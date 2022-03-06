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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
ОФИ
0:0
Перерыв

Стадион:
Аполлон Смирнис
0'
37' Желтая карточка
Селимович Вахид
40' Желтая карточка
Цилулис Сотирис

Ход матча

37'
Селимович Вахид
 
40'
 
Цилулис Сотирис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 12
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Аполлон Смирнис
1.48
4.44
6.70
Все Коэффициенты
1
Эпасси
Дэвис
6
Маринакис
Никос
14
Вурос
Праксителис
5
Селимович
Вахид
38
Балояннис
Константинос
33
Де
Гузман
Джонатан
29
Мельядо
Мигель
8
Нейра
Хуан
17
Дурмишай
Фиорин
28
Феллипе
Луис
7
Лампру
Лазарос
1
Коцарис
Костас
2
Дентакис
Антонис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
6
Баксеванидис
Димос
23
Цилулис
Сотирис
19
Чибсах
Юссиф
14
Сливка
Выкинтас
70
Янниотас
Яннис
27
Дауда
Абиола
9
Иоаннидис
Николаос
ОФИ
4-3-3
Аполлон Смирнис
4-4-2

История личных встреч

ОФИ
Аполлон Смирнис

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
0:2
С
0:0
С
0:0
К
2:1
ФЛ
1:1
ФЛ
0:0
К
1:0
С
2:0
С
0:1
КГ
2:0
КГ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нейра Хуан 6 (2) 0.23
Лампру Лазарос 5 (1) 0.19
Тораль Хон 3 0.12
Luis Gallegos 2 0.08
Вурос Праксителис 2 0.08
Дурмишай Фиорин 2 0.08
Цилианидис Космас 2 0.08
Феллипе Луис 2 (1) 0.08
Наби Адил 1 0.04
Камау Брюс 1 0.04
Селимович Вахид 1 0.04
Пасалидис Триантафиллос 1 0.04
Диамантис Апостолос 1 0.04
Де Гузман Джонатан 0 0
Маринакис Никос 0 0
Коровесис Никос 0 0
Мельядо Мигель 0 0
Ус Абдул Рахман 0 0
Аполлон Смирнис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иоаннидис Николаос 4 0.15
Памлидис Георгиос 3 0.12
Дауда Абиола 1 0.04
Фатион Антони 1 (1) 0.04
Мартинес Николас II 0 0
Дентакис Антонис 0 0
Цилулис Сотирис 0 0

Карточки

ОФИ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нейра Хуан 10 1
Пасалидис Триантафиллос 9 0
Мельядо Мигель 8 0
Маринакис Никос 6 0
Вурос Праксителис 5 0
Luis Gallegos 5 0
Балояннис Константинос 4 0
Яннулис Костас 2 1
Ван Дёйнен Майк 3 0
Камау Брюс 3 0
Селимович Вахид 3 0
Диамантис Апостолос 3 0
Стаикос Пасхалис 1 1
Кастаньос Люк 2 0
Феллипе Луис 2 0
Тораль Хон 2 0
Лампру Лазарос 2 0
Цилианидис Космас 2 0
Дурмишай Фиорин 1 0
Эпасси Дэвис 1 0
Ус Абдул Рахман 1 0
Аполлон Смирнис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фатион Антони 11 1
Баксеванидис Димос 7 1
Кастро Фабри 7 1
Лисгарас Христос 6 1
Дентакис Антонис 5 1
Цилулис Сотирис 5 1
Иоаннидис Николаос 6 0
Алвеш Бруну 4 0
Сливка Выкинтас 4 0
Домингес Луис Густаво 4 0
Витлис Вассилис 4 0
Якимовски Никола 2 1
Янниотас Яннис 2 0
Раили Адиль 0 1
Чибсах Юссиф 1 0
Верхульст Давино 1 0
Сигневич Николай 1 0
Памлидис Георгиос 1 0
Мартинес Николас II 1 0
Крайопулос Эммануил 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
5
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
16 Не забивали 21
3
17%
1
20%
1-15
4
22%
2
40%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
7
39%
1
20%
76-90

