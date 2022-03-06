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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Ламия
0:1
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
22' Желтая карточка
Михаилидис Яннис
0:1
37' Гол
Лео Родригес
38' Желтая карточка
Эль-Каддури Омар
42' Желтая карточка
Cristopher Nunez

Ход матча

22'
 
Михаилидис Яннис
37'
0:1
Лео Родригес
38'
 
Эль-Каддури Омар
42'
Cristopher Nunez
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАОК
5.00
5.50
1.74
Все Коэффициенты
1
Гаравелис
Атанасиос
2
Провидакис
Константинос
55
Лукао
II
4
Адежо
Даниэл
3
Сарамантас
Гиоргос
16
Бехарано
Данни
7
Cristopher
Nunez
10
Тайрон
Густаво
20
Элефтериадис
Христос
9
Манусос
Йоргос
11
Караманос
Тасос
31
Пасхалакис
Александрос
23
Састре
Хуан
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Сидклей
Феррейра
22
Шваб
Штефан
50
Соареш
Филипе
11
Лео
Родригес
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
29
Чолак
Антонио-Мирко
Ламия
4-5-1
ПАОК
4-2-3-1

История личных встреч

Ламия
ПАОК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

С
2:1
К
1:1
С
4:0
К
5:2
С
0:2
С
0:1
С
3:0
С
3:0
С
0:1
С
0:2
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манусос Йоргос 4 (2) 0.15
Арабули Бачана 4 (1) 0.15
Тайрон Густаво 1 0.04
Романич Лазар 1 0.04
Cristopher Nunez 1 0.04
Элефтериадис Христос 1 0.04
Бангура Альхассан 1 0.04
Караманос Тасос 1 0.04
Бехарано Данни 1 0.04
Големич Владимир 1 0.04
Kyriakos Mazoulouxis 1 0.04
Сарамантас Гиоргос 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куртич Ясмин 15 (9) 0.58
Акпом Чуба 5 0.19
Свидерски Кароль 4 0.15
Дуглас Гомес 3 (1) 0.12
Мург Томас 3 0.12
Живкович Андрия 2 0.08
Шваб Штефан 2 (2) 0.08
Састре Хуан 2 0.08
Ингасон Сверрир 2 0.08
Лео Родригес 2 0.08
Бисесвар Диего 1 0.04
Сидклей Феррейра 1 0.04
Митрицэ Александру 1 0.04
Виейринья 1 (1) 0.04
Креспо Хосе 1 0.04
Лиратцис Элефтериос 1 0.04
Михаилидис Яннис 1 0.04
Эль-Каддури Омар 0 0
Живкович Живко 0 0
Лукас Тэйлор 0 0
Алвес Родриго 0 0

Карточки

Ламия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехарано Данни 7 0
Манусос Йоргос 5 0
Провидакис Константинос 5 0
Гентсоглу Савас 4 0
Сарамантас Гиоргос 4 0
Theofanis Tsandaris 4 0
Cristopher Nunez 4 0
Романич Лазар 4 0
Дзанетпулос Адам-Кристоф 3 0
Адежо Даниэл 2 0
Цукалос Николаос 2 0
Тайрон Густаво 2 0
Големич Владимир 2 0
Мартинес Анхель II 2 0
Kyriakos Mazoulouxis 2 0
Элефтериадис Христос 0 1
Веллиос Апостолос 1 0
Шаранов Боян 1 0
Бангура Альхассан 1 0
Караманос Тасос 1 0
Арабули Бачана 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Андрия 6 0
Дуглас Гомес 6 0
Михаилидис Яннис 6 0
Креспо Хосе 4 0
Шваб Штефан 4 0
Куртич Ясмин 4 0
Эль-Каддури Омар 3 0
Акпом Чуба 3 0
Эсити Андерсон 3 0
Митрицэ Александру 3 0
Мург Томас 2 0
Ингасон Сверрир 2 0
Сидклей Феррейра 2 0
Лукас Тэйлор 2 0
Михай Энеа 2 0
Соареш Филипе 2 0
Циггарас Теохарис 0 1
Варела Фернанду 1 0
Бисесвар Диего 1 0
Виейринья 1 0
Свидерски Кароль 1 0
Алвес Родриго 1 0
Лео Родригес 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
23
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 15
2
17%
2
9%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
25%
5
22%
61-75
5
42%
6
26%
76-90

Пропущено

22
11
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
1
5%
0
0%
1-15
4
18%
3
27%
16-30
6
27%
3
27%
31-45
6
27%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
5
23%
1
9%
76-90

