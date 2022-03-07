0:1
Первый тайм: 33'
Стадион: Banc of California Stadium
0:1
18' ГолЧара Йимми
25' Желтая карточкаХоллингсхед Райан
Ход матча
18'
0:1
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Лос-Анджелес
Портленд Тимберс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1