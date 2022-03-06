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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Атромитос
0:2
Конец матча

Стадион:
Панатинаикос
0'
0:0
55' Не забитый пенальти
Гачинович Мийат
56' Желтая карточка
Александропулос Сотириос
0:1
75' Гол
Паласиос Себастьян
0:2
77' Гол
Паласиос Себастьян
90'+4
92
Янниотис
Андреас
19
Кивракидис
Кириакос
5
Хациисаяс
Димитриос
24
Мавроматис
Теофанис
33
Кастельяно
Дани
8
Харисис
Харилаос
21
Саломон
Патрик
7
Карталис
Александрос
95
Ротариу
Дорин
14
Муньис
Хуан
20
Кулурис
Эфтимос
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
31
Шарлия
Звонимир
4
Велес
Фран
3
Хуанкар
21
Курбелис
Димитрис
6
Александропулос
Сотириос
34
Паласиос
Себастьян
50
Гачинович
Мийат
22
Канталапьерда
Аитор
7
Иоаннидис
Фотис
Атромитос
4-3-2-1
Панатинаикос
4-2-3-1

История личных встреч

Атромитос
Панатинаикос

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
110%
2 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
60%
9 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 18 побед

37 матчей

16.2%
24.3%
59.5%
6 побед 9 ничьих 22 победы

Первый тайм

5.4%
54.1%
40.5%
2 победы 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

24.3%
27%
48.7%
9 побед 10 ничьих 18 побед

История матчей

С
2:0
К
0:1
С
2:3
С
0:1
С
3:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
0:1
С
2:0
К
1:0
К
0:0
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
2:0
С
2:0
ТМС
2:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
3:1
С
0:1
С
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 11 (4) 0.42
Муньис Хуан 4 0.15
Алибек Денис 2 0.08
Спиридонович Срджан 2 0.08
Струнгис Стефанос 2 0.08
Саломон Патрик 1 0.04
Клонаридис Виктор 1 0.04
Денич Джордже 1 0.04
Василантонопулос Ставрос 1 0.04
Эрлингмарк Огюст 1 0.04
Мавроматис Теофанис 1 0.04
Янниотис Андреас 0 0
Наби Адил 0 0
Панатинаикос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паласиос Себастьян 10 (3) 0.38
Карлитос Карлос 9 0.35
Канталапьерда Аитор 4 (2) 0.15
Иоаннидис Фотис 4 0.15
Маурисио Жозе 4 0.15
Македа Федерико 3 (2) 0.12
Санчес Факундо 1 0.04
Александропулос Сотириос 1 0.04
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0.04
Хадзийованнис Анастасиос 1 0.04
Mateus Vital 1 (1) 0.04
Вильяфаньес Лукас 0 0
Хуанкар 0 0
Перес Рубен 0 0
Курбелис Димитрис 0 0
Гачинович Мийат 0 0
Велес Фран 0 0

Карточки

Атромитос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саломон Патрик 9 0
Кулурис Эфтимос 6 0
Томас Бединелли 3 1
Галвао Лукас 3 1
Харисис Харилаос 4 0
Василантонопулос Ставрос 4 0
Муньис Хуан 2 1
Денич Джордже 3 0
Пападопулос Кирьякос 2 0
Кастельяно Дани 2 0
Кивракидис Кириакос 2 0
Хациисаяс Димитриос 2 0
Коцопулос Костас 2 0
Алибек Денис 1 0
Matias Pisano 1 0
Клонаридис Виктор 1 0
Нацос Спиридон 1 0
Пирич Кенан 1 0
Струнгис Стефанос 1 0
Мавроматис Теофанис 1 0
Нтавиотис Георгиос 1 0
Панатинаикос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильяфаньес Лукас 5 1
Перес Рубен 5 0
Хуанкар 5 0
Шенквельд Барт 4 0
Шарлия Звонимир 4 0
Александропулос Сотириос 4 0
Маурисио Жозе 3 0
Велес Фран 3 0
Карлитос Карлос 3 0
Бриньоли Альберто 2 0
Иоаннидис Фотис 2 0
Санчес Факундо 0 1
Паласиос Себастьян 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Гачинович Мийат 1 0
Пуггурас Ахиллеас 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Канталапьерда Аитор 1 0
Хацитеодоридис Илиас 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Котсирас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
12
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
4
22%
2
17%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
28%
2
17%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
5
28%
1
8%
61-75
2
11%
4
33%
76-90

