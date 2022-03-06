Фомин ошибся в передаче в чужую штрафную, а то ведь мог быть точный проникающий пас.

Спартаковцы вынесли мяч в центре поля, где головами сработали Бальбуэна и Сазонов.

"Динамо", если выиграет, единолично возглавит таблицу как минимум до завтрашнего матча "Зенита" с "Уфой".

"Бело-голубые" катают мяч на своей половине поля.

Шунин выбил мяч далеко вперёд, там за него зацепились динамовцы, но всё закончилось спокойным пасом Мозеса назад Селихову.

7' Мозес с правой стороны прострелил к ближней штанге, и Николсон в единоборстве с Сазоновым несильно пробил рядом со створом.

7' Бакаев вывел на ударную позицию Николсона по правому полуфлангу. Бальбуэна совершил подкат, и будет угловой.

6' Варела попробовал закинуть мяч вперёд по правому флангу, но Кофрие выставил ногу в сторону и прервал эту передачу.

5' Обе команды в своих традиционных цветах: "Спартак" в красно-белой форме, а "Динамо" в бело-голубой (бело-синей).

4' Бакаев подал справа со штрафного, хозяева отбились, ничего опасного.

3' Кофрие оперативно заработал жёлтую карточку и для соперника. Против него возле штрафной "Динамо" сфолил Грулёв.

3' Первая атака "Спартака". Промес на левом фланге отдал вперёд Бакаеву, чья подача пришлась на голову Скопинцева.

2' Шиманьски навесил к ближней штанге, а Сазонов пробил головой мимо створа.

1' Кофрие получил жёлтую карточку уже на 11-й секунде. Он отмахнулся от Смолова на правом фланге на своей половине поля.