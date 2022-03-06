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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Арис Салоники
0:1
Перерыв

Стадион:
Олимпиакос
0'
0:1
13' Гол
Эль-Араби Юссеф
24' Желтая карточка
Лала Кенни
35' Желтая карточка
Карвалью Жоау

Ход матча

13'
0:1
Эль-Араби Юссеф
24'
 
Лала Кенни
35'
 
Карвалью Жоау
43'
 
Камара Мохамед
Карвалью Жоау

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Арис Салоники
Ничья
Олимпиакос
9.00
3.35
2.66
Все Коэффициенты
23
Хулиан
Диас
66
Сакик
Эмануэль
4
Фабиано
Лейсманн
14
Брабец
Якуб
22
Ганя
Кристиан
88
Саша
Лукас
26
Матилья
Хавьер
7
Мансини
Даниэль
17
Н'Диайе
Папа
15
Итурбе
Хуан
47
Камара
Абубакар
1
Вацлик
Томаш
27
Лала
Кенни
24
Ба
Уссейну
66
Сиссе
Пап
Абу
75
Кицос
Фотис
5
Бухалакис
Андреас
6
М'Вила
Янн
19
Масурас
Гиоргос
20
Карвалью
Жоау
77
Родригес
Гарри
11
Эль-Араби
Юссеф
Арис Салоники
4-2-3-1
Олимпиакос
4-2-3-1

История личных встреч

Арис Салоники
Олимпиакос

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
6 побед 6 ничьих 0 побед

24 матча

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Второй тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

30 матчей

10%
16.7%
73.3%
3 победы 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

13.3%
30%
56.7%
4 победы 9 ничьих 17 побед

Второй тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:1
К
2:1
С
1:2
С
2:4
С
3:1
С
4:2
С
1:2
С
4:1
С
0:1
К
2:0
К
1:1
С
1:0
С
0:2
С
2:1
С
3:0
С
2:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
2:1
С
1:0
К
2:0
С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Арис Салоники
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Абубакар 5 (3) 0.19
Мансини Даниэль 4 0.15
Бруну Гама 4 (3) 0.15
Матео Гарсия 3 0.12
Н'Диайе Папа 3 0.12
Сундгрен Даниэль 1 0.04
Бертолио Факундо 1 0.04
Итурбе Хуан 1 0.04
Брабец Якуб 1 0.04
Саша Лукас 1 0.04
Сакик Эмануэль 1 0.04
Матилья Хавьер 1 (1) 0.04
Агбеньену Лумор 0 0
Фабиано Лейсманн 0 0
Лопес Кристиан 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 10 (4) 0.38
Масурас Гиоргос 7 0.27
Соарес Франсиско 7 (1) 0.27
Камара Агибу 5 0.19
Родригес Гарри 4 0.15
Сиссе Пап Абу 4 0.15
Вальбуэна Матьё 3 0.12
Бухалакис Андреас 2 0.08
М'Вила Янн 1 0.04
Лопеш Рони 1 0.04
Папастатопулос Сократис 1 0.04
Врусаи Мариус 1 0.04
Лала Кенни 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Андруцос Танасис 0 0
Малонг Кунде 0 0
Камара Мохамед III 0 0
Рябчук Олег 0 0
Карбовник Михал 0 0

Карточки

Арис Салоники
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Абубакар 6 0
Мансини Даниэль 6 0
Джегго Джеймс 5 0
Сундгрен Даниэль 4 0
Н'Диайе Папа 4 0
Фабиано Лейсманн 4 0
Матилья Хавьер 3 0
Саша Лукас 3 0
Итурбе Хуан 3 0
Матео Гарсия 3 0
Бертолио Факундо 1 1
Сакик Эмануэль 2 0
Ганя Кристиан 2 0
Беналуань Йоан 1 0
Хулиан Диас 1 0
Манос Димитриос 1 0
Агбеньену Лумор 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папастатопулос Сократис 4 0
Камара Мохамед III 4 0
Рябчук Олег 4 0
Лала Кенни 3 0
Ба Уссейну 3 0
Камара Агибу 3 0
Соарес Франсиско 2 0
Эль-Араби Юссеф 2 0
М'Вила Янн 2 0
Сиссе Пап Абу 2 0
Манолас Костас 1 0
Карвалью Жоау 1 0
Масурас Гиоргос 1 0
Андруцос Танасис 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
23
8 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
8%
4
17%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
6
46%
5
22%
31-45
3
23%
5
22%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
2
15%
2
9%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
4
44%
1
17%
76-90

Забито

14
23
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 11
16 Не забивали 14
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
4
29%
5
22%
46-60
2
14%
3
13%
61-75
2
14%
6
26%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
30%
4
67%
76-90

Забито

27
46
14 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 20
10 Не забивали 4
3
11%
8
17%
1-15
2
7%
8
17%
16-30
9
33%
6
13%
31-45
7
26%
10
22%
46-60
2
7%
6
13%
61-75
4
15%
8
17%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 11
3
16%
1
8%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
3
25%
61-75
7
37%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Арис Салоники
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Астерас - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Арис Салоники - ПАОК 0:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0
Арис Салоники - Волос 0:2 Арис Салоники - АЕК 2:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 Арис Салоники - Ионикос 1:0 ОФИ - Арис Салоники 1:1 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Астерас 5:1 Олимпиакос - ОФИ 2:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Волос - Олимпиакос 0:1
Аталанта - Олимпиакос 2:1 Олимпиакос - АЕК 1:0 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Ионикос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Олимпиакос - Левадиакос 2:0 Олимпиакос - Ламия 1:0 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 1:0 Антверпен - Олимпиакос 1:0 ОФИ - Олимпиакос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 26 21 5 0 47 - 12 68
2. ПАОК 1:0 26 16 5 5 49 - 24 53
3. АЕК 1:0 26 14 4 8 41 - 27 46
4. Арис Салоники 0:1 26 12 6 8 26 - 21 42
5. Панатинаикос 0:0 26 12 4 10 39 - 21 40
6. ПАС Янина 0:0 26 11 7 8 28 - 24 40
7. Астерас 0:1 26 10 5 11 26 - 28 35
8. ОФИ 0:0 26 8 11 7 31 - 32 35
9. Панетоликос 1:0 26 9 5 12 26 - 38 32
10. Волос 0:0 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 0:1 26 6 8 12 25 - 33 26
12. Атромитос 0:0 26 6 6 14 27 - 45 24
13. Ламия 0:1 26 4 6 16 19 - 36 18
14. Аполлон Смирнис 0:0 26 2 8 16 9 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 0:0 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 1:0 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 1:0 13 8 1 4 22 - 11 25
5. ПАС Янина 0:0 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Арис Салоники 0:1 13 6 4 3 13 - 10 22
7. Астерас 0:1 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 0:0 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Атромитос 0:0 13 5 3 5 18 - 18 18
10. Волос 0:0 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Ионикос 0:1 13 4 4 5 13 - 13 16
12. Панетоликос 1:0 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 0:1 13 2 3 8 13 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 10 3 0 23 - 7 33
2. ПАОК 1:0 13 8 2 3 24 - 11 26
3. АЕК 1:0 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 0:1 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 1:0 13 5 2 6 15 - 23 17
6. ОФИ 0:0 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 0:0 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 0:1 13 3 4 6 10 - 16 13
9. Волос 0:0 13 3 4 6 20 - 24 13
10. Панатинаикос 0:0 13 3 2 8 12 - 15 11
11. Ионикос 0:1 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 0:1 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 0:0 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 2 10 5 - 29 5
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Арис Салоники
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Олимпиакос
9.00
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