команды Аякс нанес удар-парашют, но тот был отбит вратарем.
  • 42'
    ШАНС! Тадич Душан вышел один на один с голкипером...
  • 42'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Фол, нарушение
    41'
    Судья сигнализирует, что Крамер Михил из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Альварес Эдсон
  • 41'
    Матч возобновлен
  • 40'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 40'
    Бергёйс Стивен пробует нанести удар издали, но Иссам Эль Маах держит все под контролем
  • 40'
    Мартинес Лисандро нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 40'
    Игрок Тадич Душан из команды Аякс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 40'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Тадич Душан и Антони из команды Аякс.
  • 40'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 40'
    Контроль мяча: Аякс: 66%, Ваалвейк: 34%.
  • 39'
    Тадич Душан из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 39'
    Шуурс Перр делает длинную передачу вперед
  • 39'
    Аякс контролирует мяч.
  • 39'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 38'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    38'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 37'
    Бергёйс Стивен сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Алле Себастьян правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 37'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает заброс на партнера по команде.
  • 37'
    Аякс начинает контратаку
  • Фол, нарушение
    37'
    Судья сигнализирует, что Крамер Михил из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Девайн Ренш
  • 37'
    Ван дер Венне Рихард из команды Ваалвейк отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 36'
    Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 36'
    Бакари Саид из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...
  • 36'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 36'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 35'
    Контроль мяча: Аякс: 68%, Ваалвейк: 32%.
  • 35'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Аякс будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    34'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 33'
    Антони сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О О Л - Алле Себастьян из команды Аякс легко посылает мяч в пустые ворота правой! Алле Себастьян легко с этим справился!
  • 33'
    Антони из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 33'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Антони и Гравенберх Райан из команды Аякс.
  • 33'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 32'
    Ван дер Венне Рихард из команды Ваалвейк сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • Угловой
    32'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк подал угловой справа.
  • 31'
    Крамер Михил оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Андре Онана перевел мяч на угловой.
  • 31'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк делает отличный кросс...
  • 31'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья сигнализирует, что Гравенберх Райан из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Одгор Йенс
  • Офсайд
    30'
    Тадич Душан из команды Аякс в офсайде
  • 30'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 30'
    Контроль мяча: Аякс: 70%, Ваалвейк: 30%.
  • 30'
    Мартинес Лисандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    30'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк подал угловой справа.
  • 29'
    Одгор Йенс мяч отрикошетил от ворот
  • 29'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 28'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 28'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 28'
    Тадич Душан из команды Аякс делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.
  • 28'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 27'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 27'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 27'
    Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Блинд Дэйли из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Аякс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    26'
    Крамер Михил наказан за толчок Шуурс Перр
  • 26'
    Шуурс Перр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 26'
    Ваалвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 26'
    Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 25'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Аякс: 74%, Ваалвейк: 26%.
  • 25'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 25'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 25'
    Аякс контролирует мяч.
  • 24'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 24'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • 24'
    Блинд Дэйли из команды Аякс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 23'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 23'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 23'
    Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бергёйс Стивен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 22'
    Игра остановлена из-за технических проблем.
  • Фол, нарушение
    21'
    Игрок команды Ваалвейк совершает фол
  • 21'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 21'
    Ваалвейк начинает контратаку
  • 20'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 20'
    Альварес Эдсон из команды Аякс навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 20'
    Контроль мяча: Аякс: 75%, Ваалвейк: 25%.
  • 19'
    Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 19'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 19'
    Аякс контролирует мяч.
  • 18'
    Шуурс Перр пробует нанести удар издали, но Иссам Эль Маах держит все под контролем
  • Фол, нарушение
    18'
    Судья сигнализирует, что Ван дер Венне Рихард из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Алле Себастьян
  • 18'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Фол, нарушение
    17'
    Одгор Йенс наказан за толчок Шуурс Перр
  • 17'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 16'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Ван ден Бёйс Дарио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    15'
    Мартинес Лисандро получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    15'
    Мартинес Лисандро из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Одгор Йенс.
  • 15'
    Ваалвейк начинает контратаку
  • 15'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 15'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 15'
    Контроль мяча: Аякс: 72%, Ваалвейк: 28%.
  • Фол, нарушение
    14'
    Судья сигнализирует, что Одгор Йенс из команды Ваалвейк поставил подножку. Пострадал Мартинес Лисандро
  • 14'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 14'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 14'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 13'
    Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    13'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 13'
    Ваутерс Луук предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 13'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 12'
    Аякс контролирует мяч.
  • Офсайд
    12'
    Девайн Ренш из команды Аякс в офсайде
  • 12'
    Алле Себастьян из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 12'
    Девайн Ренш из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 12'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 11'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 11'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 11'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Аякс: 71%, Ваалвейк: 29%.
  • Офсайд
    10'
    Как он промахнулся? Тадич Душан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 10'
    Почти гол! Алле Себастьян пробил головой по воротам, но Иссам Эль Маах спас!
  • 10'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 10'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 9'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 9'
    Аякс контролирует мяч.
  • 9'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Ван дер Венне Рихард из команды Ваалвейк делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 9'
    Ваалвейк начинает контратаку
  • 9'
    Тадич Душан из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 8'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 8'
    Антони из команды Аякс пытался отдать пас партнеру, но сделал это очень неудачно.
  • 8'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 7'
    Иссам Эль-Мааш взял и забрал мяч на выходе
  • 7'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 7'
    Аякс контролирует мяч.
  • 7'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 6'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 6'
    Антони из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • 6'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 6'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Аякс контролирует мяч.
  • 5'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Аякс: 67%, Ваалвейк: 33%.
  • 5'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 5'
    Альварес Эдсон из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
  • Угловой
    5'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс подал угловой справа.
  • 4'
    Антони мяч отрикошетил от ворот
  • 4'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 4'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Девайн Ренш пробует нанести удар издали, но Иссам Эль Маах держит все под контролем
  • 3'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Аякс контролирует мяч.
  • 2'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • Фол, нарушение
    2'
    Алле Себастьян наказан за толчок Ван ден Бёйс Дарио
  • Угловой
    2'
    Тадич Душан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 2'
    Адевойе Шоун предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 2'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 2'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 1'
    Аякс контролирует мяч.
  • 1'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Ваалвейк начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости
Где смотреть матч Аякс 3:2 Ваалвейк онлайн

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