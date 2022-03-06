Австрия: Бундеслига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Josko Arena
1:0
46' ГолНутц Штефан
1:1
66' ГолСаркария Манприт
75' Желтая карточкаХёйлунн Расмус
2:1
78' ГолLeo Mikic
80' Красная карточкаРадлингер Самуэль
2:2
87' ГолВютрих Грегори
90' Желтая карточкаБайич Анте
90' Желтая карточкаЦигль Марсель
Ход матча
46'
1:0
66'
75'
78'
2:1
84'
87'
90'
90'
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ланг КристофНападающий
-
37 Вельс Моритц
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Рид
Штурм
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 11 ничьих 21 победа
48 матчей
20.8%
18.8%
60.4%
10 побед 9 ничьих 29 побед
Первый тайм
12.5%
54.2%
33.3%
6 побед 26 ничьих 16 побед
Второй тайм
16.7%
39.6%
43.7%
8 побед 19 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байич Анте
|6
|0.27
|Шаби Сейфедин
|6
|0.27
|Leo Mikic
|5
|0.23
|Нутц Штефан
|4
|0.18
|Висмейер Юлиан
|2
|0.09
|Nene Dorgeles
|2
|0.09
|Райнер Константин
|2
|0.09
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0.05
|Philipp Pomer
|1
|0.05
|Майзль Лука
|1
|0.05
|Сатин Мурат
|0
|0
|Лакнер Маркус
|0
|0
|Nikola Stosic
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йебоа Келвин
|11 (2)
|0.5
|Янтшер Якоб
|10 (3)
|0.45
|Саркария Манприт
|8
|0.36
|Вютрих Грегори
|4
|0.18
|Хёйлунн Расмус
|4 (1)
|0.18
|Ньянгбо Догбол
|2
|0.09
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.09
|Китеишвили Отар
|1
|0.05
|Любич Иван
|1
|0.05
|Хирлендер Штефан
|1
|0.05
|David Affengruber2
|1
|0.05
|Прасс Александр
|0
|0
|Куэн Андреас
|0
|0
|Йегер Лукас
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|0
|0
|Данте Амаду
|0
|0
Карточки
Рид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оффенбахер Даниэль
|5
|0
|Сивалд Феликс
|5
|0
|Радлингер Самуэль
|3
|1
|Цигль Марсель
|4
|0
|Висмейер Юлиан
|4
|0
|Philipp Pomer
|3
|0
|Райнер Константин
|3
|0
|Байич Анте
|3
|0
|Нутц Штефан
|2
|0
|Майзль Лука
|2
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Milos Jovicic
|0
|1
|Шаби Сейфедин
|1
|0
|Лергер Михель
|1
|0
|Tin Plavotic
|1
|0
|Matthias Gragger
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Йебоа Келвин
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Куэн Андреас
|1
|1
|Йегер Лукас
|2
|0
|Китеишвили Отар
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Прасс Александр
|2
|0
|David Affengruber2
|2
|0
|Гайрхофер Никлас
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Янтшер Якоб
|1
|0
|Хирлендер Штефан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
6
30%
0
0%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
8
33%
31-45
2
10%
2
8%
46-60
4
20%
5
21%
61-75
4
20%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
16
15
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
7
44%
6
40%
76-90
Забито
11
23
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
3
27%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
2
18%
5
22%
46-60
0
0%
5
22%
61-75
4
36%
5
22%
76-90
Пропущено
25
16
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
8%
1
6%
1-15
4
16%
4
25%
16-30
7
28%
4
25%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
5
20%
4
25%
76-90
Забито
31
47
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
9
29%
29%
2
4%
1-15
2
6%
4
9%
16-30
4
13%
12
26%
31-45
4
13%
7
15%
46-60
4
13%
10
21%
61-75
8
26%
12
26%
76-90
Пропущено
41
31
17 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 16
3
7%
4
13%
1-15
7
17%
7
23%
16-30
7
17%
4
13%
31-45
8
20%
3
10%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
12
29%
29%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Рид
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2 Вольфсбергер - Рид 2:1
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Сваровски Тироль - Рид 4:2
Штурм
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2 Штурм - Браво 0:1
Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2 Ред Булл Зальцбург - Штурм 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|22
|17
|4
|1
|50 - 13
|55
|2.
|Штурм
|22
|10
|7
|5
|46 - 32
|37
|3.
|Вольфсбергер
|22
|11
|4
|7
|34 - 32
|37
|4.
|Аустрия Вена
|22
|8
|9
|5
|31 - 23
|33
|5.
|Рапид Вена
|22
|8
|7
|7
|35 - 31
|31
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|22
|7
|9
|6
|31 - 33
|30
|7.
|Рид
|22
|7
|8
|7
|31 - 41
|29
|8.
|ЛАСК
|22
|6
|7
|9
|28 - 29
|25
|9.
|Сваровски Тироль
|22
|5
|8
|9
|30 - 42
|23
|10.
|Хартберг
|22
|5
|7
|10
|29 - 35
|22
|11.
|Адмира
|22
|4
|8
|10
|25 - 31
|20
|12.
|Альтах
|22
|3
|4
|15
|10 - 38
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|10
|1
|0
|33 - 5
|31
|2.
|Рид
|11
|6
|5
|0
|21 - 15
|23
|3.
|Вольфсбергер
|11
|7
|1
|3
|20 - 14
|22
|4.
|Штурм
|11
|5
|4
|2
|23 - 16
|19
|5.
|Рапид Вена
|11
|6
|1
|4
|21 - 14
|19
|6.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|4
|6
|1
|17 - 15
|18
|7.
|Аустрия Вена
|11
|4
|5
|2
|16 - 11
|17
|8.
|ЛАСК
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|9.
|Сваровски Тироль
|11
|2
|6
|3
|17 - 16
|12
|10.
|Хартберг
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|11.
|Адмира
|11
|2
|2
|7
|11 - 14
|8
|12.
|Альтах
|11
|1
|2
|8
|5 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|11
|7
|3
|1
|17 - 8
|24
|2.
|Штурм
|11
|5
|3
|3
|23 - 16
|18
|3.
|Аустрия Вена
|11
|4
|4
|3
|15 - 12
|16
|4.
|Вольфсбергер
|11
|4
|3
|4
|14 - 18
|15
|5.
|Хартберг
|11
|3
|3
|5
|15 - 17
|12
|6.
|Адмира
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|7.
|Рапид Вена
|11
|2
|6
|3
|14 - 17
|12
|8.
|Аустрия Клагенфурт
|11
|3
|3
|5
|14 - 18
|12
|9.
|ЛАСК
|11
|3
|3
|5
|16 - 17
|12
|10.
|Сваровски Тироль
|11
|3
|2
|6
|13 - 26
|11
|11.
|Альтах
|11
|2
|2
|7
|5 - 18
|8
|12.
|Рид
|11
|1
|3
|7
|10 - 26
|6