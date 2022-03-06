Греция: Суперлига 2021-2022
2:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
37' Желтая карточкаСелимович Вахид
40' Желтая карточкаЦилулис Сотирис
46' Желтая карточкаБалояннис Константинос
60' Желтая карточкаПамлидис Георгиос
1:0
64' ГолВурос Праксителис
2:0
71' ГолФеллипе Луис
Ход матча
37'
40'
64'
71'
2:0
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 23
-
56 Владение мячом, % 44
28
Феллипе
Луис
44
Рогне
Томас
22
Алвеш
Бруну
19
Чибсах
Юссиф
27
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Феллипе ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Камау БрюсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ниоплиас Никос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дауда АбиолаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сорчан ГрегаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали УадждиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Babis Tennes
История личных встреч
ОФИ
Аполлон Смирнис
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
2 победы 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ОФИ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нейра Хуан
|6 (2)
|0.23
|Лампру Лазарос
|5 (1)
|0.19
|Вурос Праксителис
|3
|0.12
|Тораль Хон
|3
|0.12
|Феллипе Луис
|3 (1)
|0.12
|Luis Gallegos
|2
|0.08
|Дурмишай Фиорин
|2
|0.08
|Цилианидис Космас
|2
|0.08
|Наби Адил
|1
|0.04
|Камау Брюс
|1
|0.04
|Селимович Вахид
|1
|0.04
|Пасалидис Триантафиллос
|1
|0.04
|Диамантис Апостолос
|1
|0.04
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|Маринакис Никос
|0
|0
|Коровесис Никос
|0
|0
|Мельядо Мигель
|0
|0
|Ус Абдул Рахман
|0
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иоаннидис Николаос
|4
|0.15
|Памлидис Георгиос
|3
|0.12
|Дауда Абиола
|1
|0.04
|Фатион Антони
|1 (1)
|0.04
|Мартинес Николас II
|0
|0
|Дентакис Антонис
|0
|0
|Цилулис Сотирис
|0
|0
Карточки
ОФИ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нейра Хуан
|10
|1
|Пасалидис Триантафиллос
|9
|0
|Мельядо Мигель
|8
|0
|Маринакис Никос
|6
|0
|Вурос Праксителис
|5
|0
|Luis Gallegos
|5
|0
|Балояннис Константинос
|5
|0
|Яннулис Костас
|2
|1
|Ван Дёйнен Майк
|3
|0
|Камау Брюс
|3
|0
|Селимович Вахид
|3
|0
|Диамантис Апостолос
|3
|0
|Стаикос Пасхалис
|1
|1
|Кастаньос Люк
|2
|0
|Феллипе Луис
|2
|0
|Тораль Хон
|2
|0
|Лампру Лазарос
|2
|0
|Цилианидис Космас
|2
|0
|Дурмишай Фиорин
|1
|0
|Эпасси Дэвис
|1
|0
|Ус Абдул Рахман
|1
|0
Аполлон Смирнис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фатион Антони
|11
|1
|Баксеванидис Димос
|7
|1
|Кастро Фабри
|7
|1
|Лисгарас Христос
|6
|1
|Дентакис Антонис
|5
|1
|Цилулис Сотирис
|5
|1
|Иоаннидис Николаос
|6
|0
|Алвеш Бруну
|4
|0
|Сливка Выкинтас
|4
|0
|Домингес Луис Густаво
|4
|0
|Витлис Вассилис
|4
|0
|Якимовски Никола
|2
|1
|Янниотас Яннис
|2
|0
|Памлидис Георгиос
|2
|0
|Раили Адиль
|0
|1
|Чибсах Юссиф
|1
|0
|Верхульст Давино
|1
|0
|Сигневич Николай
|1
|0
|Мартинес Николас II
|1
|0
|Крайопулос Эммануил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
5
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 1
16 Не забивали 22
3
15%
1
20%
1-15
4
20%
2
40%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
15%
0
0%
61-75
7
35%
1
20%
76-90
Пропущено
19
31
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
3
16%
4
13%
1-15
1
5%
4
13%
16-30
3
16%
3
10%
31-45
7
37%
2
6%
46-60
2
11%
11
35%
61-75
3
16%
7
23%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
18 Не забивали 22
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
3
23%
2
40%
61-75
1
8%
1
20%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
3
23%
3
20%
1-15
