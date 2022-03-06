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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
ПЕК Зволле
0' 40'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ПЕК Зволле
3.00
3.48
2.70
Все Коэффициенты
1
Ван
Осх
Яник
33
Сиовас
Димитрис
22
Самарис
Андреас
2
Анга-Лётшер
Мартин
25
Тирпан
Микаэль
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
11
Гладон
Пол
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
21
Андерсон
Джаван
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Фортуна Ситтард
3-4-1-2
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
К
2:0
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.33
Флемминг Зиан 5 0.21
Ринстра Бен 2 0.08
Кокс Джордж 2 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.16
Mees de Wit 4 0.16
Ван Полен Брам 3 (2) 0.12
Ван Ден Белт Томас 2 0.08
Дарфалу Усама 1 0.04
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Ринстра Бен 4 0
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Пинту Иву 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Флемминг Зиан 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 5 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Накаяма Юта 4 0
Вут Симен 2 1
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
1
8%
7
58%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
3
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
9%
6
25%
1-15
5
22%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
22%
5
21%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
13 Не забивали 16
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
5
56%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
6
21%
4
33%
16-30
2
7%
2
17%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
5
17%
2
17%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Забито

25
21
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 8
5 Не забивали 10
5
20%
8
38%
1-15
5
20%
2
10%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
5
20%
5
24%
76-90

Пропущено

52
36
24 В 1-м тайме 19
28 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 18
7
13%
8
22%
1-15
11
21%
5
14%
16-30
6
12%
6
17%
31-45
10
19%
7
19%
46-60
8
15%
4
11%
61-75
10
19%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 25 19 3 3 74 - 9 60
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 25 10 3 12 41 - 52 33
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. Фортуна Ситтард 0:0 24 5 5 14 25 - 52 20
17. ПЕК Зволле 0:0 25 4 6 15 18 - 39 18
18. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Фортуна Ситтард 0:0 11 3 3 5 13 - 23 12
15. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
16. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 0:0 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
14. Фортуна Ситтард 0:0 13 2 2 9 12 - 29 8
15. ПЕК Зволле 0:0 13 2 2 9 10 - 26 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
ПЕК Зволле
3.00
3.48
2.70
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