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  4. Суперлига Дании 2021-2022

Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Орхус
2:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 10339
Нордшелланн
0'
18' Желтая карточка
Andreas Schjelderup
1:0
19' Гол
Грёнбек Альберт
24' Желтая карточка
Каль Эрик
1:1
31' Гол в свои ворота
Хансен Йеспер
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Хансен Мадс
2:1
48' Гол
Андерсон Микаэль
2:2
75' Гол
Хансен Мадс
2:3
80' Гол
Саймон Адингра
90' Желтая карточка
Саймон Адингра
90' Желтая карточка
Диоманде Мохаммед
90'+6

Ход матча

18'
 
Andreas Schjelderup
19'
Грёнбек Альберт
(Каль Эрик)
1:0
24'
Каль Эрик
 
31'
1:1
Хансен Йеспер
41'
 
Хансен Мадс
48'
Андерсон Микаэль
2:1
55'
 
Свенссон Даниэль
Вилладсен Оливер
73'
 
Антман Оливер
Andreas Schjelderup
73'
 
Саймон Адингра
Беньямин Нюгрен
73'
Frederik Brandhof
Грёнбек Альберт
 
75'
2:2
Хансен Мадс
(Саймон Адингра)
80'
2:3
Саймон Адингра
(Антман Оливер)
81'
Уилшер Джек
Торстейнссон Йон
 
81'
Курминовски Давид
Мортенсен Патрик
 
86'
 
Adamo Nagalo
Фресе Мартин
86'
 
Кристенсен Якоб
Бидструп Мадс
90'
 
Саймон Адингра
90'
 
Диоманде Мохаммед

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

1
Хансен
Йеспер
26
Д'Альберто
Антони
4
Биссек
Янн-Аурель
37
Хауснер
Себастиан
19
Каль
Эрик
6
Поульсен
Николай
7
Бунду
Мустафа
27
Грёнбек
Альберт
8
Андерсон
Микаэль
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
8
Андерсен
Магнус
II
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
7
Andreas
Schjelderup
9
Беньямин
Нюгрен
Орхус
4-1-4-1
Нордшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

Орхус
Нордшелланн

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед

43 матча

39.5%
18.6%
41.9%
17 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

18.6%
46.5%
34.9%
8 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

СД
0:0
ТМК
0:1
СДЧГ
3:1
СДЧГ
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СДЧГ
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 5 (2) 0.25
Андерсон Микаэль 4 0.2
Бунду Мустафа 3 0.15
Торстейнссон Йон 3 0.15
Каль Эрик 2 0.1
Грёнбек Альберт 1 0.05
Frederik Brandhof 1 0.05
Поульсен Николай 1 0.05
Биссек Янн-Аурель 1 0.05
Курминовски Давид 1 0.05
Ольсен Патрик 0 0
Д'Альберто Антони 0 0
Линкс Гифт 0 0
Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 6 0.3
Вилладсен Оливер 4 0.2
Антман Оливер 3 (1) 0.15
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.15
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Хансен Мадс 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 0
Торстейнссон Йон 7 0
Лунд Оливер 5 0
Андерсон Микаэль 4 0
Мортенсен Патрик 3 0
Хауснер Себастиан 3 0
Биссек Янн-Аурель 3 0
Грёнбек Альберт 3 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Йулсгор Йеспер 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Бунду Мустафа 1 0
Тенгстедт Сёрен 1 0
Каль Эрик 1 0
Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 6 0
Саймон Адингра 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
2
17%
1-15
5
33%
4
33%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
5
26%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

14
15
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
4
29%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Забито

24
24
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
13%
6
25%
1-15
7
29%
29%
6
25%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
2
8%
4
17%
76-90

