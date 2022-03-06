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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:0
Перерыв

Стадион:
Панатинаикос
0'

Ход матча

34'
Денич Джордже
Карталис Александрос
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панатинаикос
5.10
3.05
2.60
Все Коэффициенты
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
7
Карталис
Александрос
95
Ротариу
Дорин
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
6
Александропулос
Сотириос
34
Паласиос
Себастьян
50
Гачинович
Мийат
22
Канталапьерда
Аитор
7
Иоаннидис
Фотис
Атромитос
4-3-2-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Панатинаикос

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
110%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 18 побед

37 матчей

16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

5.4%
54.1%
40.5%
2 победы 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 11 (4) 0.42
Муньис Хуан 4 0.15
Алибек Денис 2 0.08
Спиридонович Срджан 2 0.08
Струнгис Стефанос 2 0.08
Саломон Патрик 1 0.04
Клонаридис Виктор 1 0.04
Денич Джордже 1 0.04
Василантонопулос Ставрос 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Мавроматис Теофанис 1 0.04
Янниотис Андреас 0 0
Наби Адил 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлитос Карлос 9 0.35
Паласиос Себастьян 8 (3) 0.31
Канталапьерда Аитор 4 (2) 0.15
Маурисио Жозе 4 0.15
Иоаннидис Фотис 4 0.15
Македа Федерико 3 (2) 0.12
Санчес Факундо 1 0.04
Александропулос Сотириос 1 0.04
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Mateus Vital 1 (1) 0.04
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 9 0
Кулурис Эфтимос 6 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Харисис Харилаос 4 0
Василантонопулос Ставрос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кивракидис Кириакос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Алибек Денис 1 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Мавроматис Теофанис 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 5 1
Перес Рубен 5 0
Хуанкар 5 0
Шенквельд Барт 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Велес Фран 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Александропулос Сотириос 3 0
Бриньоли Альберто 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
22%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
3
30%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
7
41%
76-90

Забито

10
27
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
2
20%
3
11%
76-90

Пропущено

26
6
12 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
33%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
3
50%
76-90

Забито

28
37
14 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
5
18%
7
19%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
7
25%
7
19%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
4
14%
6
16%
76-90

Пропущено

44
23
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 14
6
14%
5
22%
1-15
6
14%
2
9%
16-30
7
16%
4
17%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
10
23%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0
Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0
Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 26 21 5 0 47 - 12 68
2. ПАОК 1:0 26 16 5 5 49 - 24 53
3. АЕК 1:0 26 14 4 8 41 - 27 46
4. Арис Салоники 0:1 26 12 6 8 26 - 21 42
5. Панатинаикос 0:0 26 12 4 10 39 - 21 40
6. ПАС Янина 0:0 26 11 7 8 28 - 24 40
7. Астерас 0:1 26 10 5 11 26 - 28 35
8. ОФИ 0:0 26 8 11 7 31 - 32 35
9. Панетоликос 1:0 26 9 5 12 26 - 38 32
10. Волос 0:0 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 0:1 26 6 8 12 25 - 33 26
12. Атромитос 0:0 26 6 6 14 27 - 45 24
13. Ламия 0:1 26 4 6 16 19 - 36 18
14. Аполлон Смирнис 0:0 26 2 8 16 9 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 0:0 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 1:0 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 1:0 13 8 1 4 22 - 11 25
5. ПАС Янина 0:0 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Арис Салоники 0:1 13 6 4 3 13 - 10 22
7. Астерас 0:1 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 0:0 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Атромитос 0:0 13 5 3 5 18 - 18 18
10. Волос 0:0 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Ионикос 0:1 13 4 4 5 13 - 13 16
12. Панетоликос 1:0 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 0:1 13 2 3 8 13 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 10 3 0 23 - 7 33
2. ПАОК 1:0 13 8 2 3 24 - 11 26
3. АЕК 1:0 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 0:1 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 1:0 13 5 2 6 15 - 23 17
6. ОФИ 0:0 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 0:0 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 0:1 13 3 4 6 10 - 16 13
9. Волос 0:0 13 3 4 6 20 - 24 13
10. Панатинаикос 0:0 13 3 2 8 12 - 15 11
11. Ионикос 0:1 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 0:1 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 0:0 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 2 10 5 - 29 5
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Карталис Александрос уходит с поля. Денич Джордже выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панатинаикос
5.10
3.05
2.60
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Где смотреть матч Атромитос 0:0 Панатинаикос онлайн

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