Греция: Суперлига 2021-2022
0:0
Перерыв
Стадион: Перистери
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
51 Владение мячом, % 49
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Атромитос
Панатинаикос
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
110%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 18 побед
37 матчей
16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
5.4%
54.1%
40.5%
2 победы 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|11 (4)
|0.42
|Муньис Хуан
|4
|0.15
|Алибек Денис
|2
|0.08
|Спиридонович Срджан
|2
|0.08
|Струнгис Стефанос
|2
|0.08
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|Клонаридис Виктор
|1
|0.04
|Денич Джордже
|1
|0.04
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Наби Адил
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлитос Карлос
|9
|0.35
|Паласиос Себастьян
|8 (3)
|0.31
|Канталапьерда Аитор
|4 (2)
|0.15
|Маурисио Жозе
|4
|0.15
|Иоаннидис Фотис
|4
|0.15
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.12
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Александропулос Сотириос
|1
|0.04
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.04
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|9
|0
|Кулурис Эфтимос
|6
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Василантонопулос Ставрос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|5
|1
|Перес Рубен
|5
|0
|Хуанкар
|5
|0
|Шенквельд Барт
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Александропулос Сотириос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
22%
2
20%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
5
28%
2
20%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
3
30%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
3
18%
1-15
4
22%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
5
28%
0
0%
61-75
2
11%
7
41%
76-90
Забито
10
27
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
2
20%
3
11%
76-90
Пропущено
26
6
12 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
33%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
3
50%
76-90
Забито
28
37
14 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
10 Не забивали 8
5
18%
7
19%
1-15
2
7%
6
16%
16-30
7
25%
7
19%
31-45
4
14%
6
16%
46-60
6
21%
5
14%
61-75
4
14%
6
16%
76-90
Пропущено
44
23
19 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 12
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 14
6
14%
5
22%
1-15
6
14%
2
9%
16-30
7
16%
4
17%
31-45
7
16%
2
9%
46-60
8
18%
0
0%
61-75
10
23%
10
43%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0
Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0
Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|26
|21
|5
|0
|47 - 12
|68
|2.
|ПАОК
|1:0
|26
|16
|5
|5
|49 - 24
|53
|3.
|АЕК
|1:0
|26
|14
|4
|8
|41 - 27
|46
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|26
|12
|6
|8
|26 - 21
|42
|5.
|Панатинаикос
|0:0
|26
|12
|4
|10
|39 - 21
|40
|6.
|ПАС Янина
|0:0
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|Астерас
|0:1
|26
|10
|5
|11
|26 - 28
|35
|8.
|ОФИ
|0:0
|26
|8
|11
|7
|31 - 32
|35
|9.
|Панетоликос
|1:0
|26
|9
|5
|12
|26 - 38
|32
|10.
|Волос
|0:0
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|0:1
|26
|6
|8
|12
|25 - 33
|26
|12.
|Атромитос
|0:0
|26
|6
|6
|14
|27 - 45
|24
|13.
|Ламия
|0:1
|26
|4
|6
|16
|19 - 36
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|26
|2
|8
|16
|9 - 45
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|1:0
|13
|8
|1
|4
|22 - 11
|25
|5.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|6.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|4
|3
|13 - 10
|22
|7.
|Астерас
|0:1
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|6
|3
|18 - 19
|18
|9.
|Атромитос
|0:0
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|10.
|Волос
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 13
|16
|12.
|Панетоликос
|1:0
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|13 - 22
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|1:0
|13
|10
|3
|0
|23 - 7
|33
|2.
|ПАОК
|1:0
|13
|8
|2
|3
|24 - 11
|26
|3.
|АЕК
|1:0
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|0:1
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|1:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 23
|17
|6.
|ОФИ
|0:0
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|0:0
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|0:1
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|9.
|Волос
|0:0
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|10.
|Панатинаикос
|0:0
|13
|3
|2
|8
|12 - 15
|11
|11.
|Ионикос
|0:1
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|0:1
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|0:0
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:0
|13
|1
|2
|10
|5 - 29
|5