Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Меес де Вит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Гладон Пол имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

43' Самарис Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Накаяма Юта выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Отличные скиллы показывает Флемминг Зиан , обводя своих соперников

35' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Хорошую попытку сделал Флемминг Зиан . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Отличные скиллы показывает Флемминг Зиан , обводя своих соперников

32' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Самарис Андреас не смог попасть в створ ударом издали

30' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Самарис Андреас получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Самарис Андреас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

18' Меес де Вит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Матч возобновлен

8' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Накаяма Юта наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

4' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Фортуна Ситтард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру