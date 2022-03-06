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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фортуна Ситтард
0:1
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
42' Желтая карточка
Mees de Wit
0:1
77' Гол
Дарфалу Усама
82' Желтая карточка
Флемминг Зиан
83' Желтая карточка
Кастанер Жервейн
90'+6

Ход матча

42'
 
Mees de Wit
61'
Семеду Лисандру
Гладон Пол
 
73'
 
Саймак Мустафа
Андерсон Джаван
73'
 
Ван Вермескеркен Саи
Паал Кеннет
74'
 
Кастанер Жервейн
Клемент Пелле
77'
0:1
Дарфалу Усама
(Редан Дайшон)
81'
Ботака Жордан
Самарис Андреас
 
82'
Флемминг Зиан
 
83'
 
Кастанер Жервейн
89'
Tijjani Noslin
Ринстра Бен
 
89'
 
Штридер Рико
Редан Дайшон
90'
 
Вут Симен
Ван Ден Белт Томас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

1
Ван
Осх
Яник
33
Сиовас
Димитрис
22
Самарис
Андреас
2
Анга-Лётшер
Мартин
25
Тирпан
Микаэль
6
Дуарте
Дерой
23
Ринстра
Бен
35
Кокс
Джордж
8
Флемминг
Зиан
9
Бенсоп
Чарлисон
11
Гладон
Пол
1
Лампру
Костантинос
2
Ван
Полен
Брам
4
Накаяма
Юта
30
Ван
дер
Верфф
Майкел
21
Андерсон
Джаван
20
Ван
Ден
Белт
Томас
10
Клемент
Пелле
6
Саймак
Мустафа
34
Mees
de
Wit
19
Редан
Дайшон
29
Дарфалу
Усама
Фортуна Ситтард
3-4-1-2
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
ПЕК Зволле

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 10 побед

18 матчей

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

27.8%
16.7%
55.5%
5 побед 3 ничьи 10 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
2:2
Э
1:1
К
3:0
Э
3:1
Э
5:0
Э
3:0
К
2:0
ПД
4:2
ПД
0:0
ПД
4:1
ВД(GD
3:0
ВД(GD
0:2
ВД(GD
2:1
ВД(GD
1:3
ВД(GD
2:3
ВД(GD
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёнтьенс Матс 8 (2) 0.33
Флемминг Зиан 5 0.21
Ринстра Бен 2 0.08
Кокс Джордж 2 0.08
Теки Тесфальдет 1 0.04
Toshio Lake 1 0.04
Дуарте Дерой 1 0.04
Сиовас Димитрис 1 0.04
Samy Baghdadi 1 0.04
Лонвейк Найджел 1 0.04
Tijjani Noslin 1 0.04
Тирпан Микаэль 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Редан Дайшон 4 0.16
Mees de Wit 4 0.16
Ван Полен Брам 3 (2) 0.12
Дарфалу Усама 2 0.08
Ван Ден Белт Томас 2 0.08
Накаяма Юта 1 0.04
Саймак Мустафа 1 0.04
Хюйбертс Дин 1 0.04
Samir Lagsir 1 0.04
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Клемент Пелле 0 0
Аджич Лука 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Рул 4 1
Ринстра Бен 4 0
Анга-Лётшер Мартин 4 0
Флемминг Зиан 4 0
Пинту Иву 3 0
Тирпан Микаэль 3 0
Дуарте Дерой 3 0
Кокс Джордж 3 0
Сёнтьенс Матс 2 0
Самбу Бассала 2 0
Гладон Пол 1 0
Ван Осх Яник 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Ферати Арианит 1 0
Samy Baghdadi 1 0
Йоханссон Райан 1 0
Мусаба Ричи 1 0
Лонвейк Найджел 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mees de Wit 6 0
Керстен Сэм 3 1
Саймак Мустафа 4 0
Штридер Рико 4 0
Накаяма Юта 4 0
Вут Симен 2 1
Кастанер Жервейн 3 0
Ван Ден Белт Томас 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Клемент Пелле 1 0
Ван Вермескеркен Саи 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
8%
7
54%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
3
23%
61-75
4
31%
1
8%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
2
8%
6
25%
1-15
5
21%
1
4%
16-30
4
17%
4
17%
31-45
5
21%
5
21%
46-60
3
13%
2
8%
61-75
5
21%
6
25%
76-90

Забито

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
14 Не забивали 17
4
33%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
1
8%
5
56%
76-90

Пропущено

29
12
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
5
17%
2
17%
1-15
6
21%
4
33%
16-30
2
7%
2
17%
31-45
5
17%
2
17%
46-60
5
17%
2
17%
61-75
6
21%
0
0%
76-90

Забито

25
22
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 10
5
20%
8
36%
1-15
5
20%
2
9%
16-30
2
8%
1
5%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
18%
61-75
5
20%
6
27%
76-90

Пропущено

53
36
24 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 18
7
13%
8
22%
1-15
11
21%
5
14%
16-30
6
11%
6
17%
31-45
10
19%
7
19%
46-60
8
15%
4
11%
61-75
11
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Гронинген - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 Ваалвейк - Фортуна Ситтард 2:1
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фортуна Ситтард - Утрехт 2:2 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Фортуна Ситтард - Осс 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Витесс - Фортуна Ситтард 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Хераклес - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Гронинген 1:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:1
Херенвен - ПЕК Зволле 0:1 НАК Бреда - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - Виллем II 2:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 25 19 3 3 74 - 9 60
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 25 10 3 12 41 - 52 33
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
17. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
18. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 12 5 1 6 23 - 26 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 12 9 2 1 25 - 4 29
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • До матча
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