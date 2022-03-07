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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
1:1
Перерыв

Стадион:
Нордшелланн
0'
18' Желтая карточка
Andreas Schjelderup
1:0
19' Гол
Грёнбек Альберт
24' Желтая карточка
Каль Эрик
1:1
31' Гол в свои ворота
Хансен Йеспер
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Хансен Мадс

Ход матча

18'
 
Andreas Schjelderup
19'
Грёнбек Альберт
(Каль Эрик)
1:0
24'
Каль Эрик
 
31'
1:1
Хансен Йеспер
41'
 
Хансен Мадс

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Нордшелланн
2.40
3.62
4.20
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
7
Andreas
Schjelderup
9
Беньямин
Нюгрен
Орхус
4-1-4-1
Нордшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

43 матча

39.5%
18.6%
41.9%
17 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.6%
46.5%
34.9%
8 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.25
Бунду Мустафа 3 0.15
Торстейнссон Йон 3 0.15
Андерсон Микаэль 3 0.15
Каль Эрик 2 0.1
Грёнбек Альберт 1 0.05
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 5 0.25
Вилладсен Оливер 4 0.2
Антман Оливер 3 (1) 0.15
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.15
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Торстейнссон Йон 7 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Каль Эрик 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Саймон Адингра 4 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
4
40%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
3
25%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
5
31%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
2
22%
2
13%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

14
15
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
4
29%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Забито

21
22
13 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
14%
6
27%
1-15
6
29%
6
27%
16-30
4
19%
3
14%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Пропущено

23
31
17 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 15
5
22%
5
16%
1-15
6
26%
3
10%
16-30
6
26%
4
13%
31-45
3
13%
8
26%
46-60
1
4%
6
19%
61-75
2
9%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1
Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 20 11 6 3 29 - 20 39
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Силькеборг 20 7 10 3 33 - 18 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 1:1 20 6 7 7 21 - 25 25
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 1:1 20 4 6 10 21 - 34 18
11. Вайле 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 20 2 5 13 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Орхус 1:1 10 4 4 2 13 - 10 16
5. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
6. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 1:1 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Орхус 1:1 10 2 3 5 8 - 15 9
9. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
10. Нордшелланн 1:1 10 2 2 6 10 - 18 8
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 10 0 1 9 5 - 28 1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 46'
    Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 45'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 44'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 44'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 44'
    Орхус контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
  • 43'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    42'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 42'
    Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Хансен Мадс отличился.
  • 41'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 41'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 40'
    Орхус контролирует мяч.
  • 39'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Орхус контролирует мяч.
  • 39'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 38'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 37'
    Поульсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 36'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Плохо сыграл Вилладсен Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 35'
    Д'Альберто Антони из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Андерсон Микаэль делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Контроль мяча: Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
  • 33'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Хансен Йеспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 31'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 28'
    Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 27'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Контроль мяча: Орхус: 34%, Норшеланн: 66%.
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Орхус контролирует мяч.
  • 26'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 25'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 25'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Желтая карточка
    24'
    Каль Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Каль Эрик из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 21'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 21'
    Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Каль Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О О Л - Альберт Гроенбек из команды Орхус легко посылает мяч в пустые ворота левой! Альберт Гроенбек легко с этим справился!
  • 19'
    Каль Эрик из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 19'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Желтая карточка
    18'
    Андреас Шельдеруп получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Андреас Шельдеруп грубо играет против соперника. Пострадал Бунду Мустафа
  • 18'
    Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 18'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 18'
    Д'Альберто Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус подал угловой слева.
  • 17'
    Альберт Гроенбек нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 17'
    Плохо сыграл Хансен Андреас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Орхус начинает контратаку
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 16'
    Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Д'Альберто Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Бунду Мустафа из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
  • 14'
    Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 13'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 13'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус подал угловой слева.
  • 11'
    Контроль мяча: Орхус: 52%, Норшеланн: 48%.
  • 11'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Орхус начинает контратаку
  • 10'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 10'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Контроль мяча: Орхус: 75%, Норшеланн: 25%.
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 4'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 3'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай
  • 2'
    Поульсен Николай из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Нордшелланн
2.40
3.62
4.20
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Орхус
Нордшелланн

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