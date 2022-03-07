Второй тайм

96' После классного второго тайма Норшеланн совершает камбэк и уходит с поля победителем!

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Сегодняшная посещаемость составляет 10339 болельщиков

96' Орхус выполняет удар от ворот.

96' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

96' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

95' Мохаммед Диоманд получил желтую карточку от судьи

95' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Фредерик Брандоф пострадал.

94' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Уилшер Джек навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Саймон Адингра получил желтую карточку от судьи

93' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Даниэль Свенссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Отличные скиллы показывает Уилшер Джек , обводя своих соперников

93' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

90' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Норшеланн

89' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Хауснер Себастиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Норшеланн

80' Г О О О О О Л - Саймон Адингра из команды Норшеланн легко посылает мяч в пустые ворота правой! Саймон Адингра легко с этим справился!

80' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

80' Норшеланн контролирует мяч.

79' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Норшеланн контролирует мяч.

78' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

78' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

77' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

76' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

76' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

75' Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с левой ноги!

75' Плохо сыграл Биссек Янн-Аурель - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

75' Саймон Адингра из команды Норшеланн навешивает в штрафную с рикошетом.

75' Норшеланн начинает контратаку

74' Удар от ворот произведет Орхус

74' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

74' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

73' Тактическая замена. Альберт Гроенбек уходит с поля и его заменяет Фредерик Брандоф

72' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

72' Отличные скиллы показывает Мохаммед Диоманд, обводя своих соперников

71' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.

70' Норшеланн контролирует мяч.

70' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

69' Норшеланн пытается что-то создать.

68' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль

65' Норшеланн контролирует мяч.

64' Удар от ворот произведет Орхус

63' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

63' Норшеланн начинает контратаку

62' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн в офсайде

61' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Альберт Гроенбек из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.

61' Мортенсен Патрик нанес удар, мяч был парирован, но Андреас Хансен не удержал его в руках.

60' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

59' Удар от ворот произведет Орхус

59' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

59' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Норшеланн выполняет удар от ворот.

57' Хауснер Себастиан из команды Орхус наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

56' Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

56' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

55' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

55' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

55' Вилладсен Оливер получил травму и заменен. Даниэль Свенссон выходит на поле.

54' Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Альберт Гроенбек имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

53' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Альберт Гроенбек из команды Орхус отправил кросс в штрафную...

52' Андреас Шельдеруп пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен ловит мяч

52' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает передачу одноклубнику.

52' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

51' Норшеланн контролирует мяч.

50' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Г О О О О Л - Андерсон Микаэль забивает ударом с правой ноги!

48' Голкипер мог бы сыграть и получше

48' Норшеланн выполняет удар от ворот.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Вилладсен Оливер получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Вилладсен Оливер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Торстейнссон Йон не смог попасть в створ ударом издали

46' Удар от ворот произведет Орхус

46' Биссек Янн-Аурель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля