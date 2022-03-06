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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Вольфсбергер
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
ЛАСК
0' 11'
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
ЛАСК
3.20
3.74
2.40
Все Коэффициенты
31
Кофлер
Александр
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
44
Лочошвили
Лука
27
Новак
Михаэль
24
Верницниг
Кристофер
16
Ляйтгеб
Марио
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
11
Tai
Baribo
18
Рёчер
Торстен
1
Шлагер
Александер
19
Поцманн
Марвин
34
Боллер
Ян
6
Визингер
Филип
26
Твардзик
Филип
21
Хон
Хён-Сок
8
Михорль
Петер
17
Грубер
Андреас
30
Хорват
Саша
27
Гойгингер
Томас
23
Шмидт
Александер
Вольфсбергер
4-3-1-2
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Вольфсбергер
ЛАСК

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

20 матчей

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Б
0:1
БЧГ
0:4
БЧГ
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
БЧГ
3:0
БЧГ
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tai Baribo 9 0.43
Линдль Михаэль 5 (3) 0.24
Перец Элиэль 4 0.19
Рёчер Торстен 3 0.14
Дьенг Шейку 3 0.14
Визингер Дарио 2 0.1
Дедич Амар 2 0.1
Яшич Адис 1 0.05
Баумгартнер Доминик 1 0.05
Гугганиг Давид 1 0.05
Ляйтгеб Марио 0 0
Тафернер Маттойс 0 0
Верницниг Кристофер 0 0
Шерцер Йонатан 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гойгингер Томас 5 0.24
Карамоко Мамуду 4 0.19
Гргич Лукас 2 0.1
Михорль Петер 2 (1) 0.1
Рагуц Марко 1 0.05
Поцманн Марвин 1 0.05
Флеккер Флориан 1 0.05
Визингер Филип 1 0.05
Йовичич Бранко 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Моншайн Кристоф 1 0.05
Шмидт Александер 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Накамура Кейто 1 0.05
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баумгартнер Доминик 5 0
Гугганиг Давид 3 1
Лочошвили Лука 4 0
Тафернер Маттойс 2 1
Кофлер Александр 3 0
Перец Элиэль 3 0
Дедич Амар 3 0
Tai Baribo 3 0
Линдль Михаэль 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Рёчер Торстен 1 0
Новак Михаэль 1 0
Дьенг Шейку 1 0
Шерцер Йонатан 1 0
Визингер Дарио 1 0
Штрацниг Кай 1 0
Яшич Адис 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михорль Петер 5 2
Реннер Рене 4 2
Флеккер Флориан 6 0
Гргич Лукас 5 0
Люкенедер Феликс 4 0
Холланд Джеймс 3 0
Поцманн Марвин 3 0
Визингер Филип 3 0
Боллер Ян 3 0
Хорват Саша 2 0
Шлагер Александер 2 0
Твардзик Филип 1 0
Филипович Петар 1 0
Гойгингер Томас 1 0
Марешиц Дарио 1 0
Шмидт Александер 1 0
Хон Хён-Сок 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
16
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
4
25%
76-90

Пропущено

15
16
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Забито

13
12
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
6
50%
76-90

Пропущено

19
12
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
7
37%
6
50%
76-90

Забито

31
28
19 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
1
3%
3
11%
1-15
9
29%
29%
5
18%
16-30
9
29%
29%
5
18%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
4
13%
10
36%
76-90

Пропущено

34
28
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
6
18%
3
11%
46-60
4
12%
5
18%
61-75
8
24%
10
36%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2
Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 17 4 1 50 - 13 55
2. Штурм 0:0 22 10 7 5 44 - 30 37
3. Вольфсбергер 0:0 22 10 5 7 33 - 32 35
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 22 7 10 5 31 - 30 31
5. Аустрия Вена 0:1 22 7 9 6 29 - 23 30
6. Рапид Вена 0:0 22 7 8 7 32 - 31 29
7. Рид 0:0 22 7 8 7 29 - 39 29
8. ЛАСК 0:0 22 6 8 8 28 - 28 26
9. Сваровски Тироль 1:0 22 5 8 9 30 - 42 23
10. Адмира 1:0 22 5 8 9 25 - 29 23
11. Хартберг 0:1 22 5 7 10 29 - 35 22
12. Альтах 22 3 4 15 10 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 33 - 5 31
2. Рид 0:0 11 6 5 0 19 - 13 23
3. Вольфсбергер 0:0 11 6 2 3 19 - 14 20
4. Штурм 0:0 11 5 4 2 23 - 16 19
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Рапид Вена 0:0 11 5 2 4 18 - 14 17
7. Аустрия Вена 0:1 11 4 5 2 16 - 11 17
8. ЛАСК 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 1:0 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Адмира 1:0 11 3 2 6 11 - 12 11
11. Хартберг 0:1 11 2 4 5 14 - 18 10
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 0:0 11 5 3 3 21 - 14 18
3. Вольфсбергер 0:0 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
5. Аустрия Вена 0:1 11 3 4 4 13 - 12 13
6. ЛАСК 0:0 11 3 4 4 16 - 16 13
7. Хартберг 0:1 11 3 3 5 15 - 17 12
8. Адмира 1:0 11 2 6 3 14 - 17 12
9. Рапид Вена 0:0 11 2 6 3 14 - 17 12
10. Сваровски Тироль 1:0 11 3 2 6 13 - 26 11
11. Альтах 11 2 2 7 5 - 18 8
12. Рид 0:0 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вольфсбергер
Ничья
ЛАСК
3.20
3.74
2.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вольфсбергер 0:0 ЛАСК онлайн

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