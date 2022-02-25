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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

История личных встреч

Динамо Москва
Спартак Москва

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

29 матчей

27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед

Первый тайм

37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:2
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
1:5
ПЛ
0:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
К
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 7 (4) 0.37
Шиманьски Себастиан 6 0.32
Грулёв Вячеслав 6 0.32
Захарян Арсен 4 0.21
Тюкавин Константин 4 0.21
Макаров Денис 3 0.16
Смолов Фёдор 2 0.11
Бальбуэна Фабиан 2 0.11
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Ордец Иван 1 0.05
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соболев Александр Сергеевич 4 (3) 0.21
Понсе Эсекель 4 0.21
Промес Куинси 4 0.21
Зобнин Роман 2 0.11
Джикия Георгий 1 0.05
Жиго Самуэль 1 0.05
Литвинов Руслан 1 0.05
Мозес Виктор 1 0.05
Умяров Наиль 1 0.05
Айртон Лукас 1 0.05
Бакаев Зелимхан 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 4 0
Фомин Даниил 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Захарян Арсен 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Грулёв Вячеслав 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Моро Никола 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соболев Александр Сергеевич 6 1
Рассказов Николай 5 1
Кофрие Максимилиано 3 2
Жиго Самуэль 6 0
Бакаев Зелимхан 5 0
Умяров Наиль 5 0
Айртон Лукас 4 0
Литвинов Руслан 2 1
Мозес Виктор 3 0
Джикия Георгий 3 0
Мирзов Резиуан 2 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Игнатов Михаил 1 0
Промес Куинси 1 0
Селихов Александр 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
5
26%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
1
5%
2
33%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
6
38%
76-90

Забито

17
14
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
6%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
5
36%
76-90

Пропущено

12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Забито

36
20
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
4
11%
2
10%
1-15
9
25%
3
15%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
8
22%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
5
14%
7
35%
76-90

Пропущено

20
28
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
7
25%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
8
40%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2
Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1
Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 марта 2022, осталось 2 дня 21 час 57 минут.



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    • Прогнозы 32
    Динамо Москва 46.9% (15)
    X 21.9% (7)
    Спартак Москва 31.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Спартак Москва
    2.10
    3.60
    4.05
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва

    Исход игры
    Динамо Москва
    46.9% (15)
    Ничья
    21.9% (7)
    Спартак Москва
    31.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (20)
    Меньше
    23.08% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    96.15% (25)
    Нет
    3.85% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    37.5% (12)
    1:1 Ничья
    15.6% (5)
    1:2 Спартак Москва
    12.5% (4)
    2:2 Ничья
    6.3% (2)
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