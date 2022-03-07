Дания: Суперлига Дании 2021-2022
2:3
Конец матча
Стадион: Ceres Park Зрители: 10339
18' Желтая карточкаAndreas Schjelderup
1:0
19' ГолГрёнбек Альберт
24' Желтая карточкаКаль Эрик
1:1
31' Гол в свои воротаХансен Йеспер
41' Undefined phrase: football_event_Хансен Мадс
2:1
48' ГолАндерсон Микаэль
2:2
75' ГолХансен Мадс
2:3
80' ГолСаймон Адингра
90' Желтая карточкаСаймон Адингра
90' Желтая карточкаДиоманде Мохаммед
Ход матча
19'
1:0
24'
31'
1:1
41'
48'
2:1
75'
2:2
80'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
19
Каль
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
39 Adamo Nagalo
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
История личных встреч
Орхус
Нордшелланн
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
23.8%
4.8%
15 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 16 побед
43 матча
39.5%
18.6%
41.9%
17 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
18.6%
46.5%
34.9%
8 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
34.9%
27.9%
37.2%
15 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|5 (2)
|0.25
|Андерсон Микаэль
|4
|0.2
|Бунду Мустафа
|3
|0.15
|Торстейнссон Йон
|3
|0.15
|Каль Эрик
|2
|0.1
|Грёнбек Альберт
|1
|0.05
|Frederik Brandhof
|1
|0.05
|Поульсен Николай
|1
|0.05
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0.05
|Курминовски Давид
|1
|0.05
|Ольсен Патрик
|0
|0
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|6
|0.3
|Вилладсен Оливер
|4
|0.2
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.15
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.15
|Фресе Мартин
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Хансен Мадс
|1
|0.05
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.05
|Adamo Nagalo
|1
|0.05
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|8
|0
|Торстейнссон Йон
|7
|0
|Лунд Оливер
|5
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мортенсен Патрик
|3
|0
|Хауснер Себастиан
|3
|0
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0
|Грёнбек Альберт
|3
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Бунду Мустафа
|1
|0
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0
|Каль Эрик
|1
|0
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|6
|0
|Саймон Адингра
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Adamo Nagalo
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
|Yannick Agnero
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
11 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
2
13%
2
17%
1-15
5
33%
4
33%
16-30
4
27%
2
17%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
9%
5
26%
1-15
2
18%
3
16%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
3
16%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 14
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
14
15
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
4
29%
0
0%
1-15
4
29%
1
7%
16-30
4
29%
2
13%
31-45
1
7%
6
40%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Забито
24
24
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 6
3
13%
6
25%
1-15
7
29%
29%
6
25%
16-30
5
21%
3
13%
31-45
5
21%
3
13%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
2
8%
4
17%
76-90
Пропущено
25
34
17 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 20
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
5
20%
5
15%
1-15
6
24%
4
12%
16-30
6
24%
5
15%
31-45
3
12%
9
26%
46-60
2
8%
6
18%
61-75
3
12%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вайле - Орхус 3:2 Сённерйюск - Орхус 2:3 Орхус - Виборг 1:2 Орхус - Эльфсборг 6:1
Будё-Глимт - Орхус 1:0 Орхус - Эсбьерг 7:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Орхус 1:1 Эсбьерг - Орхус 2:1 Орхус - Митьюлланд 3:0 Оденсе - Орхус 0:0 Орхус - Сённерйюск 0:2 Раннерс - Орхус 1:0 Орхус - Ольборг 1:0 Митьюлланд - Орхус 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Фрем - Орхус 0:3 Силькеборг - Орхус 0:2 Орхус - Вайле 1:0 Орхус - Оденсе 2:2
Нордшелланн
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Нордшелланн - Люнгбю 0:0
ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2 Митьюлланд - Нордшелланн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Брондбю
|20
|11
|6
|3
|29 - 20
|39
|3.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Силькеборг
|20
|7
|10
|3
|33 - 18
|31
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|20
|6
|6
|8
|22 - 27
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|20
|5
|5
|10
|23 - 35
|20
|11.
|Вайле
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|12.
|Сённерйюск
|20
|2
|5
|13
|15 - 39
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|10
|0
|2
|8
|5 - 18
|2
|12.
|Вайле
|10
|0
|1
|9
|5 - 28
|1