Забито

5
23
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 15
1
20%
1
4%
1-15
2
40%
3
13%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
2
40%
3
13%
46-60
0
0%
3
13%
61-75
0
0%
8
35%
76-90

Пропущено

15
15
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
13%
5
33%
1-15
3
20%
1
7%
16-30
3
20%
3
20%
31-45
2
13%
3
20%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Забито

17
46
6 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 27
6 Забивали первыми 14
13 Не забивали 5
3
18%
3
7%
1-15
2
12%
7
15%
16-30
1
6%
9
20%
31-45
3
18%
5
11%
46-60
3
18%
8
17%
61-75
5
29%
29%
14
30%
76-90

Пропущено

37
26
19 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 11
16 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 16
3
8%
5
19%
1-15
7
19%
4
15%
16-30
9
24%
6
23%
31-45
8
22%
6
23%
46-60
3
8%
2
8%
61-75
7
19%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ламия
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПАС Янина - Ламия 1:0 Ламия - Астерас 0:2 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Панетоликос - Ламия 1:0
Панатинаикос - Ламия 2:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ламия - ОФИ 2:1 Ламия - Арис Салоники 1:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Арис Салоники - Ламия 0:0 Ламия - Ионикос 2:1 Ламия - АЕК 0:2 Ионикос - Ламия 0:1 Олимпиакос - Ламия 1:0 Ламия - Волос 2:2 ПАОК - Ламия 2:1 Ламия - ПАС Янина 0:1 Ламия - Ионикос 2:0 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
ПАОК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
АЕК - ПАОК 1:1 ПАОК - Ионикос 1:1 ПАОК - Митьюлланд 2:1 Арис Салоники - ПАОК 0:0
Митьюлланд - ПАОК 1:0 ПАОК - Атромитос 1:0 АЕК - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 2:1 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАОК - Олимпиакос 1:1 Волос - ПАОК 0:4 ПАОК - АЕК 0:0 ПАОК - ОФИ 3:0 ПАОК - Панетоликос 2:0 ПАОК - Лариса 3:1 ПАОК - Астерас 3:2 ПАС Янина - ПАОК 0:4 ПАОК - Ламия 2:1 ПАОК - Линкольн 2:0 Ионикос - ПАОК 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 26 21 5 0 47 - 12 68
2. ПАОК 1:0 26 16 5 5 49 - 24 53
3. АЕК 1:0 26 14 4 8 41 - 27 46
4. Арис Салоники 0:1 26 12 6 8 26 - 21 42
5. Панатинаикос 0:0 26 12 4 10 39 - 21 40
6. ПАС Янина 0:0 26 11 7 8 28 - 24 40
7. Астерас 0:1 26 10 5 11 26 - 28 35
8. ОФИ 0:0 26 8 11 7 31 - 32 35
9. Панетоликос 1:0 26 9 5 12 26 - 38 32
10. Волос 0:0 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 0:1 26 6 8 12 25 - 33 26
12. Атромитос 0:0 26 6 6 14 27 - 45 24
13. Ламия 0:1 26 4 6 16 19 - 36 18
14. Аполлон Смирнис 0:0 26 2 8 16 9 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 0:0 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 1:0 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 1:0 13 8 1 4 22 - 11 25
5. ПАС Янина 0:0 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Арис Салоники 0:1 13 6 4 3 13 - 10 22
7. Астерас 0:1 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 0:0 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Атромитос 0:0 13 5 3 5 18 - 18 18
10. Волос 0:0 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Ионикос 0:1 13 4 4 5 13 - 13 16
12. Панетоликос 1:0 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 0:1 13 2 3 8 13 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 10 3 0 23 - 7 33
2. ПАОК 1:0 13 8 2 3 24 - 11 26
3. АЕК 1:0 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 0:1 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 1:0 13 5 2 6 15 - 23 17
6. ОФИ 0:0 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 0:0 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 0:1 13 3 4 6 10 - 16 13
9. Волос 0:0 13 3 4 6 20 - 24 13
10. Панатинаикос 0:0 13 3 2 8 12 - 15 11
11. Ионикос 0:1 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 0:1 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 0:0 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 2 10 5 - 29 5
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Cristopher Nunez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Эль-Каддури Омар получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Лео Родригес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Яннис Михалидис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ламия
Ничья
ПАОК
5.00
5.50
1.74
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Где смотреть матч Ламия 0:1 ПАОК онлайн

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Ламия
ПАОК

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