Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Пантессалико
39' Желтая карточкаЦоканис Тасос
55' Желтая карточкаБаррьентос Жан
71' Желтая карточкаРинер Жан-Пьер
80' Желтая карточкаСалиакас Манолис
90' Желтая карточкаГардавски Михаэль
90' Желтая карточкаНинис Сотирис
Ход матча
39'
55'
71'
80'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 6
-
8 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
21 Нарушения правил 19
-
47 Владение мячом, % 53
20
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Nicolas OrozПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Корреа ХорхеПолузащитник
- Нападающий
-
-
70 Kevin Rosero
-
-
Главный тренер: Konstantinos Bratsos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Станко КалебПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Leonid Mina
-
-
-
-
Главный тренер: Iraklis Metaxas
История личных встреч
Волос
ПАС Янина
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Веерт Том
|13 (3)
|0.5
|Бартоло Хулиан
|4
|0.15
|Nicolas Oroz
|4
|0.15
|Регаттен Адриен
|2
|0.08
|Фернандес Пауло
|2
|0.08
|Ринер Жан-Пьер
|2
|0.08
|Kevin Rosero
|2
|0.08
|Феррари Франко
|1
|0.04
|Нинис Сотирис
|1
|0.04
|Алекс Соареш
|1
|0.04
|Корреа Хорхе
|1
|0.04
|Гюлен Левент
|1
|0.04
|Терезиу Александрос
|1
|0.04
|Баррьентос Жан
|0
|0
|Цоканис Тасос
|0
|0
|Emiliano Purita
|0
|0
|Franco Romero1
|0
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|6
|0.23
|Эррамуспе Родриго
|6 (6)
|0.23
|Пеерсман Марвин
|2
|0.08
|Морейра Ахмад Мендес
|2
|0.08
|Милинчану Николай
|2
|0.08
|Каргас Яннис
|2
|0.08
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0.08
|Гардавски Михаэль
|1
|0.04
|Салиакас Манолис
|1
|0.04
|Бренер Фабрисио
|1
|0.04
|Домингес Хуан
|1
|0.04
|Конде Педро
|1
|0.04
|Leonid Mina
|0
|0
Карточки
Волос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баррьентос Жан
|6
|2
|Феррари Франко
|8
|0
|Фернандес Пауло
|6
|1
|Клейман Борис
|6
|0
|Franco Romero1
|6
|0
|Грильо Фаусто
|4
|1
|Ван Веерт Том
|4
|1
|Цоканис Тасос
|5
|0
|Нинис Сотирис
|4
|0
|Алекс Соареш
|4
|0
|Бартоло Хулиан
|4
|0
|Ринер Жан-Пьер
|3
|0
|Терезиу Александрос
|3
|0
|Регаттен Адриен
|2
|0
|Алхо Николай
|2
|0
|Войтковски Камиль
|2
|0
|Emiliano Purita
|2
|0
|Гюлен Левент
|1
|0
|Nicolas Oroz
|1
|0
ПАС Янина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррамуспе Родриго
|6
|0
|Домингес Хуан
|5
|0
|Гардавски Михаэль
|5
|0
|Каргас Яннис
|5
|0
|Карахалиос Зисис
|5
|0
|Переа Хуан
|5
|0
|Салиакас Манолис
|4
|0
|Бренер Фабрисио
|3
|0
|Пеерсман Марвин
|2
|0
|Лодыгин Юрий
|2
|0
|Станко Калеб
|2
|0
|Шнайдер Ян-Марк
|2
|0
|Лолис Александрос
|2
|0
|Конде Педро
|1
|0
|Морейра Ахмад Мендес
|1
|0
|Vasilios Soulis
|1
|0
|Louis Poznanski
|1
|0
|Лиасос Ангелос
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 20
2
13%
1
9%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
6
40%
4
36%
76-90
Пропущено
18
10
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
2
11%
3
30%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
10%
31-45
3
17%
2
20%
46-60
3
17%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Забито
21
17
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
3
14%
4
24%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
5
24%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
6
29%
3
18%
76-90
Пропущено
23
14
13 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 8
3
13%
4
29%
1-15
4
17%
1
7%
16-30
6
26%
3
21%
31-45
3
13%
1
7%
46-60
3
13%
2
14%
61-75
4
17%
3
21%
76-90
Забито
36
28
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 11
6 Не забивали 8
5
14%
5
18%
1-15
4
11%
2
7%
16-30
6
17%
5
18%
31-45
7
19%
6
21%
46-60
2
6%
3
11%
61-75
12
33%
7
25%
76-90
Пропущено
41
24
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 14
5
12%
7
29%
29%
1-15
6
15%
1
4%
16-30
10
24%
4
17%
31-45
6
15%
3
13%
46-60
6
15%
4
17%
61-75
8
20%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Волос
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Атромитос - Волос 2:1 Панетоликос - Волос 0:0 Волос - Олимпиакос 0:1 ОФИ - Волос 2:1
Арис Салоники - Волос 0:2 Волос - Ионикос 1:1 АЕК - Волос 1:2 Волос - ПАОК 0:4 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Астерас - Волос 1:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Волос - Панатинаикос 0:0 Ламия - Волос 2:2 ПАС Янина - Волос 3:2 Волос - Панетоликос 1:2 Панатинаикос - Волос 2:1 Олимпиакос - Волос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 Волос - Арис Салоники 1:2 Ионикос - Волос 1:1
ПАС Янина
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:0 АЕК - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Арис Салоники 2:0 Панетоликос - ПАС Янина 0:1
Астерас - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Олимпиакос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - Атромитос 1:1 ОФИ - ПАС Янина 1:1 ПАС Янина - Ионикос 1:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАС Янина - Волос 3:2 Ламия - ПАС Янина 0:1 ПАС Янина - АЕК 1:2 Арис Салоники - ПАС Янина 0:5 ПАС Янина - Панетоликос 3:0 ПАС Янина - Астерас 1:1 Лариса - ПАС Янина 1:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|20
|5
|1
|47 - 14
|65
|2.
|ПАОК
|26
|16
|5
|5
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|26
|14
|4
|8
|42 - 28
|46
|4.
|Арис Салоники
|26
|13
|6
|7
|28 - 21
|45
|5.
|Панатинаикос
|26
|13
|3
|10
|41 - 21
|42
|6.
|ПАС Янина
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|ОФИ
|26
|9
|10
|7
|33 - 32
|37
|8.
|Астерас
|26
|10
|5
|11
|27 - 29
|35
|9.
|Панетоликос
|26
|9
|5
|12
|27 - 39
|32
|10.
|Волос
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|26
|6
|8
|12
|26 - 34
|26
|12.
|Атромитос
|26
|6
|5
|15
|27 - 47
|23
|13.
|Ламия
|26
|4
|6
|16
|19 - 37
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|7
|17
|9 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|13
|8
|1
|4
|23 - 12
|25
|5.
|Арис Салоники
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|6.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|9.
|Волос
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|10.
|Атромитос
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Ионикос
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|ПАОК
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|13
|5
|2
|6
|16 - 24
|17
|6.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|Панатинаикос
|13
|4
|1
|8
|14 - 15
|13
|10.
|Волос
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|1
|11
|5 - 31
|4