Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
0:1
13' ГолЭль-Араби Юссеф
24' Желтая карточкаЛала Кенни
35' Желтая карточкаКарвалью Жоау
Ход матча
13'
0:1
24'
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
57 Владение мячом, % 43
23
Хулиан
Диас
14
Брабец
Якуб
88
Саша
Лукас
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
75
Кицос
Фотис
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Брабец ЯкубЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Н'Диайе ПапаПолузащитник
-
15 Итурбе ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
13 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
50 Пальма ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Бургос Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
-
24 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
75 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Мартинш Педру
История личных встреч
Арис Салоники
Олимпиакос
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед
24 матча
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Второй тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
30 матчей
10%
16.7%
73.3%
3 победы 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед
Второй тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Арис Салоники
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Абубакар
|5 (3)
|0.19
|Мансини Даниэль
|4
|0.15
|Бруну Гама
|4 (3)
|0.15
|Матео Гарсия
|3
|0.12
|Н'Диайе Папа
|3
|0.12
|Сундгрен Даниэль
|1
|0.04
|Бертолио Факундо
|1
|0.04
|Итурбе Хуан
|1
|0.04
|Брабец Якуб
|1
|0.04
|Саша Лукас
|1
|0.04
|Сакик Эмануэль
|1
|0.04
|Матилья Хавьер
|1 (1)
|0.04
|Агбеньену Лумор
|0
|0
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|Лопес Кристиан
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|10 (4)
|0.38
|Масурас Гиоргос
|7
|0.27
|Соарес Франсиско
|7 (1)
|0.27
|Камара Агибу
|5
|0.19
|Родригес Гарри
|4
|0.15
|Сиссе Пап Абу
|4
|0.15
|Вальбуэна Матьё
|3
|0.12
|Бухалакис Андреас
|2
|0.08
|М'Вила Янн
|1
|0.04
|Лопеш Рони
|1
|0.04
|Папастатопулос Сократис
|1
|0.04
|Врусаи Мариус
|1
|0.04
|Лала Кенни
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Андруцос Танасис
|0
|0
|Малонг Кунде
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
Карточки
Арис Салоники
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Абубакар
|6
|0
|Мансини Даниэль
|6
|0
|Джегго Джеймс
|5
|0
|Сундгрен Даниэль
|4
|0
|Н'Диайе Папа
|4
|0
|Фабиано Лейсманн
|4
|0
|Матилья Хавьер
|3
|0
|Саша Лукас
|3
|0
|Итурбе Хуан
|3
|0
|Матео Гарсия
|3
|0
|Бертолио Факундо
|1
|1
|Сакик Эмануэль
|2
|0
|Ганя Кристиан
|2
|0
|Беналуань Йоан
|1
|0
|Хулиан Диас
|1
|0
|Манос Димитриос
|1
|0
|Агбеньену Лумор
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папастатопулос Сократис
|4
|0
|Камара Мохамед III
|4
|0
|Рябчук Олег
|4
|0
|Лала Кенни
|3
|0
|Ба Уссейну
|3
|0
|Камара Агибу
|3
|0
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Эль-Араби Юссеф
|2
|0
|М'Вила Янн
|2
|0
|Сиссе Пап Абу
|2
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Карвалью Жоау
|1
|0
|Масурас Гиоргос
|1
|0
|Андруцос Танасис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
23
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
6
46%
5
22%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
15%
2
9%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90
Забито
14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
2
14%
6
26%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
4
67%
76-90
Забито
27
46
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
3
11%
8
17%
1-15
2
7%
8
17%
16-30
9
33%
6
13%
31-45
7
26%
10
22%
46-60
2
7%
6
13%
61-75
4
15%
8
17%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 11
3
16%
1
8%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
7
37%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0
Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1
Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|26
|21
|5
|0
|47 - 12
|68
|2.
|ПАОК
|1:0
|26
|16
|5
|5
|49 - 24
|53
|3.
|АЕК
|1:0
|26
|14
|4
|8
|41 - 27
|46
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|26
|12
|6
|8
|26 - 21
|42
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|26
|12
|4
|10
|39 - 21
|40
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|Астерас
|0:1
|26
|10
|5
|11
|26 - 28
|35
|8.
|ОФИ
|0:0
|26
|8
|11
|7
|31 - 32
|35
|9.
|Панетоликос
|1:0
|26
|9
|5
|12
|26 - 38
|32
|10.
|Волос
|0:0
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|0:1
|26
|6
|8
|12
|25 - 33
|26
|12.
|Атромитос
|0:0
|26
|6
|6
|14
|27 - 45
|24
|13.
|Ламия
|0:1
|26
|4
|6
|16
|19 - 36
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|26
|2
|8
|16
|9 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|1:0
|13
|8
|1
|4
|22 - 11
|25
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Астерас
|0:1
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|0:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Волос
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|12.
|Панетоликос
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|10
|3
|0
|23 - 7
|33
|2.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|2
|3
|24 - 11
|26
|3.
|АЕК
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|6.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|0:1
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|9.
|Волос
|0:0
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|10.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 15
|11
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|0:0
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 29
|5