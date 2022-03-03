РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
История личных встреч
Краснодар
Урал
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.33
|Кабелла Реми
|4
|0.22
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.22
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.17
|Сперцян Эдуард
|3
|0.17
|Ильин Владимир
|3
|0.17
|Де Вильена Тонни
|2
|0.11
|Ионов Алексей
|1
|0.06
|Газинский Юрий
|1
|0.06
|Спайич Урош
|1
|0.06
|Черников Александр
|1
|0.06
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|3
|0.16
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0.11
|Августиняк Рафал
|2 (1)
|0.11
|Егорычев Андрей
|1
|0.05
|Панюков Андрей
|1
|0.05
|Максименко Артём
|1
|0.05
|Адамов Арсен
|1
|0.05
|Железнов Юрий
|1
|0.05
|Кулаков Денис
|0
|0
|Евсеев Алексей
|0
|0
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Кузьмичев Иван
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|9
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Сорокин Егор
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бикфалви Эрик
|5
|1
|Герасимов Алексей
|6
|0
|Колесниченко Кирилл
|3
|1
|Егорычев Андрей
|4
|0
|Мишкич Даниэль
|3
|0
|Кузьмичев Иван
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Мамин Артём
|2
|0
|Йовичич Бранко
|2
|0
|Адамов Арсен
|2
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|Гагнидзе Лука
|2
|0
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|Рыков Владимир
|1
|0
|Евсеев Алексей
|1
|0
|Ибрахимай Илльдрен
|1
|0
|Железнов Юрий
|1
|0
|Августиняк Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
3
33%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
11%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
3
60%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90
Пропущено
11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
30
14
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
4
13%
4
29%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
7
50%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
6
20%
2
14%
76-90
Пропущено
17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2
Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Урал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3
Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|47 - 22
|41
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|36 - 20
|39
|3.
|Сочи
|Заявка
|19
|11
|1
|7
|32 - 21
|34
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|23 - 16
|33
|5.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|6.
|Краснодар
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|29 - 18
|29
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|24 - 19
|28
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|22 - 18
|27
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|20 - 28
|23
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|19 - 30
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Урал
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|12 - 19
|19
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|21 - 37
|19
|14.
|Ростов
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|30 - 35
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|19
|3
|7
|9
|18 - 28
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|16 - 34
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 13
|25
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 5
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Краснодар
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|17 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 12
|13
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 14
|12
|8.
|Урал
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|10.
|Ростов
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|11.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|12.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|13.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|6 - 16
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 26
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 16
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 20
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Исход игры
Краснодар
88.6% (39)
Ничья
2.3% (1)
Урал
9.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.53% (17)
Меньше
60.47% (26)
Обе команды забьют
Да
41.86% (18)
Нет
58.14% (25)
Популярный счёт
1:0 Краснодар
29.5% (13)
2:1 Краснодар
27.3% (12)
2:0 Краснодар
25% (11)
1:2 Урал
6.8% (3)
3:1 Краснодар
4.5% (2)
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