Пропущено

25
34
17 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
5
20%
5
15%
1-15
6
24%
4
12%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
3
12%
9
26%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
3
12%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1
Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 20 11 6 3 29 - 20 39
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Силькеборг 20 7 10 3 33 - 18 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 20 6 6 8 22 - 27 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 20 5 5 10 23 - 35 20
11. Вайле 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 20 2 5 13 15 - 39 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 10 2 4 4 11 - 16 10
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 10 0 2 8 5 - 18 2
12. Вайле 10 0 1 9 5 - 28 1
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Норшеланн совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10339 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • 96'
    Орхус выполняет удар от ворот.
  • 96'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 96'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 95'
    Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Желтая карточка
    95'
    Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    95'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Фредерик Брандоф пострадал.
  • 94'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 94'
    Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 94'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • Желтая карточка
    93'
    Саймон Адингра получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    93'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Уилшер Джек пострадал.
  • 93'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    93'
    Уилшер Джек из команды Орхус подал угловой справа.
  • 93'
    Даниэль Свенссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Отличные скиллы показывает Уилшер Джек, обводя своих соперников
  • 93'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 93'
    Каль Эрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 92'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Курминовски Давид из команды Орхус попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
  • 92'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 91'
    Каль Эрик из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 91'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    90'
    Фредерик Брандоф из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Саймон Адингра.
  • 90'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 89'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 89'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 89'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • Фол, нарушение
    88'
    Судья сигнализирует, что Курминовски Давид из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кристенсен Якоб
  • 87'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 87'
    Матч возобновлен
  • 86'
    Тактическая замена. Бидструп Мадс уходит с поля и его заменяет Кристенсен Якоб
  • 86'
    Фресе Мартин получил травму и заменен. Адамо Нагало выходит на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 84'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 84'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 84'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 83'
    Контроль мяча: Орхус: 36%, Норшеланн: 64%.
  • 83'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 83'
    Удар от ворот произведет Норшеланн
  • 82'
    Каль Эрик из команды Орхус навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 81'
    Тактическая замена. Мортенсен Патрик уходит с поля и его заменяет Курминовски Давид
  • 81'
    Тактическая замена. Торстейнссон Йон уходит с поля и его заменяет Уилшер Джек
  • 80'
    Антман Оливер сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    80'
    Г О О О О О Л - Саймон Адингра из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Саймон Адингра легко с этим справился!
  • 80'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 80'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    79'
    Андерсен Магнус II наказан за толчок Андерсон Микаэль
  • 79'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Контроль мяча: Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
  • 78'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 78'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 78'
    Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 77'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 76'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.
  • Описание гола
    76'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 75'
    Саймон Адингра сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    75'
    Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с левой ноги!
  • 75'
    Плохо сыграл Биссек Янн-Аурель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 75'
    Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 75'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 74'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 74'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 74'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 73'
    Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф
  • 73'
    Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Саймон Адингра
  • 73'
    Тактическая замена. Андреас Шельдеруп уходит с поля и его заменяет Антман Оливер
  • 72'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Отличные скиллы показывает Мохаммед Диоманд, обводя своих соперников
  • 71'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 71'
    Контроль мяча: Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
  • 70'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 70'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 69'
    Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 69'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 68'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 67'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
  • 65'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    65'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус опасно и грубо сыграл. Мохаммед Диоманд пострадал.
  • 64'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 63'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 63'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 63'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 62'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    62'
    Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде
  • 61'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 61'
    Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    61'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус подал угловой справа.
  • 61'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 61'
    Мортенсен Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.
  • 60'
    Бунду Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 60'
    Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 59'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 59'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 59'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 58'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Фол, нарушение
    58'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Беньямин Нюгрен
  • 57'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 57'
    Хауснер Себастиан из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 57'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 57'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 57'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус делает заброс на партнера по команде.
  • 56'
    Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    56'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 55'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 55'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 55'
    Вилладсен Оливер получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.
  • 54'
    Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 54'
    Альберт Гроенбек имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 54'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 53'
    Андерсон Микаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 53'
    Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 53'
    Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 53'
    Бунду Мустафа из команды Орхус увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
  • 52'
