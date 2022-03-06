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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Кёльн
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
61' Желтая карточка
Любичич Деян
0:1
61' Гол
Пош Штефан
71'

Ход матча

56'
 
Рюттер Жоржиньо
Бебу Ила
61'
Любичич Деян
 
61'
0:1
Пош Штефан
(Раум Давид)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 117
Кёльн 30.8% (36)
X 37.6% (44)
Хоффенхайм 31.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Хоффенхайм
3.50
3.72
2.55
Все Коэффициенты
20
Швебе
Марвин
2
Шмиц
Бенно
15
Килиан
Лука
24
Шабо
Юлиан
23
Хорн
Яннес
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
27
Модест
Антони
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
25
Акпогума
Кевин
3
Кадержабек
Павел
14
Баумгартнер
Кристоф
18
Самассеку
Диади
17
Раум
Давид
13
Штиллер
Анджело
27
Крамарич
Андрей
9
Бебу
Ила
Кёльн
4-2-3-1
Хоффенхайм
3-4-2-1

История личных встреч

Кёльн
Хоффенхайм

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

25 матчей

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
5 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

28%
24%
48%
7 побед 6 ничьих 12 побед

История матчей

Б
5:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:2
Б
6:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:0
К
2:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
3:4
Б
1:1
К
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:4
Б
2:0
Б
1:3
Б2
3:1
Б2
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.6
Кайнц Флориан 3 0.12
Ут Марк 3 0.12
Скири Эйе 3 0.12
Андерссон Себастьян 2 0.08
Дуда Ондрей 2 0.08
Эзкан Салих 2 0.08
Лемперте Тим 2 0.08
Шауб Луис 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Шиндлер Кингсли 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бебу Ила 7 0.28
Рюттер Жоржиньо 6 0.24
Баумгартнер Кристоф 5 0.2
Крамарич Андрей 4 0.16
Ларсен Якоб-Бруун 4 0.16
Даббур Мунас 3 0.12
Раум Давид 2 0.08
Акпогума Кевин 2 0.08
Гайгер Деннис 2 0.08
Руди Себастьян 2 0.08
Самассеку Диади 2 0.08
Кадержабек Павел 1 0.04
Ричардс Крис 1 0.04
Штиллер Анджело 1 0.04
Хюбнер Беньямин 1 0.04
Адамян Саркис 1 0.04
Пош Штефан 1 0.04
Фогт Кевин 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 4 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Хюберс Тимо 4 0
Тилманн Ян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Шмиц Бенно 3 0
Эзкан Салих 3 0
Любичич Деян 3 0
Модест Антони 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Скири Эйе 2 0
Мере Хорхе 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гайгер Деннис 6 0
Руди Себастьян 5 0
Гриллич Флориан 5 0
Фогт Кевин 4 0
Самассеку Диади 4 0
Раум Давид 4 0
Кадержабек Павел 3 0
Даббур Мунас 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Баумгартнер Кристоф 3 0
Пош Штефан 3 0
Крамарич Андрей 2 0
Хюбнер Беньямин 2 0
Нордтвейт Ховард 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Ларсен Якоб-Бруун 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
3 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
1
5%
1
6%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
6
30%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
10
50%
10
56%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 10
5
33%
0
0%
1-15
2
13%
7
28%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
5
33%
6
24%
61-75
2
13%
7
28%
76-90

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
6%
2
7%
1-15
2
12%
5
18%
16-30
5
29%
29%
6
21%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
4
14%
61-75
4
24%
7
25%
76-90

Пропущено

22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
1
5%
4
33%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
18%
1
8%
31-45
9
41%
3
25%
46-60
5
23%
1
8%
61-75
1
5%
1
8%
76-90

Забито

37
46
11 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 29
12 Забивали первыми 6
4 Не забивали 6
2
5%
3
7%
1-15
3
8%
5
11%
16-30
6
16%
9
20%
31-45
9
24%
5
11%
46-60
3
8%
7
15%
61-75
14
38%
17
37%
76-90

