Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Fortuna Sittard Stadion
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
23
Ринстра
Бен
35
Кокс
Джордж
11
Гладон
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ринстра БенПолузащитник
-
35 Кокс ДжорджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусаба РичиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ульте Сьорс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
-
19 Редан ДайшонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
-
22 Де Вал МаксНападающий
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед
18 матчей
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёнтьенс Матс
|8 (2)
|0.33
|Флемминг Зиан
|5
|0.21
|Ринстра Бен
|2
|0.08
|Кокс Джордж
|2
|0.08
|Теки Тесфальдет
|1
|0.04
|Toshio Lake
|1
|0.04
|Дуарте Дерой
|1
|0.04
|Сиовас Димитрис
|1
|0.04
|Samy Baghdadi
|1
|0.04
|Лонвейк Найджел
|1
|0.04
|Tijjani Noslin
|1
|0.04
|Тирпан Микаэль
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Редан Дайшон
|4
|0.16
|Mees de Wit
|4
|0.16
|Ван Полен Брам
|3 (2)
|0.12
|Ван Ден Белт Томас
|2
|0.08
|Дарфалу Усама
|1
|0.04
|Накаяма Юта
|1
|0.04
|Саймак Мустафа
|1
|0.04
|Хюйбертс Дин
|1
|0.04
|Samir Lagsir
|1
|0.04
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Клемент Пелле
|0
|0
|Аджич Лука
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Рул
|4
|1
|Ринстра Бен
|4
|0
|Анга-Лётшер Мартин
|4
|0
|Пинту Иву
|3
|0
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|Дуарте Дерой
|3
|0
|Флемминг Зиан
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|2
|0
|Самбу Бассала
|2
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Ван Осх Яник
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Ферати Арианит
|1
|0
|Samy Baghdadi
|1
|0
|Йоханссон Райан
|1
|0
|Мусаба Ричи
|1
|0
|Лонвейк Найджел
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mees de Wit
|5
|0
|Керстен Сэм
|3
|1
|Саймак Мустафа
|4
|0
|Штридер Рико
|4
|0
|Накаяма Юта
|4
|0
|Вут Симен
|2
|1
|Ван Ден Белт Томас
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
8%
7
58%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
9%
6
25%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
5
21%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Забито
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
5
56%
76-90
Пропущено
29
12
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
6
21%
4
33%
16-30
2
7%
2
17%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
5
17%
2
17%
61-75
6
21%
0
0%
76-90
Забито
25
21
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
20%
8
38%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90
Пропущено
52
36
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
7
13%
8
22%
1-15
11
21%
5
14%
16-30
6
12%
6
17%
31-45
10
19%
7
19%
46-60
8
15%
4
11%
61-75
10
19%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|25
|19
|3
|3
|74 - 9
|60
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|25
|10
|3
|12
|41 - 52
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|25
|8
|7
|10
|30 - 39
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|25
|5
|8
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|24
|5
|5
|14
|25 - 52
|20
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|25
|4
|6
|15
|18 - 39
|18
|18.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|12
|5
|1
|6
|23 - 26
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|16.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|12
|9
|2
|1
|25 - 4
|29
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|14.
|Фортуна Ситтард
|0:0
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|15.
|ПЕК Зволле
|0:0
|13
|2
|2
|9
|10 - 26
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2