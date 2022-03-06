Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Лавантталь Арена
20' Желтая карточкаРёчер Торстен
1:0
52' ГолРёчер Торстен
56' Желтая карточкаЛиндль Михаэль
89' Желтая карточкаВизингер Филип
Ход матча
20'
52'
1:0
56'
84'
89'
97
Яшич
Адис
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
34
Боллер
Ян
21
Хон
Хён-Сок
30
Хорват
Саша
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Tai BariboНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 Боллер ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Andreas Wieland
История личных встреч
Вольфсбергер
ЛАСК
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
20 матчей
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tai Baribo
|9
|0.41
|Линдль Михаэль
|5 (3)
|0.23
|Перец Элиэль
|4
|0.18
|Рёчер Торстен
|4
|0.18
|Дьенг Шейку
|3
|0.14
|Визингер Дарио
|2
|0.09
|Дедич Амар
|2
|0.09
|Яшич Адис
|1
|0.05
|Баумгартнер Доминик
|1
|0.05
|Гугганиг Давид
|1
|0.05
|Ляйтгеб Марио
|0
|0
|Тафернер Маттойс
|0
|0
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Шерцер Йонатан
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гойгингер Томас
|5
|0.23
|Карамоко Мамуду
|4
|0.18
|Гргич Лукас
|2
|0.09
|Михорль Петер
|2 (1)
|0.09
|Рагуц Марко
|1
|0.05
|Поцманн Марвин
|1
|0.05
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Визингер Филип
|1
|0.05
|Йовичич Бранко
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Моншайн Кристоф
|1
|0.05
|Шмидт Александер
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Накамура Кейто
|1
|0.05
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баумгартнер Доминик
|5
|0
|Гугганиг Давид
|3
|1
|Лочошвили Лука
|4
|0
|Тафернер Маттойс
|2
|1
|Линдль Михаэль
|3
|0
|Кофлер Александр
|3
|0
|Перец Элиэль
|3
|0
|Дедич Амар
|3
|0
|Tai Baribo
|3
|0
|Рёчер Торстен
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Новак Михаэль
|1
|0
|Дьенг Шейку
|1
|0
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Визингер Дарио
|1
|0
|Штрацниг Кай
|1
|0
|Яшич Адис
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Михорль Петер
|5
|2
|Реннер Рене
|4
|2
|Флеккер Флориан
|6
|0
|Гргич Лукас
|5
|0
|Люкенедер Феликс
|4
|0
|Холланд Джеймс
|3
|0
|Поцманн Марвин
|3
|0
|Визингер Филип
|3
|0
|Боллер Ян
|3
|0
|Хорват Саша
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Твардзик Филип
|1
|0
|Филипович Петар
|1
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Марешиц Дарио
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
1
6%
1
6%
1-15
3
17%
5
31%
16-30
6
33%
4
25%
31-45
3
17%
2
13%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
4
25%
76-90
Пропущено
15
16
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
27%
1
6%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90
Забито
13
12
9 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
0
0%
2
17%
1-15
6
46%
0
0%
16-30
3
23%
1
8%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
6
50%
76-90
Пропущено
19
12
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
4
21%
3
25%
61-75
7
37%
6
50%
76-90
Забито
31
28
19 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
4 Не забивали 5
1
3%
3
11%
1-15
9
29%
29%
5
18%
16-30
9
29%
29%
5
18%
31-45
5
16%
4
14%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
4
13%
10
36%
76-90
Пропущено
34
28
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
5
15%
2
7%
1-15
4
12%
4
14%
16-30
7
21%
4
14%
31-45
6
18%
3
11%
46-60
4
12%
5
18%
61-75
8
24%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1 Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2
Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6 Рид - Вольфсбергер 3:3
ЛАСК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Адмира - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1
ЛАСК - Црвена Звезда 1:2 ЛАСК - Младост Лучани 2:2 ЛАСК - Марибор 1:2 ЛАСК - Гразер 7:1 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 ЛАСК - ХИК 3:0 ЛАСК - Рид 1:0 Хартберг - ЛАСК 2:1 Маккаби Тель-Авив - ЛАСК 0:1 Штурм - ЛАСК 3:3 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 ЛАСК - Алашкерт 2:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:2 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 ЛАСК - Альтах 0:1 Алашкерт - ЛАСК 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|17
|4
|1
|50 - 13
|55
|2.
|Штурм
|22
|10
|7
|5
|46 - 32
|37
|3.
|Вольфсбергер
|22
|11
|4
|7
|34 - 32
|37
|4.
|Аустрия Вена
|22
|8
|9
|5
|31 - 23
|33
|5.
|Рапид Вена
|22
|8
|7
|7
|35 - 31
|31
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|7.
|Рид
|22
|7
|8
|7
|31 - 41
|29
|8.
|ЛАСК
|22
|6
|7
|9
|28 - 29
|25
|9.
|Сваровски Тироль
|22
|5
|8
|9
|30 - 42
|23
|10.
|Хартберг
|22
|5
|7
|10
|29 - 35
|22
|11.
|Адмира
|22
|4
|8
|10
|25 - 31
|20
|12.
|Альтах
|22
|3
|4
|15
|10 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|33 - 5
|31
|2.
|Рид
|11
|6
|5
|0
|21 - 15
|23
|3.
|Вольфсбергер
|11
|7
|1
|3
|20 - 14
|22
|4.
|Штурм
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|5.
|Рапид Вена
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|7.
|Аустрия Вена
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|ЛАСК
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|11.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|11 - 14
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|3.
|Аустрия Вена
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Хартберг
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|9.
|ЛАСК
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|12.
|Рид
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6