Пропущено

37
37
15 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 17
20 Не пропускали 18
6
16%
4
11%
1-15
4
11%
9
24%
16-30
5
14%
3
8%
31-45
9
24%
6
16%
46-60
10
27%
7
19%
61-75
3
8%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0
Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0 Кёльн - Унион Берлин 2:2 Боруссия Д - Кёльн 2:0 Штуттгарт - Кёльн 0:2 Кёльн - Байер Л 2:2
Хоффенхайм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Штуттгарт 2:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Арминия 2:0 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Хоффенхайм - Фрайбург 1:4 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:2 Фрайбург - Хоффенхайм 1:2 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:2 Гройтер Фюрт - Хоффенхайм 3:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 2:0 Бохум - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Герта 2:0 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Хоффенхайм - Кёльн 5:0 Штуттгарт - Хоффенхайм 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 25 19 2 4 76 - 27 59
2. Боруссия Д Заявка 24 16 2 6 64 - 37 50
3. Байер Л Заявка 25 13 6 6 64 - 40 45
4. Хоффенхайм 1:0 Заявка 25 13 4 8 48 - 36 43
5. РБ Лейпциг Заявка 25 12 5 8 51 - 29 41
6. Фрайбург Заявка 25 11 8 6 40 - 27 41
7. Унион Берлин Заявка 25 10 7 8 32 - 33 37
8. Кёльн 0:1 Заявка 25 9 9 7 36 - 39 36
9. Айнтрахт Фр Заявка 25 9 7 9 37 - 37 34
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 25 9 5 11 27 - 35 32
12. Вольфсбург Заявка 25 9 4 12 27 - 37 31
13. Боруссия М Заявка 25 7 6 12 34 - 51 27
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
16. Герта Заявка 25 6 5 14 26 - 58 23
17. Штуттгарт Заявка 25 5 7 13 31 - 47 22
18. Гройтер Фюрт Заявка 25 3 5 17 23 - 64 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
2. Боруссия Д Заявка 12 10 0 2 39 - 18 30
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм 1:0 Заявка 12 8 2 2 27 - 13 26
6. Унион Берлин Заявка 12 7 3 2 17 - 13 24
7. Кёльн 0:1 Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
8. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
9. Байер Л Заявка 12 7 2 3 33 - 19 23
10. Фрайбург Заявка 12 6 4 2 21 - 12 22
11. Боруссия М Заявка 12 5 3 4 21 - 21 18
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
14. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
15. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
16. Айнтрахт Фр Заявка 12 3 4 5 14 - 16 13
17. Гройтер Фюрт Заявка 12 3 4 5 12 - 18 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 12 9 1 2 38 - 15 28
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм 1:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. Вольфсбург Заявка 12 4 2 6 13 - 20 14
8. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
9. РБ Лейпциг Заявка 12 3 4 5 16 - 14 13
10. Кёльн 0:1 Заявка 12 2 6 4 16 - 23 12
11. Арминия Заявка 12 3 3 6 10 - 16 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 12 2 2 8 9 - 31 8
15. Бохум Заявка 12 2 2 8 8 - 23 8
16. Штуттгарт Заявка 12 1 4 7 9 - 21 7
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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Прогнозы 117
Кёльн 30.8% (36)
X 37.6% (44)
Хоффенхайм 31.6% (37)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Хоффенхайм
3.50
3.72
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кёльн 0:1 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Кёльн 0:1 Хоффенхайм

Исход игры
Кёльн
30.8% (36)
Ничья
37.6% (44)
Хоффенхайм
31.6% (37)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (35)
1:2 Хоффенхайм
26.5% (31)
2:1 Кёльн
15.4% (18)
1:0 Кёльн
11.1% (13)
2:2 Ничья
6% (7)
0:1 Хоффенхайм
2.6% (3)
2:0 Кёльн
2.6% (3)
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