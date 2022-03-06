  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2021-2022

Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Адмира
1:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
7' Гол
Форсагер Вильгельм
34' Желтая карточка
Галвао Лукас
55' Желтая карточка
Мюль Лукас
1:1
64' Гол
Грюнвальд Александр
79' Желтая карточка
Водганел Ян
1:2
82' Гол
Вучич Ромео
87' Желтая карточка
Зуттнер Маркус
90'+4
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
3
Шмидль
Филипп
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
19
Форсагер
Вильгельм
12
Малишек
Лукас
86
Stefano
Surdanovic
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
20
Мюль
Лукас
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
8
Демаку
Весель
23
Браунёдер
Маттиас
16
Келес
Джан
10
Грюнвальд
Александр
30
Фишер
Манфред
18
Noah
Ohio
Адмира
4-2-3-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Адмира
Аустрия Вена

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
76.9%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

25%
75%
0 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 19 побед

41 матч

24.4%
24.4%
51.2%
10 побед 10 ничьих 21 победа

Первый тайм

12.2%
53.7%
34.1%
5 побед 22 ничьи 14 побед

Второй тайм

22%
31.7%
46.3%
9 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

Б
2:2
ББЗВ
0:0
ББЗВ
0:2
Б
0:4
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
4:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:3
Б
1:3
Б
1:6
К
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:3
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:1
Б
0:1
Б
2:2
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
4:6
Б
1:0
Б(M
0:3
Б(M
2:4
К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кершбаум Роман 6 (3) 0.27
Мустафа Сулиман 4 0.18
Цвиршиц Штефан 3 0.14
Форсагер Вильгельм 3 0.14
Бабуску Онурхан 2 0.09
Ганда Йосеф 2 0.09
Водганел Ян 1 0.05
Patrick Monteiro 1 0.05
Эбнер Томас 1 0.05
Хаусьелль Марко 1 0.05
Айву Эмануэль 1 0.05
Лукачевич Леонардо 0 0
Stefano Surdanovic 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричин Марко 6 (1) 0.27
Фишер Манфред 4 0.18
Джукич Александар 3 0.14
Noah Ohio 3 0.14
Тейгль Георг 3 0.14
Грюнвальд Александр 2 0.09
Хускович Муарем 2 0.09
Зуттнер Маркус 1 0.05
Браунёдер Маттиас 1 0.05
Мартель Эрик 1 0.05
Мюль Лукас 1 0.05
Пихлер Бенедикт 1 0.05
Хандль Йоханнес 1 0.05
Келес Джан 1 0.05
Вучич Ромео 1 0.05
Леонардо Ивкич 0 0

Карточки

Адмира
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукачевич Леонардо 5 1
Форсагер Вильгельм 6 0
Бауэр Себастьян 4 1
Даткович Нико 4 0
Кершбаум Роман 4 0
Малишек Лукас 4 0
Мустафа Сулиман 4 0
Шмидль Филипп 2 1
Эбнер Томас 3 0
Водганел Ян 3 0
Кронбергер Лука 3 0
Ляйтнер Андреас 2 0
Цвиршиц Штефан 2 0
Эльмкис Илай 2 0
Бабуску Онурхан 2 0
Ганда Йосеф 2 0
Остшолек Маттиас 1 0
Бруггер Янник 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 5 1
Браунёдер Маттиас 6 0
Мюль Лукас 5 0
Мартель Эрик 5 0
Хускович Муарем 4 0
Джуричин Марко 3 0
Зуттнер Маркус 2 0
Грюнвальд Александр 2 0
Галвао Лукас 2 0
Шойссенгейер Кристиан 2 0
Фишер Манфред 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Хандль Йоханнес 2 0
Леонардо Ивкич 2 0
Пенц Патрик 1 0
Джукич Александар 1 0
Эль-Шеви 1 0
Noah Ohio 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
10%
3
23%
1-15
3
30%
4
31%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
6
50%
1
9%
76-90

Забито

14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
3
21%
2
13%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
3
19%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
4
24%
3
27%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
2
12%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
3
18%
2
18%
61-75
2
12%
2
18%
76-90

Забито

24
29
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
6 Не забивали 5
4
17%
5
17%
1-15
3
13%
8
28%
16-30
4
17%
1
3%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
4
14%
61-75
5
21%
7
24%
76-90

Пропущено

29
22
13 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
5
17%
4
18%
1-15
5
17%
2
9%
16-30
3
10%
3
14%
31-45
4
14%
6
27%
46-60
4
14%
4
18%
61-75
8
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1 Адмира - Хорн 3:0
Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Адмира - Хартберг 1:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1
Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Альтах 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 17 4 1 50 - 13 55
2. Штурм 22 10 7 5 46 - 32 37
3. Вольфсбергер 22 11 4 7 34 - 32 37
4. Аустрия Вена 22 8 9 5 31 - 23 33
5. Рапид Вена 22 8 7 7 35 - 31 31
6. Аустрия Клагенфурт 22 7 9 6 31 - 33 30
7. Рид 22 7 8 7 31 - 41 29
8. ЛАСК 22 6 7 9 28 - 29 25
9. Сваровски Тироль 22 5 8 9 30 - 42 23
10. Хартберг 22 5 7 10 29 - 35 22
11. Адмира 22 4 8 10 25 - 31 20
12. Альтах 22 3 4 15 10 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 33 - 5 31
2. Рид 11 6 5 0 21 - 15 23
3. Вольфсбергер 11 7 1 3 20 - 14 22
4. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
5. Рапид Вена 11 6 1 4 21 - 14 19
6. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
7. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
8. ЛАСК 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 11 2 4 5 14 - 18 10
11. Адмира 11 2 2 7 11 - 14 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 11 5 3 3 23 - 16 18
3. Аустрия Вена 11 4 4 3 15 - 12 16
4. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 11 3 3 5 14 - 18 12
9. ЛАСК 11 3 3 5 16 - 17 12
10. Сваровски Тироль 11 3 2 6 13 - 26 11
11. Альтах 11 2 2 7 5 - 18 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Галвао Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Форсагер Вильгельм бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Адмира 1:2 Аустрия Вена онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 