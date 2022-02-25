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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Рубин
Прогнозы 43
Ахмат 37.2% (16)
X 37.2% (16)
Рубин 25.6% (11)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ахмат
Ничья
Рубин
1.97
3.80
4.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ахмат
Рубин

15 матчей

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.3%
60%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

27 матчей

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

29.6%
55.6%
14.8%
8 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 6 0.32
Конате Мохамед II 6 (1) 0.32
Коновалов Игорь 3 (2) 0.16
Себаи Сенин 2 0.11
Полярус Артём 2 (1) 0.11
Тимофеев Артём 2 (2) 0.11
Карапузов Владислав 1 0.05
Лысцов Виталий 1 0.05
Янку Габриэль 1 0.05
Бериша Бернард 0 0
Архипов Артём 0 0
Харин Евгений 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 7 (1) 0.37
Ин-Бом Хван 2 0.11
Бакаев Солтмурад 2 0.11
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Кварацхелия Хвича 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Кучаев Константин 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 6 1
Коновалов Игорь 5 0
Харин Евгений 3 1
Семёнов Андрей 4 0
Лысцов Виталий 4 0
Уциев Ризван 3 0
Тимофеев Артём 3 0
Уткин Даниил 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Швец Антон 2 0
Быстров Марат 2 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Архипов Артём 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Садулаев Лечи 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 5 0
Кварацхелия Хвича 5 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Зуев Александр 3 0
Бегич Сильвие 3 0
Самошников Илья 3 0
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
10
8 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
5
29%
29%
4
40%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
2
12%
2
20%
61-75
5
29%
29%
1
10%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
5
50%
4
20%
31-45
3
30%
6
30%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
0
0%
3
15%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
4
29%
61-75
4
29%
3
21%
76-90

Забито

27
21
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
4%
2
10%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
9
33%
5
24%
31-45
5
19%
3
14%
46-60
2
7%
4
19%
61-75
6
22%
4
19%
76-90

Пропущено

24
34
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 16
3
13%
3
9%
1-15
0
0%
6
18%
16-30
6
25%
6
18%
31-45
6
25%
7
21%
46-60
5
21%
6
18%
61-75
4
17%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ахмат - Уфа 2:1 Ахмат - Волгарь 5:0 Ахмат - Чайка 1:1 Ахмат - Чайка 3:1
Ахмат - Алания 2:0 Ахмат - Факел 3:3 Ахмат - Шкупи 2:2 Ахмат - Лапи 0:1 Ахмат - Лехия Гданьск 1:2 Ахмат - Химки 4:1 Спартак Москва - Ахмат 2:1 Ахмат - Ростов 2:0 Локомотив Москва - Ахмат 1:2 Ахмат - Нижний Новгород 3:1 Уфа - Ахмат 1:0 Ротор - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 1:0 Химки - Ахмат 2:0 Ахмат - Спартак Москва 0:1 Ростов - Ахмат 1:2
Рубин
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2 Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1
Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2 Краснодар - Рубин 2:1 Рубин - Нижний Новгород 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 19 12 5 2 47 - 22 41
2. Динамо Москва Заявка 19 12 3 4 36 - 20 39
3. Сочи Заявка 19 11 1 7 32 - 21 34
4. ЦСКА Москва Заявка 19 10 3 6 23 - 16 33
5. Ахмат Заявка 19 10 0 9 26 - 25 30
6. Краснодар Заявка 18 8 5 5 29 - 18 29
7. Локомотив Москва Заявка 18 7 7 4 24 - 19 28
8. Крылья Советов Заявка 18 8 3 7 22 - 18 27
9. Спартак Москва Заявка 19 6 5 8 20 - 28 23
10. Нижний Новгород Заявка 19 6 4 9 19 - 30 22
11. Рубин Заявка 19 6 4 9 25 - 30 22
12. Урал Заявка 19 4 7 8 12 - 19 19
13. Арсенал Тула Заявка 19 5 4 10 21 - 37 19
14. Ростов Заявка 18 4 6 8 30 - 35 18
15. Уфа Заявка 19 3 7 9 18 - 28 16
16. Химки Заявка 19 2 8 9 16 - 34 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 8 1 1 31 - 13 25
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 10 7 0 3 17 - 10 21
4. Динамо Москва Заявка 10 6 2 2 19 - 8 20
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 2 2 10 - 5 17
6. Локомотив Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
7. Крылья Советов Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
8. Спартак Москва Заявка 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Краснодар Заявка 8 4 2 2 11 - 6 14
10. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 11 14
11. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
12. Уфа Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 10 1 6 3 10 - 14 9
15. Урал Заявка 9 1 5 3 5 - 8 8
16. Ростов Заявка 9 2 2 5 17 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 17 - 12 19
2. Зенит Заявка 9 4 4 1 16 - 9 16
3. ЦСКА Москва Заявка 10 5 1 4 13 - 11 16
4. Краснодар Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
5. Сочи Заявка 9 4 1 4 10 - 12 13
6. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
7. Нижний Новгород Заявка 9 3 3 3 9 - 14 12
8. Урал Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
9. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
10. Ростов Заявка 9 2 4 3 13 - 16 10
11. Ахмат Заявка 9 3 0 6 9 - 15 9
12. Рубин Заявка 10 2 2 6 11 - 19 8
13. Спартак Москва Заявка 9 2 2 5 6 - 16 8
14. Арсенал Тула Заявка 10 2 0 8 10 - 26 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 7 - 16 6
16. Химки Заявка 9 1 2 6 6 - 20 5
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Рубин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 марта 2022, осталось 2 дня 17 часов 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Ахмат 37.2% (16)
    X 37.2% (16)
    Рубин 25.6% (11)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Рубин
    1.97
    3.80
    4.55
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    Прогнозы на матч Ахмат - Рубин

    Исход игры
    Ахмат
    37.2% (16)
    Ничья
    37.2% (16)
    Рубин
    25.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.24% (19)
    Меньше
    54.76% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    80.95% (34)
    Нет
    19.05% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (15)
    2:1 Ахмат
    23.3% (10)
    1:2 Рубин
    20.9% (9)
    1:0 Ахмат
    11.6% (5)
    0:1 Рубин
    4.7% (2)
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