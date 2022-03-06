Первый тайм

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Отличные скиллы показывает Флемминг Зиан , обводя своих соперников

35' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Флемминг Зиан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Отличные скиллы показывает Флемминг Зиан , обводя своих соперников

32' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Самарис Андреас не смог попасть в створ ударом издали

30' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Самарис Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Самарис Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

18' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Накаяма Юта наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

4' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру