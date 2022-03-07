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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Урал
0' 29'
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
18
Чернов
Евгений
74
Сперцян
Эдуард
53
Черников
Александр
88
Кривцов
Никита
11
Ионов
Алексей
29
Ильин
Владимир
69
Манелов
Ираклий
1
Помазун
Илья
3
Гогличидзе
Лео
93
Герасимов
Алексей
29
Мамин
Артём
25
Кузьмичев
Иван
7
Юшин
Александр
95
Магомадов
Чингиз
11
Гаджимурадов
Рамазан
19
Мишкич
Даниэль
6
Августиняк
Рафал
10
Бикфалви
Эрик
Краснодар
4-3-3
Урал
4-2-3-1

История личных встреч

Краснодар
Урал

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ФПД
1:0
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.32
Кабелла Реми 4 0.21
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.21
Классон Виктор 3 (1) 0.16
Сперцян Эдуард 3 0.16
Ильин Владимир 3 0.16
Де Вильена Тонни 2 0.11
Ионов Алексей 1 0.05
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 0.15
Гаджимурадов Рамазан 2 0.1
Августиняк Рафал 2 (1) 0.1
Егорычев Андрей 1 0.05
Панюков Андрей 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Адамов Арсен 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Сорокин Егор 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 5 1
Герасимов Алексей 6 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Егорычев Андрей 4 0
Мишкич Даниэль 3 0
Кузьмичев Иван 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
3
33%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
11%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
3
60%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

30
14
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
4
13%
4
29%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
7
50%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
6
20%
2
14%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2
Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Урал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3
Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
4. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
5. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
6. Краснодар 0:0 Заявка 19 8 6 5 29 - 18 30
7. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал 0:0 Заявка 20 4 8 8 12 - 19 20
13. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар 0:0 Заявка 9 4 3 2 11 - 6 15
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал 0:0 Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар 0:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Урал 0:0 Заявка 11 3 3 5 7 - 11 12
9. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
10. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
12. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
13. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    27'
    Августиняк у центрального круга завалил на газон Ионова.
  • 26'
    Бикфалви справа навесил к воротам, где Сорокин опередил всех вверху и мяч вынес.
  • 24'
    Магомадов с Гаджимурадовым не смогли с правого фланга доставить мяч на партнёров к воротам.
  • 23'
    Герасимов справа сопроводил мяч за пределы поля, не дав подобраться к нему Манелову.
  • 22'
    Первая половина тайма не изобиловала моментами. Команды постепенно наладили комбинационную игру. Атаки всё чаще начинают доходить до штрафной площади соперников.
  • 20'
    Заброс Гаджимурадова справа к воротам получился сильным, и Сафонов забрал мяч в руки.
  • 19'
    Герасимов на линии штрафной площади заблокировал пас Ионова направо в свободную зону на Манелова.
  • 18'
    Гаджимурадов справа навесил к дальней штанге, где у Юшина не получился удар головой. Мяч от газона прилетел в руки Сафонову.
  • Фол, нарушение
    16'
    Мамин в центре поля толкнул в спину Сперцяна.
  • 15'
    Передачу Чернова слева в штрафную площадь на Сперцяна перехватили соперники.
  • 14'
    "Урал" снова принялся комбинировать у центрального круга с отходом на свою половину поля.
  • 12'
    Медики вернули Мишкича в рабочее состояние. Турбин отдал мяч хозяевам.
  • Травма, повреждение
    11'
    Сперцян со штрафного пробил в стенку из одного игрока. Удар мячом Мишкича в грудь отправил футболиста в нокдаун.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бикфалви сбил Черникова. До ворот чуть больше тридцати метров.
  • 9'
    Мамин на фланге спокойно отобрал мяч у Сперцяна.
  • 8'
    "Урал" первые минуты встречи больше проводит с мячом и старается располагаться на чужой половине поля.
  • Офсайд
    7'
    Гаджимурадов на правом фланге забрался в офсайд.
  • 6'
    Прострел Магомадова справа в штрафную площадь получился слабым и неточным.
  • 5'
    Манелов справа обыгрался с партнёром и слишком сильно катнул мяч себе на ход в штрафную площадь.
  • 4'
    Игроки "Краснодара" сделали пару длинных забросов вперёд. Помазун на выходе легко забирал мячи в руки.
  • 3'
    Мамин сделал длинный заброс вперёд. Сафонов у линии штрафной площади всех опередил и забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Кранодар" играет в зелёно-чёрной форме, "Урал" - в оранжевой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Краснодаре"!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Краснодар 0:0 Урал

Исход игры
Краснодар
70.8% (97)
Ничья
15.3% (21)
Урал
13.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (48)
Меньше
59.32% (70)
Обе команды забьют
Да
55.93% (66)
Нет
44.07% (52)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
23.4% (32)
1:0 Краснодар
21.9% (30)
1:1 Ничья
13.9% (19)
2:0 Краснодар
13.9% (19)
1:2 Урал
8.8% (12)
3:1 Краснодар
2.2% (3)
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