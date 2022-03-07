1:1
Конец матча
Стадион: Banc of California Stadium
0:1
18' ГолЧара Йимми
25' Желтая карточкаХоллингсхед Райан
36' Желтая карточкаБраво Клаудио
39' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
45' Желтая карточкаВанранкин Хосе Карлос
62' Вторая желтая карточкаБраво Клаудио
65' Желтая карточкаGeorge Fochive
78' Желтая карточкаСанчес Илье
90' Желтая карточкаЧара Диего
1:1
90' ГолФалл Мамаду
Ход матча
18'
0:1
36'
39'
62'
65'
78'
90'
90'
16
Крепо
Максим
10
Вела
Карлос
31
Ивачич
Альяз
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Анри ДониэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Ким Мун-ХванПолузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
98 Бодили БлейкПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
История личных встреч
Лос-Анджелес
Портленд Тимберс
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1