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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Краснодар
 
Позже

Стадион:
Урал

История личных встреч

Краснодар
Урал

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

43.5%
30.4%
26.1%
10 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

43.5%
26.1%
30.4%
10 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:4
ТМК
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
3:3
ПЛ
3:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ФПД
1:0
ФПД
3:1
ФПД
1:1
ФПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.33
Кабелла Реми 4 0.22
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.22
Классон Виктор 3 (1) 0.17
Сперцян Эдуард 3 0.17
Ильин Владимир 3 0.17
Де Вильена Тонни 2 0.11
Ионов Алексей 1 0.06
Газинский Юрий 1 0.06
Спайич Урош 1 0.06
Черников Александр 1 0.06
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 3 0.16
Гаджимурадов Рамазан 2 0.11
Августиняк Рафал 2 (1) 0.11
Егорычев Андрей 1 0.05
Панюков Андрей 1 0.05
Максименко Артём 1 0.05
Адамов Арсен 1 0.05
Железнов Юрий 1 0.05
Кулаков Денис 0 0
Евсеев Алексей 0 0
Мишкич Даниэль 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Кузьмичев Иван 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 9 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Сорокин Егор 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бикфалви Эрик 5 1
Герасимов Алексей 6 0
Колесниченко Кирилл 3 1
Егорычев Андрей 4 0
Мишкич Даниэль 3 0
Кузьмичев Иван 3 0
Гогличидзе Лео 1 1
Помазун Илья 2 0
Мамин Артём 2 0
Йовичич Бранко 2 0
Адамов Арсен 2 0
Гаджимурадов Рамазан 2 0
Гагнидзе Лука 2 0
Годзюр Ярослав 1 0
Рыков Владимир 1 0
Евсеев Алексей 1 0
Ибрахимай Илльдрен 1 0
Железнов Юрий 1 0
Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
2
18%
3
33%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
33%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

19
5
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
2
11%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
3
60%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
1
20%
76-90

Пропущено

11
8
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

30
14
15 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 10
4
13%
4
29%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
4
13%
7
50%
31-45
3
10%
1
7%
46-60
6
20%
0
0%
61-75
6
20%
2
14%
76-90

Пропущено

17
17
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
24%
2
12%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
5
29%
29%
0
0%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2
Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0 Краснодар - Сочи 3:0 Ленинградец - Краснодар 0:2
Урал
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Нижний Новгород - Урал 1:0 Урал - Рига 2:1 Dubai City - Урал 0:6 Урал - Спартак Москва 1:3
Урал - Родина Москва 2:2 Урал - Пюник 1:1 Ростов - Урал 1:4 Локомотив Москва - Урал 0:1 Урал - Сочи 1:1 Крылья Советов - Урал 1:1 Ессентуки - Урал 1:7 Урал - Зенит 0:0 Химки - Урал 0:0 КАМАЗ - Урал 1:0 Ахмат - Урал 1:0 Урал - ЦСКА Москва 0:1 Урал - Крылья Советов 1:1 Уфа - Урал 0:1 Урал - Арсенал Тула 2:0 Торпедо Владимир - Урал 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2022, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Краснодар 88.6% (39)
    X 2.3% (1)
    Урал 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Урал
    2.37
    5.00
    3.08
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Краснодар - Урал

    Исход игры
    Краснодар
    88.6% (39)
    Ничья
    2.3% (1)
    Урал
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.53% (17)
    Меньше
    60.47% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    41.86% (18)
    Нет
    58.14% (25)
    Популярный счёт
    1:0 Краснодар
    29.5% (13)
    2:1 Краснодар
    27.3% (12)
    2:0 Краснодар
    25% (11)
    1:2 Урал
    6.8% (3)
    3:1 Краснодар
    4.5% (2)
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