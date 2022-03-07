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  3. США: МЛС
Лос-Анджелес
0:1
Первый тайм: 33'

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
0:1
18' Гол
Чара Йимми
25' Желтая карточка
Холлингсхед Райан
33'
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
23
Акоста
Келлин
6
Санчес
Илье
11
Сифуэнтес
Хосе
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
5
Браво
Клаудио
III
30
Santiago
Moreno
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Портленд Тимберс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:2
ОК
0:1
М
2:3
М
4:1
ОК
3:2
М
0:0
М
2:1

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Портленд Тимберс
1.75
4.75
6.00
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