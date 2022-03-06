Греция: Суперлига 2021-2022
0:1
Перерыв
Стадион: Neapoli Stadium
0:1
32' ГолКарелис Никос
44' Желтая карточкаЧигринский Дмитрий
Ход матча
32'
0:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
1 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 3
-
44 Владение мячом, % 56
10
Далсью
31
Киакос
Яннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Киакос ЯннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Видмар НейцВратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Каньяс ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dimitrios Spanos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ларссон ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даго НадреПолузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Giannis Anastasiou
История личных встреч
Ионикос
Панетоликос
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ионикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аосман Аяс
|6 (2)
|0.23
|Тюрам Рожерио
|3
|0.12
|Reinaldo Lenis
|3
|0.12
|Vasilios Mantzis
|3
|0.12
|Киакос Яннис
|2
|0.08
|Каньяс Хосе
|2
|0.08
|Далсью
|2
|0.08
|Вафеас Никос
|2
|0.08
|Санчес Сальвадор
|1
|0.04
|Georgios Manalis
|1
|0.04
|Валерианос Йоргос
|0
|0
|Кабрал Джерсон
|0
|0
|Georgios Mygas
|0
|0
Панетоликос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карелис Никос
|6
|0.23
|Вергос Николаос
|5 (1)
|0.19
|Мендоса Хавьер
|4 (1)
|0.15
|Дуарте Фредерику
|2
|0.08
|Флорес Дейби
|2
|0.08
|Морсай Йонатан
|2
|0.08
|Жестед Рюди
|1
|0.04
|Вароне Иван
|1
|0.04
|Диас Хорхе
|1
|0.04
|Корнелиус Дерек
|1
|0.04
|Даго Надре
|1
|0.04
|Барбоза Элдер
|0
|0
|Льюй Брайан
|0
|0
|Хухумис Диамантис
|0
|0
|Малис Александрос
|0
|0
Карточки
Ионикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромао Алаиксис
|7
|2
|Georgios Mygas
|8
|0
|Чигринский Дмитрий
|5
|0
|Валерианос Йоргос
|5
|0
|Аосман Аяс
|5
|0
|Далсью
|3
|1
|Санчес Сальвадор
|3
|1
|Кабрал Джерсон
|4
|0
|Киакос Яннис
|4
|0
|Каньяс Хосе
|3
|0
|Reinaldo Lenis
|3
|0
|Giannis Gotsoulias
|2
|0
|Тюрам Рожерио
|2
|0
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|Georgios Manalis
|2
|0
|Плателлас Вангелис
|1
|0
|Eleftherios Matsoukas
|1
|0
|Vasilios Mantzis
|1
|0
|Вафеас Никос
|1
|0
|Konstantinos Tsirigotis
|1
|0
Панетоликос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|8
|0
|Хухумис Диамантис
|5
|0
|Льюй Брайан
|5
|0
|Дуарте Фредерику
|5
|0
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Мелиссас Никос
|4
|0
|Морсай Йонатан
|4
|0
|Малис Александрос
|4
|0
|Флорес Дейби
|3
|0
|Вергос Николаос
|3
|0
|Барбоза Элдер
|2
|0
|Карелис Никос
|2
|0
|Fabien Antunes
|2
|0
|Konstantinos Apostolakis
|2
|0
|Белевонис Христос
|1
|0
|Вароне Иван
|1
|0
|Перейра Элиас
|1
|0
|Цигарас Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
18 Не забивали 18
2
15%
2
14%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
5
38%
2
14%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
15%
5
36%
76-90
Пропущено
12
23
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
5
42%
2
9%
16-30
1
8%
8
35%
31-45
4
33%
3
13%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
2
9%
76-90
Забито
12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
17 Не забивали 16
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
5
42%
2
17%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
20%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
3
15%
3
21%
76-90
Забито
25
26
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
10 Не забивали 9
3
12%
4
15%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
5
20%
3
12%
31-45
4
16%
5
19%
46-60
5
20%
4
15%
61-75
5
20%
6
23%
76-90
Пропущено
32
37
16 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 17
16 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 19
4
13%
7
19%
1-15
6
19%
4
11%
16-30
6
19%
9
24%
31-45
8
25%
4
11%
46-60
4
13%
8
22%
61-75
4
13%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ионикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|26
|21
|5
|0
|47 - 12
|68
|2.
|ПАОК
|1:0
|26
|16
|5
|5
|49 - 24
|53
|3.
|АЕК
|1:0
|26
|14
|4
|8
|41 - 27
|46
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|26
|12
|6
|8
|26 - 21
|42
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|26
|12
|4
|10
|39 - 21
|40
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|Астерас
|0:1
|26
|10
|5
|11
|26 - 28
|35
|8.
|ОФИ
|0:0
|26
|8
|11
|7
|31 - 32
|35
|9.
|Панетоликос
|1:0
|26
|9
|5
|12
|26 - 38
|32
|10.
|Волос
|0:0
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|0:1
|26
|6
|8
|12
|25 - 33
|26
|12.
|Атромитос
|0:0
|26
|6
|6
|14
|27 - 45
|24
|13.
|Ламия
|0:1
|26
|4
|6
|16
|19 - 36
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|26
|2
|8
|16
|9 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|1:0
|13
|8
|1
|4
|22 - 11
|25
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Астерас
|0:1
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|0:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Волос
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|12.
|Панетоликос
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|10
|3
|0
|23 - 7
|33
|2.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|2
|3
|24 - 11
|26
|3.
|АЕК
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|6.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|0:1
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|9.
|Волос
|0:0
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|10.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 15
|11
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|0:0
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 29
|5