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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Волос
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
39' Желтая карточка
Цоканис Тасос
55' Желтая карточка
Баррьентос Жан
71' Желтая карточка
Ринер Жан-Пьер
80' Желтая карточка
Салиакас Манолис
90' Желтая карточка
Гардавски Михаэль
90' Желтая карточка
Нинис Сотирис
90'+6

Ход матча

39'
Цоканис Тасос
 
55'
Баррьентос Жан
 
58'
 
Карахалиос Зисис
Станко Калеб
71'
Ринер Жан-Пьер
 
72'
Нинис Сотирис
Nicolas Oroz
 
72'
Корреа Хорхе
Баррьентос Жан
 
72'
 
Бренер Фабрисио
Лиасос Ангелос
80'
 
Салиакас Манолис
86'
 
Leonid Mina
Шнайдер Ян-Марк
88'
Emiliano Purita
Фернандес Пауло
 
90'
 
Гардавски Михаэль
90'
Нинис Сотирис
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 21 Нарушения правил 19
  • 47 Владение мячом, % 53
55
Клейман
Борис
3
Алхо
Николай
4
Гюлен
Левент
5
Ринер
Жан-Пьер
73
Бартоло
Хулиан
14
Баррьентос
Жан
6
Цоканис
Тасос
10
Фернандес
Пауло
20
Nicolas
Oroz
17
Регаттен
Адриен
9
Ван
Веерт
Том
1
Лодыгин
Юрий
2
Салиакас
Манолис
4
Пантелакис
Эпаминондас
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
17
Шнайдер
Ян-Марк
27
Станко
Калеб
80
Лиасос
Ангелос
29
Гардавски
Михаэль
10
Домингес
Хуан
11
Переа
Хуан
Волос
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

История личных встреч

Волос
ПАС Янина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Волос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Веерт Том 13 (3) 0.5
Бартоло Хулиан 4 0.15
Nicolas Oroz 4 0.15
Регаттен Адриен 2 0.08
Фернандес Пауло 2 0.08
Ринер Жан-Пьер 2 0.08
Kevin Rosero 2 0.08
Феррари Франко 1 0.04
Нинис Сотирис 1 0.04
Алекс Соареш 1 0.04
Корреа Хорхе 1 0.04
Гюлен Левент 1 0.04
Терезиу Александрос 1 0.04
Баррьентос Жан 0 0
Цоканис Тасос 0 0
Emiliano Purita 0 0
Franco Romero1 0 0
ПАС Янина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 6 0.23
Эррамуспе Родриго 6 (6) 0.23
Пеерсман Марвин 2 0.08
Морейра Ахмад Мендес 2 0.08
Милинчану Николай 2 0.08
Каргас Яннис 2 0.08
Шнайдер Ян-Марк 2 0.08
Гардавски Михаэль 1 0.04
Салиакас Манолис 1 0.04
Бренер Фабрисио 1 0.04
Домингес Хуан 1 0.04
Конде Педро 1 0.04
Leonid Mina 0 0

Карточки

Волос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баррьентос Жан 6 2
Феррари Франко 8 0
Фернандес Пауло 6 1
Клейман Борис 6 0
Franco Romero1 6 0
Грильо Фаусто 4 1
Ван Веерт Том 4 1
Цоканис Тасос 5 0
Нинис Сотирис 4 0
Алекс Соареш 4 0
Бартоло Хулиан 4 0
Ринер Жан-Пьер 3 0
Терезиу Александрос 3 0
Регаттен Адриен 2 0
Алхо Николай 2 0
Войтковски Камиль 2 0
Emiliano Purita 2 0
Гюлен Левент 1 0
Nicolas Oroz 1 0
ПАС Янина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррамуспе Родриго 6 0
Домингес Хуан 5 0
Гардавски Михаэль 5 0
Каргас Яннис 5 0
Карахалиос Зисис 5 0
Переа Хуан 5 0
Салиакас Манолис 4 0
Бренер Фабрисио 3 0
Пеерсман Марвин 2 0
Лодыгин Юрий 2 0
Станко Калеб 2 0
Шнайдер Ян-Марк 2 0
Лолис Александрос 2 0
Конде Педро 1 0
Морейра Ахмад Мендес 1 0
Vasilios Soulis 1 0
Louis Poznanski 1 0
Лиасос Ангелос 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
40%
4
36%
76-90

Пропущено

18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90

Забито

21
17
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
14%
4
24%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
29%
3
18%
76-90

Пропущено

23
14
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
13%
4
29%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90

Забито

36
28
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
5
14%
5
18%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
6
17%
5
18%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
12
33%
7
25%
76-90

Пропущено

41
24
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 14
5
12%
7
29%
29%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
10
24%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
4
17%
61-75
8
20%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1
Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 26 20 5 1 47 - 14 65
2. ПАОК 26 16 5 5 50 - 24 53
3. АЕК 26 14 4 8 42 - 28 46
4. Арис Салоники 26 13 6 7 28 - 21 45
5. Панатинаикос 26 13 3 10 41 - 21 42
6. ПАС Янина 26 11 7 8 28 - 24 40
7. ОФИ 26 9 10 7 33 - 32 37
8. Астерас 26 10 5 11 27 - 29 35
9. Панетоликос 26 9 5 12 27 - 39 32
10. Волос 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 26 6 8 12 26 - 34 26
12. Атромитос 26 6 5 15 27 - 47 23
13. Ламия 26 4 6 16 19 - 37 18
14. Аполлон Смирнис 26 2 7 17 9 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 13 8 1 4 23 - 12 25
5. Арис Салоники 13 7 4 2 15 - 10 25
6. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 13 5 5 3 20 - 19 20
9. Волос 13 5 2 6 15 - 18 17
10. Атромитос 13 5 2 6 18 - 20 17
11. Ионикос 13 4 4 5 14 - 14 16
12. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 13 2 3 8 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 3 1 23 - 9 30
2. ПАОК 13 8 2 3 25 - 11 26
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 13 5 2 6 16 - 24 17
6. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 13 3 4 6 11 - 17 13
9. Панатинаикос 13 4 1 8 14 - 15 13
10. Волос 13 3 4 6 20 - 24 13
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 13 1 1 11 5 - 31 4
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Цоканис Тасос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волос 0:0 ПАС Янина онлайн

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