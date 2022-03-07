Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Марксен Эрик из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

46' Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Норшеланн выполняет удар от ворот.

44' Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

43' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

43' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".

42' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

42' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

41' Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Хансен Мадс отличился.

41' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.

41' Норшеланн контролирует мяч.

39' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

38' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

38' Марксен Эрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

37' Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

37' Поульсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Плохо сыграл Вилладсен Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

34' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Голкипер мог бы сыграть и получше

31' Г О О О О Л - Хансен Йеспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

31' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

31' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

29' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

28' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.

28' Удар от ворот произведет Орхус

28' Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

27' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

27' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

26' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Удар от ворот произведет Орхус

25' Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил со штрафного, но очень мимо цели.

24' Каль Эрик получил желтую карточку от судьи

23' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

23' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

22' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Норшеланн контролирует мяч.

20' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Г О О О О О Л - Альберт Гроенбек из команды Орхус легко посылает мяч в пустые ворота левой! Альберт Гроенбек легко с этим справился!

18' Андреас Шельдеруп получил желтую карточку от судьи

18' Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Норшеланн начинает контратаку

18' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Альберт Гроенбек нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

17' Плохо сыграл Хансен Андреас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

16' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

16' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Д'Альберто Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

14' Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

14' Норшеланн контролирует мяч.

13' Норшеланн контролирует мяч.

13' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

12' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Удар от ворот произведет Орхус

10' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

10' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

9' Норшеланн контролирует мяч.

9' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

8' Норшеланн начинает контратаку

7' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Норшеланн выполняет удар от ворот.

2' Поульсен Николай из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Орхус начинает с центра поля