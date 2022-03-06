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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ионикос
1:2
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
0:1
32' Гол
Карелис Никос
44' Желтая карточка
Чигринский Дмитрий
56' Желтая карточка
Валерианос Йоргос
56' Желтая карточка
Мендоса Хавьер
1:1
82' Гол
Reinaldo Lenis
1:2
90' Гол
Корнелиус Дерек
90' Желтая карточка
Georgios Manalis
90' Желтая карточка
Georgios Mygas
90'+7
94
Хутесиотис
Лефтерис
22
Georgios
Mygas
24
Ромао
Алаиксис
16
Чигринский
Дмитрий
5
Вафеас
Никос
15
Валерианос
Йоргос
10
Далсью
7
Аосман
Аяс
31
Киакос
Яннис
34
Тюрам
Рожерио
99
Vasilios
Mantzis
91
Анестис
Яннис
2
Konstantinos
Apostolakis
16
Ларссон
Якоб
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
14
Дуарте
Фредерику
17
Мартенссон
Йохан
30
Мендоса
Хавьер
20
Флорес
Дейби
9
Вергос
Николаос
7
Карелис
Никос
Ионикос
5-3-2
Панетоликос
4-5-1

История личных встреч

Ионикос
Панетоликос

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:2
ФЛ
4:0
ФЛ
0:2
ВД
3:0
ВД
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ионикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аосман Аяс 6 (2) 0.23
Reinaldo Lenis 4 0.15
Тюрам Рожерио 3 0.12
Vasilios Mantzis 3 0.12
Киакос Яннис 2 0.08
Каньяс Хосе 2 0.08
Далсью 2 0.08
Вафеас Никос 2 0.08
Санчес Сальвадор 1 0.04
Georgios Manalis 1 0.04
Валерианос Йоргос 0 0
Кабрал Джерсон 0 0
Georgios Mygas 0 0
Панетоликос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карелис Никос 6 0.23
Вергос Николаос 5 (1) 0.19
Мендоса Хавьер 4 (1) 0.15
Дуарте Фредерику 2 0.08
Флорес Дейби 2 0.08
Морсай Йонатан 2 0.08
Корнелиус Дерек 2 0.08
Даго Надре 1 0.04
Жестед Рюди 1 0.04
Вароне Иван 1 0.04
Диас Хорхе 1 0.04
Барбоза Элдер 0 0
Льюй Брайан 0 0
Хухумис Диамантис 0 0
Малис Александрос 0 0

Карточки

Ионикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромао Алаиксис 7 2
Georgios Mygas 9 0
Валерианос Йоргос 6 0
Чигринский Дмитрий 5 0
Аосман Аяс 5 0
Далсью 3 1
Санчес Сальвадор 3 1
Кабрал Джерсон 4 0
Киакос Яннис 4 0
Каньяс Хосе 3 0
Reinaldo Lenis 3 0
Georgios Manalis 3 0
Giannis Gotsoulias 2 0
Тюрам Рожерио 2 0
Хутесиотис Лефтерис 2 0
Плателлас Вангелис 1 0
Eleftherios Matsoukas 1 0
Vasilios Mantzis 1 0
Вафеас Никос 1 0
Konstantinos Tsirigotis 1 0
Панетоликос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 8 0
Хухумис Диамантис 5 0
Мендоса Хавьер 5 0
Льюй Брайан 5 0
Дуарте Фредерику 5 0
Мелиссас Никос 4 0
Морсай Йонатан 4 0
Малис Александрос 4 0
Флорес Дейби 3 0
Вергос Николаос 3 0
Барбоза Элдер 2 0
Карелис Никос 2 0
Fabien Antunes 2 0
Konstantinos Apostolakis 2 0
Белевонис Христос 1 0
Вароне Иван 1 0
Перейра Элиас 1 0
Цигарас Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
16
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
5
36%
3
19%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
21%
6
38%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
5
36%
2
8%
16-30
2
14%
8
33%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
2
14%
3
13%
76-90

Забито

12
12
2 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
18 Не забивали 17
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
5
42%
2
17%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
4
20%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
3
15%
3
21%
76-90

Забито

26
28
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 9
10 Не забивали 9
3
12%
4
14%
1-15
3
12%
4
14%
16-30
5
19%
4
14%
31-45
4
15%
5
18%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
6
23%
7
25%
76-90

Пропущено

34
38
17 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 20
4
12%
7
18%
1-15
6
18%
4
11%
16-30
7
21%
9
24%
31-45
8
24%
4
11%
46-60
4
12%
8
21%
61-75
5
15%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ионикос
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ПАОК - Ионикос 1:1 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Астерас - Ионикос 2:3
Ионикос - Олимпиакос 0:3 Волос - Ионикос 1:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Ламия - Ионикос 2:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Ионикос - Ламия 0:1 Арис Салоники - Ионикос 1:0 Ионикос - АЕК 0:1 Панетоликос - Ионикос 2:2 Ионикос - ПАОК 3:2 Ламия - Ионикос 2:0 ОФИ - Ионикос 2:1 Ионикос - Астерас 1:1 Олимпиакос - Ионикос 1:0 Ионикос - Волос 1:1
Панетоликос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Панетоликос - Волос 0:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Панетоликос - Ламия 1:0 Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - ПАС Янина 0:1 Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Панетоликос - Арис Салоники 0:2 ОФИ - Панетоликос 2:4 Панетоликос - Олимпиакос 2:1 АЕК - Панетоликос 1:2 ПАОК - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Ники Волоу 1:0 Панетоликос - Атромитос 2:1 Астерас - Панетоликос 1:0 Панетоликос - Ионикос 2:2 Волос - Панетоликос 1:2 Ники Волоу - Панетоликос 0:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 26 20 5 1 47 - 14 65
2. ПАОК 26 16 5 5 50 - 24 53
3. АЕК 26 14 4 8 42 - 28 46
4. Арис Салоники 26 13 6 7 28 - 21 45
5. Панатинаикос 26 13 3 10 41 - 21 42
6. ПАС Янина 26 11 7 8 28 - 24 40
7. ОФИ 26 9 10 7 33 - 32 37
8. Астерас 26 10 5 11 27 - 29 35
9. Панетоликос 26 9 5 12 27 - 39 32
10. Волос 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 26 6 8 12 26 - 34 26
12. Атромитос 26 6 5 15 27 - 47 23
13. Ламия 26 4 6 16 19 - 37 18
14. Аполлон Смирнис 26 2 7 17 9 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 13 8 1 4 23 - 12 25
5. Арис Салоники 13 7 4 2 15 - 10 25
6. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 13 5 5 3 20 - 19 20
9. Волос 13 5 2 6 15 - 18 17
10. Атромитос 13 5 2 6 18 - 20 17
11. Ионикос 13 4 4 5 14 - 14 16
12. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 13 2 3 8 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 3 1 23 - 9 30
2. ПАОК 13 8 2 3 25 - 11 26
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 13 5 2 6 16 - 24 17
6. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 13 3 4 6 11 - 17 13
9. Панатинаикос 13 4 1 8 14 - 15 13
10. Волос 13 3 4 6 20 - 24 13
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 13 1 1 11 5 - 31 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Чигринский Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Ионикос 1:2 Панетоликос онлайн

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