Пропущено

20
17
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
1
5%
3
18%
1-15
4
20%
2
12%
16-30
2
10%
4
24%
31-45
4
20%
1
6%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
7
41%
76-90

Забито

10
27
4 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 16
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
4
15%
16-30
2
20%
5
19%
31-45
3
30%
5
19%
46-60
1
10%
5
19%
61-75
2
20%
3
11%
76-90

Пропущено

26
6
12 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
5
19%
2
33%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
3
12%
1
17%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
31%
3
50%
76-90

Забито

28
39
14 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 14
11 Не забивали 8
5
18%
7
18%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
7
25%
7
18%
31-45
4
14%
6
15%
46-60
6
21%
6
15%
61-75
4
14%
7
18%
76-90

Пропущено

46
23
19 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 12
15 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 14
6
13%
5
22%
1-15
6
13%
2
9%
16-30
7
15%
4
17%
31-45
7
15%
2
9%
46-60
9
20%
0
0%
61-75
11
24%
10
43%
76-90

Результаты последних матчей

Атромитос
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Атромитос - Волос 2:1 Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Арис Салоники - Атромитос 3:0 Атромитос - Астерас 2:0
Атромитос - ОФИ 2:2 ПАОК - Атромитос 1:0 Атромитос - Ламия 3:1 Ионикос - Атромитос 2:1 Атромитос - АЕК 0:2 ПАС Янина - Атромитос 1:1 Панетоликос - Атромитос 2:1 Атромитос - Олимпиакос 0:3 Панатинаикос - Атромитос 2:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Астерас - Атромитос 6:2 Атромитос - ПАОК 2:0 ОФИ - Атромитос 2:0 Ламия - Атромитос 2:2 Атромитос - Панатинаикос 0:1 Атромитос - Ионикос 0:2
Панатинаикос
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Панатинаикос - АЕК 3:0 Панетоликос - Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3 Панатинаикос - Ламия 2:0
Анагенниси Кардица - Панатинаикос 0:1 ПАОК - Панатинаикос 2:1 ОФИ - Панатинаикос 3:2 Панатинаикос - Астерас 0:1 Ионикос - Панатинаикос 0:1 Панатинаикос - Анагенниси Кардица 4:0 Панатинаикос - Олимпиакос 0:0 Волос - Панатинаикос 3:1 Панатинаикос - Арис Салоники 2:0 Волос - Панатинаикос 0:0 Панатинаикос - ПАС Янина 2:0 Панатинаикос - Атромитос 2:0 АЕК - Панатинаикос 1:0 Панатинаикос - Волос 2:1 Панатинаикос - Панетоликос 2:0 Ламия - Панатинаикос 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 26 20 5 1 47 - 14 65
2. ПАОК 26 16 5 5 50 - 24 53
3. АЕК 26 14 4 8 42 - 28 46
4. Арис Салоники 26 13 6 7 28 - 21 45
5. Панатинаикос 26 13 3 10 41 - 21 42
6. ПАС Янина 26 11 7 8 28 - 24 40
7. ОФИ 26 9 10 7 33 - 32 37
8. Астерас 26 10 5 11 27 - 29 35
9. Панетоликос 26 9 5 12 27 - 39 32
10. Волос 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 26 6 8 12 26 - 34 26
12. Атромитос 26 6 5 15 27 - 47 23
13. Ламия 26 4 6 16 19 - 37 18
14. Аполлон Смирнис 26 2 7 17 9 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 13 8 1 4 23 - 12 25
5. Арис Салоники 13 7 4 2 15 - 10 25
6. ПАС Янина 13 7 3 3 18 - 13 24
7. Астерас 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 13 5 5 3 20 - 19 20
9. Волос 13 5 2 6 15 - 18 17
10. Атромитос 13 5 2 6 18 - 20 17
11. Ионикос 13 4 4 5 14 - 14 16
12. Панетоликос 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 13 2 3 8 13 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 13 9 3 1 23 - 9 30
2. ПАОК 13 8 2 3 25 - 11 26
3. АЕК 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 13 5 2 6 16 - 24 17
6. ОФИ 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 13 3 4 6 11 - 17 13
9. Панатинаикос 13 4 1 8 14 - 15 13
10. Волос 13 3 4 6 20 - 24 13
11. Ионикос 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 13 1 1 11 5 - 31 4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 34'
    Карталис Александрос уходит с поля. Денич Джордже выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атромитос 0:2 Панатинаикос онлайн

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