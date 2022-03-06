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Австрия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Рид
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Штурм
0' 12'
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Штурм
4.20
3.62
2.33
Все Коэффициенты
1
Радлингер
Самуэль
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
17
Philipp
Pomer
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
45
Nene
Dorgeles
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
19
Куэн
Андреас
15
Ньянгбо
Догбол
9
Хёйлунн
Расмус
Рид
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Рид
Штурм

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа

48 матчей

20.8%
18.8%
60.4%
10 побед 9 ничьих 29 побед

Первый тайм

12.5%
54.2%
33.3%
6 побед 26 ничьих 16 побед

Второй тайм

16.7%
39.6%
43.7%
8 побед 19 ничьих 21 победа

История матчей

К
1:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
ТМК
2:1
Б
1:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
0:1
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:0
Б
3:0
Б
3:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
0:1
Б(M
0:0
Б(M
1:1
Б(M
1:0
Б(M
1:1
Б(M
0:0
К
2:1
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
0:3
Б(M
1:2
К
0:1
Б(M
1:0
Б(M
0:2
К
1:2
Б(M
1:2
Б(M
3:2
Б(M
1:1
Б(M
3:0
Б(M
4:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Рид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байич Анте 6 0.27
Шаби Сейфедин 6 0.27
Leo Mikic 4 0.18
Нутц Штефан 3 0.14
Висмейер Юлиан 2 0.09
Nene Dorgeles 2 0.09
Райнер Константин 2 0.09
Оффенбахер Даниэль 1 0.05
Philipp Pomer 1 0.05
Майзль Лука 1 0.05
Сатин Мурат 0 0
Лакнер Маркус 0 0
Nikola Stosic 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йебоа Келвин 11 (2) 0.5
Янтшер Якоб 10 (3) 0.45
Саркария Манприт 7 0.32
Хёйлунн Расмус 4 (1) 0.18
Вютрих Грегори 3 0.14
Ньянгбо Догбол 2 0.09
Горенц-Станкович Йон 2 0.09
Китеишвили Отар 1 0.05
Любич Иван 1 0.05
Хирлендер Штефан 1 0.05
David Affengruber2 1 0.05
Прасс Александр 0 0
Куэн Андреас 0 0
Йегер Лукас 0 0
Газибегович Юсуф 0 0
Данте Амаду 0 0

Карточки

Рид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оффенбахер Даниэль 5 0
Сивалд Феликс 5 0
Висмейер Юлиан 4 0
Цигль Марсель 3 0
Радлингер Самуэль 3 0
Philipp Pomer 3 0
Райнер Константин 3 0
Нутц Штефан 2 0
Майзль Лука 2 0
Сатин Мурат 2 0
Байич Анте 2 0
Milos Jovicic 0 1
Шаби Сейфедин 1 0
Лергер Михель 1 0
Tin Plavotic 1 0
Matthias Gragger 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Йебоа Келвин 4 0
Вютрих Грегори 3 0
Горенц-Станкович Йон 3 0
Куэн Андреас 1 1
Йегер Лукас 2 0
Китеишвили Отар 2 0
Любич Иван 2 0
Прасс Александр 2 0
David Affengruber2 2 0
Гайрхофер Никлас 2 0
Янтшер Якоб 1 0
Хирлендер Штефан 1 0
Данте Амаду 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
10 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
6
33%
0
0%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
8
36%
31-45
1
6%
2
9%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
3
17%
6
27%
76-90

Пропущено

14
13
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
3
23%
1-15
3
21%
3
23%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
5
38%
76-90

Забито

11
23
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
27%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
36%
5
22%
76-90

Пропущено

25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
20%
4
25%
76-90

Забито

29
45
15 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 27
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
9
31%
2
4%
1-15
2
7%
4
9%
16-30
4
14%
12
27%
31-45
3
10%
7
16%
46-60
4
14%
9
20%
61-75
7
24%
11
24%
76-90

Пропущено

39
29
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 15
3
8%
4
14%
1-15
7
18%
7
24%
16-30
7
18%
4
14%
31-45
8
21%
2
7%
46-60
3
8%
3
10%
61-75
11
28%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2
Штурм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1
Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 22 17 4 1 50 - 13 55
2. Штурм 0:0 22 10 7 5 44 - 30 37
3. Вольфсбергер 0:0 22 10 5 7 33 - 32 35
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 22 7 10 5 31 - 30 31
5. Аустрия Вена 0:1 22 7 9 6 29 - 23 30
6. Рапид Вена 0:0 22 7 8 7 32 - 31 29
7. Рид 0:0 22 7 8 7 29 - 39 29
8. ЛАСК 0:0 22 6 8 8 28 - 28 26
9. Сваровски Тироль 1:0 22 5 8 9 30 - 42 23
10. Адмира 1:0 22 5 8 9 25 - 29 23
11. Хартберг 0:1 22 5 7 10 29 - 35 22
12. Альтах 22 3 4 15 10 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 10 1 0 33 - 5 31
2. Рид 0:0 11 6 5 0 19 - 13 23
3. Вольфсбергер 0:0 11 6 2 3 19 - 14 20
4. Штурм 0:0 11 5 4 2 23 - 16 19
5. Аустрия Клагенфурт 0:0 11 4 6 1 17 - 15 18
6. Рапид Вена 0:0 11 5 2 4 18 - 14 17
7. Аустрия Вена 0:1 11 4 5 2 16 - 11 17
8. ЛАСК 0:0 11 3 4 4 12 - 12 13
9. Сваровски Тироль 1:0 11 2 6 3 17 - 16 12
10. Адмира 1:0 11 3 2 6 11 - 12 11
11. Хартберг 0:1 11 2 4 5 14 - 18 10
12. Альтах 11 1 2 8 5 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 11 7 3 1 17 - 8 24
2. Штурм 0:0 11 5 3 3 21 - 14 18
3. Вольфсбергер 0:0 11 4 3 4 14 - 18 15
4. Аустрия Клагенфурт 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
5. Аустрия Вена 0:1 11 3 4 4 13 - 12 13
6. ЛАСК 0:0 11 3 4 4 16 - 16 13
7. Хартберг 0:1 11 3 3 5 15 - 17 12
8. Адмира 1:0 11 2 6 3 14 - 17 12
9. Рапид Вена 0:0 11 2 6 3 14 - 17 12
10. Сваровски Тироль 1:0 11 3 2 6 13 - 26 11
11. Альтах 11 2 2 7 5 - 18 8
12. Рид 0:0 11 1 3 7 10 - 26 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рид
Ничья
Штурм
4.20
3.62
2.33
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