    Андреас Шельдеруп пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен ловит мяч
  • 52'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 52'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 51'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 51'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Бунду Мустафа из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 50'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    50'
    Вилладсен Оливер возвращается на поле.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Андерсон Микаэль забивает ударом с правой ноги!
  • 48'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • 48'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    48'
    Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    48'
    Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Торстейнссон Йон не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 46'
    Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Орхус: 40%, Норшеланн: 60%.
  • Фол, нарушение
    47'
    Судья сигнализирует, что Каль Эрик из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Вилладсен Оливер
  • 46'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 46'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.
  • 46'
    Хансен Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Судья сигнализирует, что Хауснер Себастиан из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Андреас Шельдеруп
  • 45'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 44'
    Андерсон Микаэль из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 44'
    Бунду Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
  • 44'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 44'
    Орхус контролирует мяч.
  • Офсайд
    43'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде
  • 43'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Норшеланн отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    42'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 42'
    Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О О Л! Норшеланн забивает! Хансен Мадс отличился.
  • 41'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 41'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 40'
    Орхус контролирует мяч.
  • 39'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 39'
    Орхус контролирует мяч.
  • 39'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Хансен Киан делает длинную передачу вперед
  • 38'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 38'
    Контроль мяча: Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
  • 38'
    Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
  • 38'
    Марксен Эрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Мортенсен Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    37'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.
  • 37'
    Поульсен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 36'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 36'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Плохо сыграл Вилладсен Оливер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 35'
    Д'Альберто Антони из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 34'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
  • 33'
    Андерсон Микаэль делает длинную передачу вперед
  • 33'
    Контроль мяча: Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
  • 33'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Голкипер мог бы сыграть и получше
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Хансен Йеспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 31'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 31'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 30'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Андерсон Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 29'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 29'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    Андреас Шельдеруп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 28'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.
  • 28'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 28'
    Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
  • 27'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 27'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Контроль мяча: Орхус: 34%, Норшеланн: 66%.
  • 26'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Орхус контролирует мяч.
  • 26'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 25'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 25'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Желтая карточка
    24'
    Каль Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    24'
    Каль Эрик из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 23'
    Бидструп Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 22'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 21'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 21'
    Контроль мяча: Орхус: 42%, Норшеланн: 58%.
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 19'
    Каль Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О О Л - Альберт Гроенбек из команды Орхус легко посылает мяч в пустые ворота левой! Альберт Гроенбек легко с этим справился!
  • 19'
    Каль Эрик из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
  • 19'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Желтая карточка
    18'
    Андреас Шельдеруп получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    18'
    Безумный фол. Андреас Шельдеруп грубо играет против соперника. Пострадал Бунду Мустафа
  • 18'
    Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андерсон Микаэль из команды Орхус.
  • 18'
    Опасность предотвращена - Андерсон Микаэль из команды Орхус вступил в отбор удачно
  • 18'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 18'
    Д'Альберто Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 18'
    Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    18'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус подал угловой слева.
  • 17'
    Альберт Гроенбек нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
  • 17'
    Плохо сыграл Хансен Андреас III - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 17'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
  • 17'
    Орхус начинает контратаку
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    Контроль мяча: Орхус: 43%, Норшеланн: 57%.
  • 16'
    Торстейнссон Йон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 16'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Д'Альберто Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    14'
    Бунду Мустафа из команды Орхус заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
  • 14'
    Каль Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 14'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 14'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 13'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 13'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Вилладсен Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    11'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус подал угловой слева.
  • 11'
    Контроль мяча: Орхус: 52%, Норшеланн: 48%.
  • 11'
    Торстейнссон Йон из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 11'
    Орхус начинает контратаку
  • 10'
    Удар от ворот произведет Орхус
  • 10'
    Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
  • 10'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Хансен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
  • 9'
    Норшеланн контролирует мяч.
  • 9'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Поульсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
  • 8'
    Норшеланн начинает контратаку
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Контроль мяча: Орхус: 75%, Норшеланн: 25%.
  • 7'
    Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 6'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    5'
    Судья сигнализирует, что Поульсен Николай из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Бидструп Мадс
  • 4'
    Норшеланн выполняет удар от ворот.
  • 4'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 3'
    Орхус контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай
  • 2'
    Поульсен Николай из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 2'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 1'
    Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Орхус начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Орхус 2:3 Нордшелланн онлайн

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