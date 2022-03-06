Греция: Суперлига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
18' Желтая карточкаАльварес Федерико
23' Желтая карточкаАтьенса Пичу
1:0
24' ГолАраужо Серхио
33' Желтая карточкаСимоэш Андре
Ход матча
23'
24'
1:0
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
51 Владение мячом, % 49
17
Цубер
Стивен
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
27
Сони
Кевен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Йевтич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Sokratis Ofrydopoulos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
-
27 Сони КевенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
-
Главный тренер: Milan Rastavac
История личных встреч
АЕК
Астерас
17 матчей
88.2%
11.8%
15 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
17.6%
5.9%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
100%
0 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.6%
62.1%
10.3%
8 побед 18 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араужо Серхио
|11
|0.42
|Цубер Стивен
|7 (1)
|0.27
|Гарсия Леви
|4
|0.15
|Ансарифард Карим
|4
|0.15
|Манталос Петрос
|3 (1)
|0.12
|Амрабат Нордин
|3 (1)
|0.12
|Враньеш Огнен
|3
|0.12
|Шимански Дамиан
|1
|0.04
|Шахов Евгений
|1
|0.04
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0.04
|Цавелас Георгиос
|1
|0.04
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0.04
|Митоглу Герасимос
|1
|0.04
|Мохаммади Милад
|0
|0
|Мишлен Клеман
|0
|0
|Танкович Муамер
|0
|0
|Рота Лазарос
|0
|0
Астерас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сони Кевен
|6
|0.23
|Риера Адриан
|6
|0.23
|Рехис Франсеск
|4
|0.15
|Барралес Джеронимо
|4 (2)
|0.15
|Кармона Давид
|1
|0.04
|Вальенте Хосе
|1
|0.04
|Капилья Энеко
|1
|0.04
|Паскуаль Андрес
|1
|0.04
|Тилика Лео
|1
|0.04
|Христопулос Яннис
|1
|0.04
|Альварес Федерико
|0
|0
|Мунафо Хуан
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Враньеш Огнен
|8
|0
|Симоэш Андре
|8
|0
|Ле Таллек Дамьен
|7
|0
|Шимански Дамиан
|6
|0
|Рота Лазарос
|6
|0
|Манталос Петрос
|5
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Цавелас Георгиос
|4
|0
|Амрабат Нордин
|3
|0
|Мохаммади Милад
|1
|1
|Шахов Евгений
|2
|0
|Хаджсафи Эсхан
|2
|0
|Гарсия Леви
|0
|1
|Митоглу Герасимос
|0
|1
|Араужо Серхио
|1
|0
|Танкович Муамер
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
Астерас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барралес Джеронимо
|6
|1
|Мунафо Хуан
|6
|1
|Костаньо Хосе
|4
|1
|Сони Кевен
|5
|0
|Атьенса Пичу
|5
|0
|Альварес Федерико
|4
|0
|Гарсия Рубен II
|4
|0
|Вальенте Хосе
|4
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|4
|0
|Рехис Франсеск
|2
|1
|Паскуаль Андрес
|3
|0
|Иглесиас Матиас
|3
|0
|Риера Адриан
|3
|0
|Христос Тасулис
|2
|0
|Кармона Давид
|2
|0
|Бенито Асьер
|2
|0
|Daniel Santafe
|2
|0
|Цифцис Антонис
|2
|0
|Пападопулос Никос
|1
|0
|Капилья Энеко
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
10
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
4
19%
1
10%
1-15
4
19%
1
10%
16-30
2
10%
3
30%
31-45
1
5%
2
20%
46-60
6
29%
1
10%
61-75
4
19%
2
20%
76-90
Пропущено
11
15
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
1
9%
4
27%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
3
27%
3
20%
76-90
Забито
19
17
11 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
16 Не забивали 16
4
21%
3
18%
1-15
4
21%
2
12%
16-30
3
16%
6
35%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
2
12%
61-75
6
32%
4
24%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
1
6%
1
9%
1-15
3
19%
3
27%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
7
44%
3
27%
76-90
Забито
40
27
21 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 13
4 Не забивали 8
8
20%
4
15%
1-15
8
20%
3
11%
16-30
5
13%
9
33%
31-45
2
5%
2
7%
46-60
7
18%
3
11%
61-75
10
25%
6
22%
76-90
Пропущено
27
26
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
7%
3
12%
1-15
5
19%
4
15%
16-30
5
19%
5
19%
31-45
2
7%
4
15%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
10
37%
6
23%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
АЕК - ПАОК 1:1 Панатинаикос - АЕК 3:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 Олимпиакос - АЕК 1:0
АЕК - ПАОК 1:2 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Арис Салоники - АЕК 2:1 АЕК - Волос 1:2 Атромитос - АЕК 0:2 ПАОК - АЕК 0:0 АЕК - Панетоликос 1:2 Ламия - АЕК 0:2 Кифисия - АЕК 1:1 АЕК - ОФИ 1:2 Ионикос - АЕК 0:1 Астерас - АЕК 0:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 АЕК - Кифисия 4:0 ПАС Янина - АЕК 1:2 АЕК - Олимпиакос 2:3
Астерас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Олимпиакос - Астерас 5:1 Астерас - Арис Салоники 0:2 Ламия - Астерас 0:2 Атромитос - Астерас 2:0
Астерас - Ионикос 2:3 Астерас - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Астерас 0:1 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Астерас - ОФИ 1:0 ПАОК - Астерас 3:2 Астерас - Панетоликос 1:0 Астерас - АЕК 0:0 Арис Салоники - Астерас 1:0 Астерас - Атромитос 6:2 Ионикос - Астерас 1:1 Астерас - Ламия 0:1 ПАС Янина - Астерас 1:1 Левадиакос - Астерас 1:0 Астерас - Панатинаикос 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|26
|21
|5
|0
|47 - 12
|68
|2.
|ПАОК
|1:0
|26
|16
|5
|5
|49 - 24
|53
|3.
|АЕК
|1:0
|26
|14
|4
|8
|41 - 27
|46
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|26
|12
|6
|8
|26 - 21
|42
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|26
|12
|4
|10
|39 - 21
|40
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|Астерас
|0:1
|26
|10
|5
|11
|26 - 28
|35
|8.
|ОФИ
|0:0
|26
|8
|11
|7
|31 - 32
|35
|9.
|Панетоликос
|1:0
|26
|9
|5
|12
|26 - 38
|32
|10.
|Волос
|0:0
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|0:1
|26
|6
|8
|12
|25 - 33
|26
|12.
|Атромитос
|0:0
|26
|6
|6
|14
|27 - 45
|24
|13.
|Ламия
|0:1
|26
|4
|6
|16
|19 - 36
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|26
|2
|8
|16
|9 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|1:0
|13
|8
|1
|4
|22 - 11
|25
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Астерас
|0:1
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|0:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Волос
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|12.
|Панетоликос
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|10
|3
|0
|23 - 7
|33
|2.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|2
|3
|24 - 11
|26
|3.
|АЕК
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|6.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|0:1
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|9.
|Волос
|0:0
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|10.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 15
|11
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|0:0
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 29
|5