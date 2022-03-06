Греция: Суперлига 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Перистери
0:0
55' Не забитый пенальтиГачинович Мийат
56' Желтая карточкаАлександропулос Сотириос
0:1
75' ГолПаласиос Себастьян
0:2
77' ГолПаласиос Себастьян
Ход матча
55'
0:0
75'
77'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 7
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 20
-
49 Владение мячом, % 51
14
Муньис
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Муньис ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Алибек ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коулмэн Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Иван Джованович
История личных встреч
Атромитос
Панатинаикос
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
110%
2 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 18 побед
37 матчей
16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы
Первый тайм
5.4%
54.1%
40.5%
2 победы 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атромитос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|11 (4)
|0.42
|Муньис Хуан
|4
|0.15
|Алибек Денис
|2
|0.08
|Спиридонович Срджан
|2
|0.08
|Струнгис Стефанос
|2
|0.08
|Саломон Патрик
|1
|0.04
|Клонаридис Виктор
|1
|0.04
|Денич Джордже
|1
|0.04
|Василантонопулос Ставрос
|1
|0.04
|Эрлингмарк Огюст
|1
|0.04
|Мавроматис Теофанис
|1
|0.04
|Янниотис Андреас
|0
|0
|Наби Адил
|0
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паласиос Себастьян
|10 (3)
|0.38
|Карлитос Карлос
|9
|0.35
|Канталапьерда Аитор
|4 (2)
|0.15
|Иоаннидис Фотис
|4
|0.15
|Маурисио Жозе
|4
|0.15
|Македа Федерико
|3 (2)
|0.12
|Санчес Факундо
|1
|0.04
|Александропулос Сотириос
|1
|0.04
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0.04
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0.04
|Mateus Vital
|1 (1)
|0.04
|Вильяфаньес Лукас
|0
|0
|Хуанкар
|0
|0
|Перес Рубен
|0
|0
|Курбелис Димитрис
|0
|0
|Гачинович Мийат
|0
|0
|Велес Фран
|0
|0
Карточки
Атромитос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саломон Патрик
|9
|0
|Кулурис Эфтимос
|6
|0
|Томас Бединелли
|3
|1
|Галвао Лукас
|3
|1
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Василантонопулос Ставрос
|4
|0
|Муньис Хуан
|2
|1
|Денич Джордже
|3
|0
|Пападопулос Кирьякос
|2
|0
|Кастельяно Дани
|2
|0
|Кивракидис Кириакос
|2
|0
|Хациисаяс Димитриос
|2
|0
|Коцопулос Костас
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Matias Pisano
|1
|0
|Клонаридис Виктор
|1
|0
|Нацос Спиридон
|1
|0
|Пирич Кенан
|1
|0
|Струнгис Стефанос
|1
|0
|Мавроматис Теофанис
|1
|0
|Нтавиотис Георгиос
|1
|0
Панатинаикос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильяфаньес Лукас
|5
|1
|Перес Рубен
|5
|0
|Хуанкар
|5
|0
|Шенквельд Барт
|4
|0
|Шарлия Звонимир
|4
|0
|Александропулос Сотириос
|4
|0
|Маурисио Жозе
|3
|0
|Велес Фран
|3
|0
|Карлитос Карлос
|3
|0
|Бриньоли Альберто
|2
|0
|Иоаннидис Фотис
|2
|0
|Санчес Факундо
|0
|1
|Паласиос Себастьян
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Гачинович Мийат
|1
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Канталапьерда Аитор
|1
|0
|Хацитеодоридис Илиас
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Котсирас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90
Пропущено
20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
7
41%
76-90
Забито
10
27
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
2
20%
3
11%
76-90
Пропущено
26
6
12 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
33%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
3
50%
76-90
Забито
28
39
14 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
18%
7
18%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
7
25%
7
18%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
4
14%
7
18%
76-90
Пропущено
46
23
19 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 14
6
13%
5
22%
1-15
6
13%
2
9%
16-30
7
15%
4
17%
31-45
7
15%
2
9%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
11
24%
10
43%
76-90
Результаты последних матчей
Атромитос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0
Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0
Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|20
|5
|1
|47 - 14
|65
|2.
|ПАОК
|26
|16
|5
|5
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|26
|14
|4
|8
|42 - 28
|46
|4.
|Арис Салоники
|26
|13
|6
|7
|28 - 21
|45
|5.
|Панатинаикос
|26
|13
|3
|10
|41 - 21
|42
|6.
|ПАС Янина
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|ОФИ
|26
|9
|10
|7
|33 - 32
|37
|8.
|Астерас
|26
|10
|5
|11
|27 - 29
|35
|9.
|Панетоликос
|26
|9
|5
|12
|27 - 39
|32
|10.
|Волос
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|26
|6
|8
|12
|26 - 34
|26
|12.
|Атромитос
|26
|6
|5
|15
|27 - 47
|23
|13.
|Ламия
|26
|4
|6
|16
|19 - 37
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|7
|17
|9 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|13
|8
|1
|4
|23 - 12
|25
|5.
|Арис Салоники
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|6.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|9.
|Волос
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|10.
|Атромитос
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Ионикос
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|ПАОК
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|13
|5
|2
|6
|16 - 24
|17
|6.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|Панатинаикос
|13
|4
|1
|8
|14 - 15
|13
|10.
|Волос
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|1
|11
|5 - 31
|4