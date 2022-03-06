Австрия: Бундеслига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: БСФЦ
1:0
7' ГолФорсагер Вильгельм
34' Желтая карточкаГалвао Лукас
55' Желтая карточкаМюль Лукас
1:1
64' ГолГрюнвальд Александр
79' Желтая карточкаВодганел Ян
1:2
82' ГолВучич Ромео
87' Желтая карточкаЗуттнер Маркус
Ход матча
7'
34'
55'
64'
79'
82'
1:2
87'
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
16
Келес
Джан
18
Noah
Ohio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Noah OhioНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Manfred Schmid
История личных встреч
Адмира
Аустрия Вена
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед
41 матч
24.4%
24.4%
51.2%
10 побед 10 ничьих 21 победа
Первый тайм
12.2%
53.7%
34.1%
5 побед 22 ничьи 14 побед
Второй тайм
22%
31.7%
46.3%
9 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Адмира
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кершбаум Роман
|6 (3)
|0.27
|Мустафа Сулиман
|4
|0.18
|Цвиршиц Штефан
|3
|0.14
|Форсагер Вильгельм
|3
|0.14
|Бабуску Онурхан
|2
|0.09
|Ганда Йосеф
|2
|0.09
|Водганел Ян
|1
|0.05
|Patrick Monteiro
|1
|0.05
|Эбнер Томас
|1
|0.05
|Хаусьелль Марко
|1
|0.05
|Айву Эмануэль
|1
|0.05
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Stefano Surdanovic
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричин Марко
|6 (1)
|0.27
|Фишер Манфред
|4
|0.18
|Джукич Александар
|3
|0.14
|Noah Ohio
|3
|0.14
|Тейгль Георг
|3
|0.14
|Грюнвальд Александр
|2
|0.09
|Хускович Муарем
|2
|0.09
|Зуттнер Маркус
|1
|0.05
|Браунёдер Маттиас
|1
|0.05
|Мартель Эрик
|1
|0.05
|Мюль Лукас
|1
|0.05
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.05
|Хандль Йоханнес
|1
|0.05
|Келес Джан
|1
|0.05
|Вучич Ромео
|1
|0.05
|Леонардо Ивкич
|0
|0
Карточки
Адмира
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукачевич Леонардо
|5
|1
|Форсагер Вильгельм
|6
|0
|Бауэр Себастьян
|4
|1
|Даткович Нико
|4
|0
|Кершбаум Роман
|4
|0
|Малишек Лукас
|4
|0
|Мустафа Сулиман
|4
|0
|Шмидль Филипп
|2
|1
|Эбнер Томас
|3
|0
|Водганел Ян
|3
|0
|Кронбергер Лука
|3
|0
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|Цвиршиц Штефан
|2
|0
|Эльмкис Илай
|2
|0
|Бабуску Онурхан
|2
|0
|Ганда Йосеф
|2
|0
|Остшолек Маттиас
|1
|0
|Бруггер Янник
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|5
|1
|Браунёдер Маттиас
|6
|0
|Мюль Лукас
|5
|0
|Мартель Эрик
|5
|0
|Хускович Муарем
|4
|0
|Джуричин Марко
|3
|0
|Зуттнер Маркус
|2
|0
|Грюнвальд Александр
|2
|0
|Галвао Лукас
|2
|0
|Шойссенгейер Кристиан
|2
|0
|Фишер Манфред
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|2
|0
|Хандль Йоханнес
|2
|0
|Леонардо Ивкич
|2
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Джукич Александар
|1
|0
|Эль-Шеви
|1
|0
|Noah Ohio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
10%
3
23%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
50%
1
9%
76-90
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
21%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
3
27%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90
Забито
24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
8
28%
16-30
4
17%
1
3%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
5
21%
7
24%
76-90
Пропущено
29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
5
17%
4
18%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
8
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0
Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1
Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|17
|4
|1
|50 - 13
|55
|2.
|Штурм
|22
|10
|7
|5
|46 - 32
|37
|3.
|Вольфсбергер
|22
|11
|4
|7
|34 - 32
|37
|4.
|Аустрия Вена
|22
|8
|9
|5
|31 - 23
|33
|5.
|Рапид Вена
|22
|8
|7
|7
|35 - 31
|31
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|7.
|Рид
|22
|7
|8
|7
|31 - 41
|29
|8.
|ЛАСК
|22
|6
|7
|9
|28 - 29
|25
|9.
|Сваровски Тироль
|22
|5
|8
|9
|30 - 42
|23
|10.
|Хартберг
|22
|5
|7
|10
|29 - 35
|22
|11.
|Адмира
|22
|4
|8
|10
|25 - 31
|20
|12.
|Альтах
|22
|3
|4
|15
|10 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|33 - 5
|31
|2.
|Рид
|11
|6
|5
|0
|21 - 15
|23
|3.
|Вольфсбергер
|11
|7
|1
|3
|20 - 14
|22
|4.
|Штурм
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|5.
|Рапид Вена
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|7.
|Аустрия Вена
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|ЛАСК
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|11.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|11 - 14
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|3.
|Аустрия Вена
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Хартберг
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|9.
|ЛАСК
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|12.
|Рид
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6