3
23%
3
20%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
31%
3
20%
76-90
Забито
33
10
16 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 2
8 Не забивали 18
5
15%
1
10%
1-15
7
21%
2
20%
16-30
4
12%
1
10%
31-45
3
9%
2
20%
46-60
6
18%
2
20%
61-75
8
24%
2
20%
76-90
Пропущено
32
46
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 28
10 Пропускали первыми 18
17 Не пропускали 19
6
19%
7
15%
1-15
4
13%
7
15%
16-30
5
16%
4
9%
31-45
8
25%
5
11%
46-60
2
6%
13
28%
61-75
7
22%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
ОФИ
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Олимпиакос - ОФИ 2:0 Ионикос - ОФИ 0:0 Атромитос - ОФИ 2:2 ОФИ - Волос 2:1
ОФИ - Панатинаикос 3:2 Ламия - ОФИ 2:1 ОФИ - Панетоликос 2:4 ПАОК - ОФИ 3:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 ОФИ - ПАС Янина 1:1 Астерас - ОФИ 1:0 ОФИ - Арис Салоники 0:2 АЕК - ОФИ 1:2 ОФИ - Арис Салоники 1:1 ОФИ - Олимпиакос 1:3 Арис Салоники - ОФИ 3:1 ОФИ - Ионикос 2:1 Волос - ОФИ 0:2 ОФИ - Атромитос 2:0 Панатинаикос - ОФИ 0:0
Аполлон Смирнис
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Аполлон Смирнис - Атромитос 0:2 Ионикос - Аполлон Смирнис 4:0 Ламия - Аполлон Смирнис 1:2 Аполлон Смирнис - Панатинаикос 0:3
Аполлон Смирнис - Панетоликос 0:0 АЕК - Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Смирнис - ПАОК 0:2 ПАС Янина - Аполлон Смирнис 2:0 Астерас - Аполлон Смирнис 1:0 Волос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - Арис Салоники 0:0 Аполлон Смирнис - ОФИ 0:3 Аполлон Смирнис - Олимпиакос 0:0 Атромитос - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - Ламия 0:0 Панетоликос - Аполлон Смирнис 1:0 Аполлон Смирнис - АЕК 2:2 Кифисия - Аполлон Смирнис 1:0 ПАОК - Аполлон Смирнис 4:1 Аполлон Смирнис - ПАС Янина 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|26
|20
|5
|1
|47 - 14
|65
|2.
|ПАОК
|26
|16
|5
|5
|50 - 24
|53
|3.
|АЕК
|26
|14
|4
|8
|42 - 28
|46
|4.
|Арис Салоники
|26
|13
|6
|7
|28 - 21
|45
|5.
|Панатинаикос
|26
|13
|3
|10
|41 - 21
|42
|6.
|ПАС Янина
|26
|11
|7
|8
|28 - 24
|40
|7.
|ОФИ
|26
|9
|10
|7
|33 - 32
|37
|8.
|Астерас
|26
|10
|5
|11
|27 - 29
|35
|9.
|Панетоликос
|26
|9
|5
|12
|27 - 39
|32
|10.
|Волос
|26
|8
|6
|12
|35 - 42
|30
|11.
|Ионикос
|26
|6
|8
|12
|26 - 34
|26
|12.
|Атромитос
|26
|6
|5
|15
|27 - 47
|23
|13.
|Ламия
|26
|4
|6
|16
|19 - 37
|18
|14.
|Аполлон Смирнис
|26
|2
|7
|17
|9 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|11
|2
|0
|24 - 5
|35
|2.
|Панатинаикос
|13
|9
|2
|2
|27 - 6
|29
|3.
|ПАОК
|13
|8
|3
|2
|25 - 13
|27
|4.
|АЕК
|13
|8
|1
|4
|23 - 12
|25
|5.
|Арис Салоники
|13
|7
|4
|2
|15 - 10
|25
|6.
|ПАС Янина
|13
|7
|3
|3
|18 - 13
|24
|7.
|Астерас
|13
|7
|1
|5
|16 - 12
|22
|8.
|ОФИ
|13
|5
|5
|3
|20 - 19
|20
|9.
|Волос
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|10.
|Атромитос
|13
|5
|2
|6
|18 - 20
|17
|11.
|Ионикос
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|12.
|Панетоликос
|13
|4
|3
|6
|11 - 15
|15
|13.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|6
|6
|4 - 16
|9
|14.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|13 - 23
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|ПАОК
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|3.
|АЕК
|13
|6
|3
|4
|19 - 16
|21
|4.
|Арис Салоники
|13
|6
|2
|5
|13 - 11
|20
|5.
|Панетоликос
|13
|5
|2
|6
|16 - 24
|17
|6.
|ОФИ
|13
|4
|5
|4
|13 - 13
|17
|7.
|ПАС Янина
|13
|4
|4
|5
|10 - 11
|16
|8.
|Астерас
|13
|3
|4
|6
|11 - 17
|13
|9.
|Панатинаикос
|13
|4
|1
|8
|14 - 15
|13
|10.
|Волос
|13
|3
|4
|6
|20 - 24
|13
|11.
|Ионикос
|13
|2
|4
|7
|12 - 20
|10
|12.
|Ламия
|13
|2
|3
|8
|6 - 14
|9
|13.
|Атромитос
|13
|1
|3
|9
|9 - 27
|6
|14.
|Аполлон Смирнис
|13
|1
|1
|11
|5 - 31
|4