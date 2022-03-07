  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США: МЛС
Лос-Анджелес
1:1
Конец матча

Стадион:
Портленд Тимберс
0'
0:1
18' Гол
Чара Йимми
25' Желтая карточка
Холлингсхед Райан
36' Желтая карточка
Браво Клаудио
39' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
45' Желтая карточка
Ванранкин Хосе Карлос
62' Вторая желтая карточка
Браво Клаудио
65' Желтая карточка
George Fochive
78' Желтая карточка
Санчес Илье
90' Желтая карточка
Чара Диего
1:1
90' Гол
Фалл Мамаду
90'+7
16
Крепо
Максим
2
Эскобар
Франко
3
Мурильо
Хесус
5
Фалл
Мамаду
12
Паласиос
Диего
11
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
10
Вела
Карлос
9
Аранго
Кристиан
17
Родригес
Брайан
II
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
18
Макгро
Зак
25
Туилома
Билл
5
Браво
Клаудио
III
30
Santiago
Moreno
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
23
Чара
Йимми
11
Незгода
Ярослав
Лос-Анджелес
4-3-3
Портленд Тимберс
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Портленд Тимберс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:2
ОК
0:1
М
2:3
М
4:1
ОК
3:2
М
0:0
М
2:1

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:0 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Остин - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 3:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 4:0 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 2:1 Атланта Юнайтед - Лос-Анджелес 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:4 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1
Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Интер Майами 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 6:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:2 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:2 Остин - Портленд Тимберс 3:1
Новости
Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:1 Портленд Тимберс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 