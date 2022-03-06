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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рапид Вена
3:0
Конец матча

Стадион:
Аустрия Клагенфурт
0'
1:0
15' Гол
Циммерманн Бернхард
52' Желтая карточка
Демир Юсуф
2:0
57' Гол
Циммерманн Бернхард
65' Желтая карточка
Циммерманн Бернхард
82' Желтая карточка
Christopher Cvetko
3:0
90' Гол
Дрёйф Ферди
90'+7
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
10
Демир
Юсуф
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
Рапид Вена
4-2-3-1
Аустрия Клагенфурт
4-3-3

История личных встреч

Рапид Вена
Аустрия Клагенфурт

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

История матчей

Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 9 (2) 0.41
Фунтас Таксиархис 7 0.32
Грюлль Марко 6 0.27
Стойкович Филип 2 0.09
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0.09
Циммерманн Бернхард 2 0.09
Любичич Роберт 1 0.05
Граховац Срджан 1 0.05
Виммер Кевин 1 0.05
Аразе Кельвин 1 0.05
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 9 0.41
Turgay Gemicibasi 5 (3) 0.23
Alexander Timossi Andersson 4 0.18
Patrick Greil 3 0.14
Ридер Флориан 2 0.09
Thorsten Mahrer 2 0.09
Christopher Cvetko 1 0.05
Darijo Pecirep 1 0.05
Gloire Amanda 1 0.05
Ivan Saravanja 1 0.05
Florian Jaritz 0 0
Nicolas Wimmer 0 0
Шумахер Тилль 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шик Торстен 5 0
Стойкович Филип 5 0
Айву Эмануэль 4 0
Грюлль Марко 4 0
Любичич Роберт 2 1
Граховац Срджан 3 0
Фунтас Таксиархис 3 0
Хофманн Максимилиан 3 0
Граймль Лео 3 0
Кнасмюлльнер Кристоф 2 0
Виммер Кевин 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Аразе Кельвин 1 0
Балло Тьерно 1 0
Циммерманн Бернхард 1 0
Кара Эркан 1 0
Шустер Лион 1 0
Демир Юсуф 1 0
Martin Moormann 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 9 1
Nicolas Wimmer 4 1
Herbert Paul 5 0
Thorsten Mahrer 3 1
Ридер Флориан 4 0
Christopher Cvetko 3 0
Alexander Timossi Andersson 3 0
Kosmas Gezos 1 1
Менцель Филлип 1 1
Пинк Маркус 2 0
Фукс Александер 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Maximiliano Moreira 0 1
Darijo Pecirep 0 1
Gloire Amanda 0 1
Philipp Huetter 1 0
Florian Jaritz 1 0
Робертс Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
3
25%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
4
22%
1
8%
31-45
5
28%
4
33%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
5
28%
1
8%
76-90

Пропущено

14
17
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
21%
4
24%
61-75
5
36%
6
35%
76-90

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
5
33%
4
24%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
4
24%
31-45
2
13%
3
18%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
1
7%
1-15
2
13%
4
27%
16-30
3
19%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
7
44%
4
27%
76-90

Забито

33
29
17 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
5
15%
7
24%
1-15
5
15%
2
7%
16-30
7
21%
5
17%
31-45
7
21%
7
24%
46-60
2
6%
3
10%
61-75
7
21%
5
17%
76-90

Пропущено

30
32
11 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
2
7%
4
13%
1-15
3
10%
5
16%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
1
3%
2
6%
46-60
6
20%
5
16%
61-75
12
40%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Витесс 2:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Динамо Загреб - Рапид Вена 3:1
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0
Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 17 4 1 50 - 13 55
2. Штурм 22 10 7 5 46 - 32 37
3. Вольфсбергер 22 11 4 7 34 - 32 37
4. Аустрия Вена 22 8 9 5 31 - 23 33
5. Рапид Вена 22 8 7 7 35 - 31 31
6. Аустрия Клагенфурт 22 7 9 6 31 - 33 30
7. Рид 22 7 8 7 31 - 41 29
8. ЛАСК 22 6 7 9 28 - 29 25
9. Сваровски Тироль 22 5 8 9 30 - 42 23
10. Хартберг 22 5 7 10 29 - 35 22
11. Адмира 22 4 8 10 25 - 31 20
12. Альтах 22 3 4 15 10 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 33 - 5 31
2. Рид 11 6 5 0 21 - 15 23
3. Вольфсбергер 11 7 1 3 20 - 14 22
4. Штурм 11 5 4 2 23 - 16 19
5. Рапид Вена 11 6 1 4 21 - 14 19
6. Аустрия Клагенфурт 11 4 6 1 17 - 15 18
7. Аустрия Вена 11 4 5 2 16 - 11 17
8. ЛАСК 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Хартберг 11 2 4 5 14 - 18 10
11. Адмира 11 2 2 7 11 - 14 8
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 11 5 3 3 23 - 16 18
3. Аустрия Вена 11 4 4 3 15 - 12 16
4. Вольфсбергер 11 4 3 4 14 - 18 15
5. Хартберг 11 3 3 5 15 - 17 12
6. Адмира 11 2 6 3 14 - 17 12
7. Рапид Вена 11 2 6 3 14 - 17 12
8. Аустрия Клагенфурт 11 3 3 5 14 - 18 12
9. ЛАСК 11 3 3 5 16 - 17 12
10. Сваровски Тироль 11 3 2 6 13 - 26 11
11. Альтах 11 2 2 7 5 - 18 8
12. Рид 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Bernhard Zimmermann бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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