РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: ВТБ Арена
История личных встреч
Динамо Москва
Спартак Москва
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
91.7%
41.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
29 матчей
27.6%
31%
41.4%
8 побед 9 ничьих 12 побед
Первый тайм
37.9%
37.9%
24.2%
11 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
31%
24.1%
44.9%
9 побед 7 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|7 (4)
|0.37
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.32
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.32
|Захарян Арсен
|4
|0.21
|Тюкавин Константин
|4
|0.21
|Макаров Денис
|3
|0.16
|Смолов Фёдор
|2
|0.11
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.11
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Ордец Иван
|1
|0.05
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соболев Александр Сергеевич
|4 (3)
|0.21
|Понсе Эсекель
|4
|0.21
|Промес Куинси
|4
|0.21
|Зобнин Роман
|2
|0.11
|Джикия Георгий
|1
|0.05
|Жиго Самуэль
|1
|0.05
|Литвинов Руслан
|1
|0.05
|Мозес Виктор
|1
|0.05
|Умяров Наиль
|1
|0.05
|Айртон Лукас
|1
|0.05
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|4
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Захарян Арсен
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Грулёв Вячеслав
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Моро Никола
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|1
|Рассказов Николай
|5
|1
|Кофрие Максимилиано
|3
|2
|Жиго Самуэль
|6
|0
|Бакаев Зелимхан
|5
|0
|Умяров Наиль
|5
|0
|Айртон Лукас
|4
|0
|Литвинов Руслан
|2
|1
|Мозес Виктор
|3
|0
|Джикия Георгий
|3
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Игнатов Михаил
|1
|0
|Промес Куинси
|1
|0
|Селихов Александр
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
6
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
16%
0
0%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
2
11%
2
33%
31-45
5
26%
1
17%
46-60
3
16%
1
17%
61-75
1
5%
2
33%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
4
25%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
3
38%
6
38%
76-90
Забито
17
14
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
1
6%
2
14%
1-15
4
24%
3
21%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
2
14%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
4
24%
5
36%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
2
17%
1
8%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
36
20
19 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 13
13 Забивали первыми 9
1 Не забивали 4
4
11%
2
10%
1-15
9
25%
3
15%
16-30
6
17%
2
10%
31-45
8
22%
3
15%
46-60
4
11%
3
15%
61-75
5
14%
7
35%
76-90
Пропущено
20
28
8 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
2
10%
1
4%
1-15
3
15%
7
25%
16-30
3
15%
3
11%
31-45
1
5%
5
18%
46-60
3
15%
3
11%
61-75
8
40%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3 Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2
Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Зенит - Динамо Москва 4:1 Оренбург - Динамо Москва 0:3
Спартак Москва
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - ФК Кубань 6:1 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Спартак Москва - Пюник 1:1
Спартак Москва - Лива 5:1 Урал - Спартак Москва 1:3 Спартак Москва - Джохор Дарул 1:1 Спартак Москва - Рига 0:0 Спартак Москва - Слован Братислава 2:2 Сочи - Спартак Москва 3:0 Легия - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Уфа - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Наполи 2:1 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Локомотив Москва 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Зенит - Спартак Москва 7:1 Спартак Москва - Лестер 3:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|47 - 22
|41
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 16
|33
|5.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|6.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 28
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 13
|25
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва - Спартак Москва
Исход игры
Динамо Москва
46.9% (15)
Ничья
21.9% (7)
Спартак Москва
31.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
76.92% (20)
Меньше
23.08% (6)
Обе команды забьют
Да
96.15% (25)
Нет
3.85% (1)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
37.5% (12)
1:1 Ничья
15.6% (5)
1:2 Спартак Москва
12.5% (4)
2:2 Ничья
6.3% (2)
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