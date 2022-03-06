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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Хартберг
0:1
Конец матча

Стадион:
Сваровски Тироль
0'
0:1
5' Гол
Блуме Брор
27' Желтая карточка
Эртльталер Юлиус
56' Желтая карточка
Рогель Жан
77' Желтая карточка
Шульц Кофи
90' Желтая карточка
Гольнер Манфред
90'+6
35
Заллингер
Рафаэль
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
18
Штурм
Филипп
9
Айдын
Окан
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
25
Освальд
Фердинанд
21
Рогель
Жан
30
Бехоунек
Рафаэл
26
Dominik
Stumberger
44
Шульц
Кофи
10
Блуме
Брор
98
Огринец
Санди
17
Нашбергер
Йоханнес
77
Эртльталер
Юлиус
9
Вриони
Джакомо
33
Прица
Тим
Хартберг
4-2-3-1
Сваровски Тироль
4-4-2

История личных встреч

Хартберг
Сваровски Тироль

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Б
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:3
Б
0:1
К
3:0
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:4
ЭЛ
2:1
ЭЛ
0:1
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тадич Дарио 8 (1) 0.36
Хорват Саша 4 0.18
Хайль Юрген 3 0.14
Афдияй Донис 3 0.14
Ниманн Ноэль 3 0.14
Роттер Томас 2 0.09
Шмербок Марк-Андре 1 0.05
Белакович Неманя 1 0.05
Гольнер Манфред 1 (1) 0.05
Зоннляйтнер Марио 1 0.05
Штурм Филипп 1 0.05
Matija Horvat 1 0.05
Кайнц Тобиас 0 0
Клем Кристиан 0 0
Штек Давид 0 0
Фаркаш Патрик 0 0
Лема Майкл Джон 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриони Джакомо 11 (3) 0.5
Забитцер Томас 5 0.23
Блуме Брор 2 0.09
Мюллер Валентино 2 0.09
Пецос Атанасиос 2 0.09
Бехоунек Рафаэл 2 0.09
Авуджа Максим 2 0.09
Скрбо Стефан 1 0.05
Ансельм Тобиас 1 0.05
Кох Фабиан 1 0.05
Justin Forst 1 0.05
Классен Леон 0 0
Прица Тим 0 0
Рогель Жан 0 0
Alexander Ranacher 0 0
Нашбергер Йоханнес 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роттер Томас 5 0
Свете Рене 5 0
Кайнц Тобиас 4 0
Афдияй Донис 4 0
Matija Horvat 4 0
Хайль Юрген 4 0
Зоннляйтнер Марио 2 0
Гольнер Манфред 2 0
Philipp Erhardt 2 0
Штек Давид 2 0
Люкенедер Феликс 2 0
Тадич Дарио 1 0
Клем Кристиан 1 0
Фаркаш Патрик 1 0
Диарра Юба 1 0
Белакович Неманя 1 0
Thomas Kofler 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пецос Атанасиос 5 0
Кох Фабиан 4 0
Смит Ренни 4 0
Вриони Джакомо 4 0
Авуджа Максим 4 0
Бехоунек Рафаэл 2 1
Классен Леон 3 0
Рогель Жан 3 0
Томич Денис 3 0
Шульц Кофи 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Забитцер Томас 2 0
Dominik Stumberger 2 0
Felix Bacher 2 0
Нашбергер Йоханнес 2 0
Скрбо Стефан 2 0
Освальд Фердинанд 0 1
Огринец Санди 1 0
Ожегович Беньямин 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Эртльталер Юлиус 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
1
7%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
6
43%
5
42%
76-90

Пропущено

17
26
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
24%
2
8%
1-15
5
29%
29%
2
8%
16-30
4
24%
7
27%
31-45
1
6%
5
19%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
2
12%
8
31%
76-90

Забито

15
18
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
2
13%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
5
28%
76-90

Пропущено

17
15
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
4
24%
3
20%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
6
35%
5
33%
76-90

Забито

29
30
12 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 13
5 Не забивали 5
4
14%
3
10%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
3
10%
6
20%
31-45
3
10%
5
17%
46-60
5
17%
2
7%
61-75
9
31%
10
33%
76-90

Пропущено

34
41
19 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 24
13 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 17
5
15%
4
10%
1-15
7
21%
4
10%
16-30
7
21%
9
22%
31-45
5
15%
8
20%
46-60
2
6%
3
7%
61-75
8
24%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Хартберг - Адмира 1:1
Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2 Хартберг - Аустрия Вена 3:4
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Дорнбирн - Сваровски Тироль 2:4
Ольборг - Сваровски Тироль 2:2 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 1:1 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 ЛАСК - Сваровски Тироль 2:1 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 5:2 Сваровски Тироль - Рид 4:2 Гразер - Сваровски Тироль 2:4 Штурм - Сваровски Тироль 5:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 17 4 1 50 - 13 55
2. Штурм 22 10 7 5 46 - 32 37
3. Вольфсбергер 22 11 4 7 34 - 32 37
4. Аустрия Вена 22 8 9 5 31 - 23 33
5. Рапид Вена 22 8 7 7 35 - 31 31
6. Аустрия Клагенфурт 22 7 9 6 31 - 33 30
7. Рид 22 7 8 7 31 - 41 29
8. ЛАСК 22 6 7 9 28 - 29 25
9. Сваровски Тироль 22 5 8 9 30 - 42 23
10. Хартберг 22 5 7 10 29 - 35 22
11. Адмира 22 4 8 10 25 - 31 20
12. Альтах 22 3 4 15 10 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 33 - 5 31
2. Рид 11 6 5 0 21 - 15 23
3. Вольфсбергер 11 7 1 3 20 - 14 22
4. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
5. Рапид Вена 11 6 1 4 21 - 14 19
6. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
7. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
8. ЛАСК 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 11 2 4 5 14 - 18 10
11. Адмира 11 2 2 7 11 - 14 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 11 5 3 3 23 - 16 18
3. Аустрия Вена 11 4 4 3 15 - 12 16
4. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 11 3 3 5 14 - 18 12
9. ЛАСК 11 3 3 5 16 - 17 12
10. Сваровски Тироль 11 3 2 6 13 - 26 11
11. Альтах 11 2 2 7 5 - 18 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Эртльталер Юлиус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Блуме Брор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Хартберг 0:1 Сваровски Тироль онлайн

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