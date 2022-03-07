РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Себаи СенинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
История личных встреч
Ахмат
Рубин
15 матчей
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
27 матчей
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|6
|0.32
|Конате Мохамед II
|6 (1)
|0.32
|Коновалов Игорь
|3 (2)
|0.16
|Себаи Сенин
|2
|0.11
|Полярус Артём
|2 (1)
|0.11
|Тимофеев Артём
|2 (2)
|0.11
|Карапузов Владислав
|1
|0.05
|Лысцов Виталий
|1
|0.05
|Янку Габриэль
|1
|0.05
|Бериша Бернард
|0
|0
|Архипов Артём
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|7 (1)
|0.37
|Ин-Бом Хван
|2
|0.11
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.11
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|Кварацхелия Хвича
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.05
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Онугха Герман
|1
|0.05
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Кучаев Константин
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|6
|1
|Коновалов Игорь
|5
|0
|Харин Евгений
|3
|1
|Семёнов Андрей
|4
|0
|Лысцов Виталий
|4
|0
|Уциев Ризван
|3
|0
|Тимофеев Артём
|3
|0
|Уткин Даниил
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Быстров Марат
|2
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Архипов Артём
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
|Садулаев Лечи
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|5
|0
|Кварацхелия Хвича
|5
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Зуев Александр
|3
|0
|Бегич Сильвие
|3
|0
|Самошников Илья
|3
|0
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
5
29%
29%
4
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
50%
4
20%
31-45
3
30%
6
30%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90
Забито
27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
4%
2
10%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
9
33%
5
24%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90
Пропущено
24
34
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
13%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
6
25%
6
18%
31-45
6
25%
7
21%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
4
17%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1
Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2
Рубин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|20
|13
|5
|2
|49 - 22
|44
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|20
|12
|3
|5
|36 - 22
|39
|3.
|Сочи
|1:0 Заявка
|20
|12
|1
|7
|33 - 21
|37
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|20
|11
|3
|6
|24 - 16
|36
|5.
|Краснодар
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|31 - 19
|32
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|19
|8
|7
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Ахмат
|Заявка
|19
|10
|0
|9
|26 - 25
|30
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 20
|28
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|22 - 28
|26
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|19 - 31
|22
|11.
|Рубин
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|25 - 30
|22
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|23 - 39
|20
|13.
|Урал
|Заявка
|20
|4
|7
|9
|13 - 21
|19
|14.
|Ростов
|0:1 Заявка
|19
|4
|6
|9
|30 - 36
|18
|15.
|Уфа
|Заявка
|20
|3
|7
|10
|18 - 30
|16
|16.
|Химки
|Заявка
|20
|2
|8
|10
|18 - 37
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|1:0 Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|17 - 10
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 8
|8
|16.
|Ростов
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|17 - 12
|19
|2.
|Сочи
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 12
|16
|3.
|Зенит
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 9
|16
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|13 - 11
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 15
|12
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|9.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Ростов
|0:1 Заявка
|9
|2
|4
|3
|13 - 16
|10
|12.
|Ахмат
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 15
|9
|13.
|Рубин
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 19
|8
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Рубин
Исход игры
Ахмат
39.9% (55)
Ничья
38.4% (53)
Рубин
21.7% (30)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (40)
Меньше
65.22% (75)
Обе команды забьют
Да
72.17% (83)
Нет
27.83% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.2% (43)
1:0 Ахмат
18.1% (25)
2:1 Ахмат
13.8% (19)
1:2 Рубин
11.6% (16)
0:1 Рубин
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.9% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!