Первая половина тайма не изобиловала моментами. Команды постепенно наладили комбинационную игру. Атаки всё чаще начинают доходить до штрафной площади соперников.

Герасимов справа сопроводил мяч за пределы поля, не дав подобраться к нему Манелову.

Магомадов с Гаджимурадовым не смогли с правого фланга доставить мяч на партнёров к воротам.

Бикфалви справа навесил к воротам, где Сорокин опередил всех вверху и мяч вынес.

Августиняк у центрального круга завалил на газон Ионова.

20' Заброс Гаджимурадова справа к воротам получился сильным, и Сафонов забрал мяч в руки.

19' Герасимов на линии штрафной площади заблокировал пас Ионова направо в свободную зону на Манелова.

18' Гаджимурадов справа навесил к дальней штанге, где у Юшина не получился удар головой. Мяч от газона прилетел в руки Сафонову.

16' Мамин в центре поля толкнул в спину Сперцяна.

15' Передачу Чернова слева в штрафную площадь на Сперцяна перехватили соперники.

14' "Урал" снова принялся комбинировать у центрального круга с отходом на свою половину поля.

12' Медики вернули Мишкича в рабочее состояние. Турбин отдал мяч хозяевам.

11' Сперцян со штрафного пробил в стенку из одного игрока. Удар мячом Мишкича в грудь отправил футболиста в нокдаун.

10' Бикфалви сбил Черникова. До ворот чуть больше тридцати метров.

9' Мамин на фланге спокойно отобрал мяч у Сперцяна.

8' "Урал" первые минуты встречи больше проводит с мячом и старается располагаться на чужой половине поля.

7' Гаджимурадов на правом фланге забрался в офсайд.

6' Прострел Магомадова справа в штрафную площадь получился слабым и неточным.

5' Манелов справа обыгрался с партнёром и слишком сильно катнул мяч себе на ход в штрафную площадь.

4' Игроки "Краснодара" сделали пару длинных забросов вперёд. Помазун на выходе легко забирал мячи в руки.

3' Мамин сделал длинный заброс вперёд. Сафонов у линии штрафной площади всех опередил и забрал мяч в руки.

2' "Кранодар" играет в зелёно-чёрной форме, "Урал" - в оранжевой.