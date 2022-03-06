Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:1
Первый тайм: 10'
Стадион: Profertil Arena Hartberg
0:1
5' ГолБлуме Брор
Ход матча
5'
0:1
23
Кайнц
Тобиас
18
Штурм
Филипп
24
Тадич
Дарио
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
44
Шульц
Кофи
21
Рогель
Жан
10
Блуме
Брор
33
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
24 Тадич ДариоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Роттер ТомасЗащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шульц КофиЗащитник
-
21 Рогель ЖанПолузащитник
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прица ТимНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Томич ДенисПолузащитник
-
23 Скрбо СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Justin Forst
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
История личных встреч
Хартберг
Сваровски Тироль
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тадич Дарио
|8 (1)
|0.38
|Хорват Саша
|4
|0.19
|Хайль Юрген
|3
|0.14
|Афдияй Донис
|3
|0.14
|Ниманн Ноэль
|3
|0.14
|Роттер Томас
|2
|0.1
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.05
|Белакович Неманя
|1
|0.05
|Гольнер Манфред
|1 (1)
|0.05
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0.05
|Штурм Филипп
|1
|0.05
|Matija Horvat
|1
|0.05
|Кайнц Тобиас
|0
|0
|Клем Кристиан
|0
|0
|Штек Давид
|0
|0
|Фаркаш Патрик
|0
|0
|Лема Майкл Джон
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриони Джакомо
|11 (3)
|0.52
|Забитцер Томас
|5
|0.24
|Мюллер Валентино
|2
|0.1
|Пецос Атанасиос
|2
|0.1
|Бехоунек Рафаэл
|2
|0.1
|Авуджа Максим
|2
|0.1
|Скрбо Стефан
|1
|0.05
|Ансельм Тобиас
|1
|0.05
|Кох Фабиан
|1
|0.05
|Блуме Брор
|1
|0.05
|Justin Forst
|1
|0.05
|Классен Леон
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
|Alexander Ranacher
|0
|0
|Прица Тим
|0
|0
|Нашбергер Йоханнес
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роттер Томас
|5
|0
|Свете Рене
|5
|0
|Кайнц Тобиас
|4
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Matija Horvat
|4
|0
|Хайль Юрген
|4
|0
|Зоннляйтнер Марио
|2
|0
|Гольнер Манфред
|2
|0
|Philipp Erhardt
|2
|0
|Штек Давид
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|2
|0
|Тадич Дарио
|1
|0
|Клем Кристиан
|1
|0
|Фаркаш Патрик
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Белакович Неманя
|1
|0
|Thomas Kofler
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пецос Атанасиос
|5
|0
|Кох Фабиан
|4
|0
|Смит Ренни
|4
|0
|Вриони Джакомо
|4
|0
|Авуджа Максим
|4
|0
|Бехоунек Рафаэл
|2
|1
|Классен Леон
|3
|0
|Томич Денис
|3
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Dominik Stumberger
|2
|0
|Felix Bacher
|2
|0
|Рогель Жан
|2
|0
|Нашбергер Йоханнес
|2
|0
|Скрбо Стефан
|2
|0
|Освальд Фердинанд
|0
|1
|Шульц Кофи
|1
|0
|Огринец Санди
|1
|0
|Ожегович Беньямин
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
5
42%
76-90
Пропущено
17
26
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
2
8%
1-15
5
29%
29%
2
8%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
12%
8
31%
76-90
Забито
15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
5
28%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
35%
5
33%
76-90
Забито
29
30
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
3
10%
6
20%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
9
31%
10
33%
76-90
Пропущено
34
41
19 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
5
15%
4
10%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
7
21%
9
22%
31-45
5
15%
8
20%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
8
24%
13
32%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4
Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|17
|4
|1
|50 - 13
|55
|2.
|Штурм
|0:0
|22
|10
|7
|5
|44 - 30
|37
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|10
|5
|7
|33 - 32
|35
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|22
|7
|10
|5
|31 - 30
|31
|5.
|Аустрия Вена
|0:1
|22
|7
|9
|6
|29 - 23
|30
|6.
|Рапид Вена
|0:0
|22
|7
|8
|7
|32 - 31
|29
|7.
|Рид
|0:0
|22
|7
|8
|7
|29 - 39
|29
|8.
|ЛАСК
|0:0
|22
|6
|8
|8
|28 - 28
|26
|9.
|Сваровски Тироль
|1:0
|22
|5
|8
|9
|30 - 42
|23
|10.
|Адмира
|1:0
|22
|5
|8
|9
|25 - 29
|23
|11.
|Хартберг
|0:1
|22
|5
|7
|10
|29 - 35
|22
|12.
|Альтах
|22
|3
|4
|15
|10 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|33 - 5
|31
|2.
|Рид
|0:0
|11
|6
|5
|0
|19 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|4.
|Штурм
|0:0
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|6.
|Рапид Вена
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|ЛАСК
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|1:0
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Адмира
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|11.
|Хартберг
|0:1
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|0:0
|11
|5
|3
|3
|21 - 14
|18
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Аустрия Вена
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 12
|13
|6.
|ЛАСК
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Хартберг
|0:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|8.
|Адмира
|1:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|9.
|Рапид Вена
|0:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|12.
|Рид
|0:0
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6