Пропущено

19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 11
3
16%
4
14%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
7
37%
2
7%
46-60
2
11%
9
31%
61-75
3
16%
7
24%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
17 Не забивали 21
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
23%
3
20%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
31%
3
20%
76-90

Забито

31
10
16 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 2
8 Не забивали 17
5
16%
1
10%
1-15
7
23%
2
20%
16-30
4
13%
1
10%
31-45
3
10%
2
20%
46-60
4
13%
2
20%
61-75
8
26%
2
20%
76-90

Пропущено

32
44
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 26
10 Пропускали первыми 17
17 Не пропускали 18
6
19%
7
16%
1-15
4
13%
7
16%
16-30
5
16%
4
9%
31-45
8
25%
5
11%
46-60
2
6%
11
25%
61-75
7
22%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

ОФИ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 26 21 5 0 47 - 12 68
2. ПАОК 1:0 26 16 5 5 49 - 24 53
3. АЕК 1:0 26 14 4 8 41 - 27 46
4. Арис Салоники 0:1 26 12 6 8 26 - 21 42
5. Панатинаикос 0:0 26 12 4 10 39 - 21 40
6. ПАС Янина 0:0 26 11 7 8 28 - 24 40
7. Астерас 0:1 26 10 5 11 26 - 28 35
8. ОФИ 0:0 26 8 11 7 31 - 32 35
9. Панетоликос 1:0 26 9 5 12 26 - 38 32
10. Волос 0:0 26 8 6 12 35 - 42 30
11. Ионикос 0:1 26 6 8 12 25 - 33 26
12. Атромитос 0:0 26 6 6 14 27 - 45 24
13. Ламия 0:1 26 4 6 16 19 - 36 18
14. Аполлон Смирнис 0:0 26 2 8 16 9 - 45 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 11 2 0 24 - 5 35
2. Панатинаикос 0:0 13 9 2 2 27 - 6 29
3. ПАОК 1:0 13 8 3 2 25 - 13 27
4. АЕК 1:0 13 8 1 4 22 - 11 25
5. ПАС Янина 0:0 13 7 3 3 18 - 13 24
6. Арис Салоники 0:1 13 6 4 3 13 - 10 22
7. Астерас 0:1 13 7 1 5 16 - 12 22
8. ОФИ 0:0 13 4 6 3 18 - 19 18
9. Атромитос 0:0 13 5 3 5 18 - 18 18
10. Волос 0:0 13 5 2 6 15 - 18 17
11. Ионикос 0:1 13 4 4 5 13 - 13 16
12. Панетоликос 1:0 13 4 3 6 11 - 15 15
13. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 6 6 4 - 16 9
14. Ламия 0:1 13 2 3 8 13 - 22 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 1:0 13 10 3 0 23 - 7 33
2. ПАОК 1:0 13 8 2 3 24 - 11 26
3. АЕК 1:0 13 6 3 4 19 - 16 21
4. Арис Салоники 0:1 13 6 2 5 13 - 11 20
5. Панетоликос 1:0 13 5 2 6 15 - 23 17
6. ОФИ 0:0 13 4 5 4 13 - 13 17
7. ПАС Янина 0:0 13 4 4 5 10 - 11 16
8. Астерас 0:1 13 3 4 6 10 - 16 13
9. Волос 0:0 13 3 4 6 20 - 24 13
10. Панатинаикос 0:0 13 3 2 8 12 - 15 11
11. Ионикос 0:1 13 2 4 7 12 - 20 10
12. Ламия 0:1 13 2 3 8 6 - 14 9
13. Атромитос 0:0 13 1 3 9 9 - 27 6
14. Аполлон Смирнис 0:0 13 1 2 10 5 - 29 5
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Цилулис Сотирис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
ОФИ
Ничья
Аполлон Смирнис
1.48
4.44
6.70
Все Коэффициенты
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ОФИ
Аполлон Смирнис

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