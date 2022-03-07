РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ростов Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кафанов Виталий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
История личных встреч
Ростов
Сочи
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|8 (4)
|0.44
|Глебов Данил
|4
|0.22
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.22
|Соу Али
|3
|0.17
|Хасимото Кэнто
|2
|0.11
|Алмквист Понтус
|2
|0.11
|Терентьев Денис
|1
|0.06
|Байрамян Хорен
|1
|0.06
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.06
|Осипенко Максим
|1
|0.06
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.42
|Нобоа Кристиан
|5 (3)
|0.26
|Юсупов Артур
|5 (2)
|0.26
|Попов Ивелин
|4
|0.21
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.11
|Барсов Максим
|2
|0.11
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Родригао
|1
|0.05
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|Юрганов Игорь
|1
|0.05
|Ангбан Викторьен
|1
|0.05
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Осипенко Максим
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мелёхин Виктор
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Песьяков Сергей
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Родригао
|4
|0
|Барач Матео
|2
|1
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Попов Ивелин
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Юсупов Артур
|2
|0
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Касьерра Матео
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
3
19%
5
50%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Пропущено
20
12
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
20%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
7
35%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90
Забито
13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
3
23%
5
23%
1-15
2
15%
6
27%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
31%
5
23%
76-90
Пропущено
16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Забито
29
32
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
10%
6
19%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
7
22%
76-90
Пропущено
36
21
21 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
10
28%
4
19%
31-45
4
11%
6
29%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
7
19%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0
Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|20
|12
|6
|2
|47 - 22
|42
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|20
|11
|2
|7
|32 - 21
|35
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 39
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|30 - 35
|19
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|20
|3
|8
|9
|18 - 28
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|31 - 13
|26
|2.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Ростов
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|17 - 19
|9
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Зенит
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|4.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|5.
|Сочи
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Ростов
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|13.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ростов - Сочи
Исход игры
Ростов
24.1% (33)
Ничья
42.3% (58)
Сочи
33.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.52% (47)
Меньше
59.48% (69)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Сочи
21.2% (29)
2:1 Ростов
8% (11)
1:0 Ростов
7.3% (10)
0:1 Сочи
7.3% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Сочи
1.5% (2)
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