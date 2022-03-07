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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ростов
 
Позже

Стадион:
Сочи
Ростов
Сочи

История личных встреч

Ростов
Сочи

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
10:1
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 8 (4) 0.44
Глебов Данил 4 0.22
Комличенко Николай 4 (1) 0.22
Соу Али 3 0.17
Хасимото Кэнто 2 0.11
Алмквист Понтус 2 0.11
Терентьев Денис 1 0.06
Байрамян Хорен 1 0.06
Баштуш Бартоломеу 1 0.06
Осипенко Максим 1 0.06
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.42
Нобоа Кристиан 5 (3) 0.26
Юсупов Артур 5 (2) 0.26
Попов Ивелин 4 0.21
Жоаозиньо Рамос 2 0.11
Барсов Максим 2 0.11
Терехов Сергей 1 0.05
Родригао 1 0.05
Дуганджич Марко 1 0.05
Юрганов Игорь 1 0.05
Ангбан Викторьен 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Терентьев Денис 3 0
Байрамян Хорен 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Комличенко Николай 2 0
Осипенко Максим 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мелёхин Виктор 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Песьяков Сергей 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Терехов Сергей 4 0
Родригао 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Попов Ивелин 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Юсупов Артур 2 0
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Касьерра Матео 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Ангбан Викторьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
4
25%
1
10%
46-60
3
19%
5
50%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

20
12
14 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
20%
1
8%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
7
35%
3
25%
31-45
2
10%
2
17%
46-60
2
10%
3
25%
61-75
2
10%
1
8%
76-90

Забито

13
22
7 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
10 Не забивали 10
3
23%
5
23%
1-15
2
15%
6
27%
16-30
2
15%
2
9%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
4
31%
5
23%
76-90

Пропущено

16
9
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
19%
1
11%
31-45
2
13%
4
44%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Забито

29
32
13 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
3 Не забивали 4
3
10%
6
19%
1-15
6
21%
6
19%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
5
17%
3
9%
46-60
4
14%
7
22%
61-75
7
24%
7
22%
76-90

Пропущено

36
21
21 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
6
17%
2
10%
1-15
5
14%
3
14%
16-30
10
28%
4
19%
31-45
4
11%
6
29%
46-60
4
11%
3
14%
61-75
7
19%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2 Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1
Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2
Сочи
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0 Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0
Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2 Краснодар - Сочи 3:0 Сочи - Динамо Москва 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 20 12 6 2 47 - 22 42
2. Динамо Москва Заявка 20 12 3 5 36 - 22 39
3. ЦСКА Москва Заявка 20 11 3 6 24 - 16 36
4. Сочи 0:0 Заявка 20 11 2 7 32 - 21 35
5. Краснодар Заявка 19 9 5 5 31 - 19 32
6. Локомотив Москва Заявка 19 8 7 4 27 - 21 31
7. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
8. Крылья Советов Заявка 19 8 4 7 24 - 20 28
9. Спартак Москва Заявка 20 7 5 8 22 - 28 26
10. Нижний Новгород Заявка 20 6 4 10 19 - 31 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Арсенал Тула Заявка 20 5 5 10 23 - 39 20
13. Урал Заявка 20 4 7 9 13 - 21 19
14. Ростов 0:0 Заявка 19 4 7 8 30 - 35 19
15. Уфа 0:0 Заявка 20 3 8 9 18 - 28 17
16. Химки Заявка 20 2 8 10 18 - 37 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:0 Заявка 11 8 2 1 31 - 13 26
2. Сочи 0:0 Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
7. Крылья Советов Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа 0:0 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Ростов 0:0 Заявка 10 2 3 5 17 - 19 9
15. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
16. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит 0:0 Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи 0:0 Заявка 10 4 2 4 10 - 12 14
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 10 3 3 4 9 - 15 12
8. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
9. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
10. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Ростов 0:0 Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
12. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
13. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа 0:0 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Ростов - Сочи

Исход игры
Ростов
24.1% (33)
Ничья
42.3% (58)
Сочи
33.6% (46)
Тотал 2.5
Больше
40.52% (47)
Меньше
59.48% (69)
Обе команды забьют
Да
80.17% (93)
Нет
19.83% (23)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (46)
1:2 Сочи
21.2% (29)
2:1 Ростов
8% (11)
1:0 Ростов
7.3% (10)
0:1 Сочи
7.3% (10)
2:2 Ничья
3.6% (5)
0:2 Сочи
1.5% (2)
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Сочи

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