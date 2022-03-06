Австрия: Бундеслига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Альянц
45
Хедль
Никлас
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Реп РайкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|9 (2)
|0.41
|Фунтас Таксиархис
|7
|0.32
|Грюлль Марко
|6
|0.27
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0.09
|Стойкович Филип
|2
|0.09
|Любичич Роберт
|1
|0.05
|Граховац Срджан
|1
|0.05
|Виммер Кевин
|1
|0.05
|Аразе Кельвин
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|9
|0.41
|Turgay Gemicibasi
|5 (3)
|0.23
|Alexander Timossi Andersson
|4
|0.18
|Patrick Greil
|3
|0.14
|Ридер Флориан
|2
|0.09
|Thorsten Mahrer
|2
|0.09
|Christopher Cvetko
|1
|0.05
|Darijo Pecirep
|1
|0.05
|Gloire Amanda
|1
|0.05
|Ivan Saravanja
|1
|0.05
|Florian Jaritz
|0
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шик Торстен
|5
|0
|Стойкович Филип
|5
|0
|Айву Эмануэль
|4
|0
|Грюлль Марко
|4
|0
|Любичич Роберт
|2
|1
|Граховац Срджан
|3
|0
|Фунтас Таксиархис
|3
|0
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Аразе Кельвин
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Шустер Лион
|1
|0
|Martin Moormann
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|9
|1
|Nicolas Wimmer
|4
|1
|Herbert Paul
|5
|0
|Thorsten Mahrer
|3
|1
|Ридер Флориан
|4
|0
|Alexander Timossi Andersson
|3
|0
|Kosmas Gezos
|1
|1
|Менцель Филлип
|1
|1
|Пинк Маркус
|2
|0
|Фукс Александер
|2
|0
|Christopher Cvetko
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Maximiliano Moreira
|0
|1
|Darijo Pecirep
|0
|1
|Gloire Amanda
|0
|1
|Philipp Huetter
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Робертс Томас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
3
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
5
28%
4
33%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90
Пропущено
14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
5
36%
6
35%
76-90
Забито
15
17
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
7
44%
4
27%
76-90
Забито
33
29
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
5
15%
7
24%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
7
21%
7
24%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
7
21%
5
17%
76-90
Пропущено
30
32
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
4
13%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
6
20%
5
16%
61-75
12
40%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0
Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|17
|4
|1
|50 - 13
|55
|2.
|Штурм
|0:0
|22
|10
|7
|5
|44 - 30
|37
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|22
|10
|5
|7
|33 - 32
|35
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|22
|7
|10
|5
|31 - 30
|31
|5.
|Аустрия Вена
|0:1
|22
|7
|9
|6
|29 - 23
|30
|6.
|Рапид Вена
|0:0
|22
|7
|8
|7
|32 - 31
|29
|7.
|Рид
|0:0
|22
|7
|8
|7
|29 - 39
|29
|8.
|ЛАСК
|0:0
|22
|6
|8
|8
|28 - 28
|26
|9.
|Сваровски Тироль
|1:0
|22
|5
|8
|9
|30 - 42
|23
|10.
|Адмира
|1:0
|22
|5
|8
|9
|25 - 29
|23
|11.
|Хартберг
|0:1
|22
|5
|7
|10
|29 - 35
|22
|12.
|Альтах
|22
|3
|4
|15
|10 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|33 - 5
|31
|2.
|Рид
|0:0
|11
|6
|5
|0
|19 - 13
|23
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|6
|2
|3
|19 - 14
|20
|4.
|Штурм
|0:0
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|5.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|6.
|Рапид Вена
|0:0
|11
|5
|2
|4
|18 - 14
|17
|7.
|Аустрия Вена
|0:1
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|ЛАСК
|0:0
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|1:0
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Адмира
|1:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 12
|11
|11.
|Хартберг
|0:1
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|0:0
|11
|5
|3
|3
|21 - 14
|18
|3.
|Вольфсбергер
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|4.
|Аустрия Клагенфурт
|0:0
|11
|3
|4
|4
|14 - 15
|13
|5.
|Аустрия Вена
|0:1
|11
|3
|4
|4
|13 - 12
|13
|6.
|ЛАСК
|0:0
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|7.
|Хартберг
|0:1
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|8.
|Адмира
|1:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|9.
|Рапид Вена
|0:0
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|1:0
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|12.
|Рид
|0:0
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6