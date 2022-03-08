Лига чемпионов 2021-2022
0:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Энфилд
41' Желтая карточкаЖота Диогу
Ход матча
41'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
12 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 5
-
6 Нарушения правил 3
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
118 Дистанция, км 123
-
719 Количество передач 429
-
624 Количество точных передач 351
-
87 Точность передач, % 82
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
32
Матип
Жоэль
17
Джонс
Кёртис
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Жота ДиогуНападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Диас ЛуисНападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Госенс РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ливерпуль
Интер Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ливерпуль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салах Мохамед
|8 (1)
|1
|Фирмино Роберто
|3
|0.38
|Мане Садио
|2
|0.25
|Хендерсон Джордан
|1
|0.13
|Ориги Дивок
|1
|0.13
|Алькантара Тьяго
|1
|0.13
|Кейта Наби
|1
|0.13
|Жота Диогу
|1
|0.13
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
|Джонс Кёртис
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Ван Дейк Виргил
|0
|0
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|0
|0
|Робертсон Эндрю
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|3
|0.38
|Видаль Артуро
|1
|0.13
|Санчес Алексис
|1
|0.13
|Де Врей Стефан
|1
|0.13
|Брозович Марсело
|1
|0.13
|Шкриньяр Милан
|1
|0.13
|Перишич Иван
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Ливерпуль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Жота Диогу
|2
|0
|Матип Жоэль
|1
|0
|Мане Садио
|1
|0
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
|Конате Ибраима
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барелла Николо
|0
|1
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Д'Амброзио Данило
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
4
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
18
8
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
Пропущено
7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0
Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2
1/8 финала
1/4 финала
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— ?
— ?
— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
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— ?
Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Интер Милан
Исход игры
Ливерпуль
83.6% (138)
Ничья
9.7% (16)
Интер Милан
6.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
35.2% (58)
2:0 Ливерпуль
13.3% (22)
1:0 Ливерпуль
7.3% (12)
3:1 Ливерпуль
6.7% (11)
1:1 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:2 Ливерпуль
1.8% (3)
3:0 Ливерпуль
1.2% (2)
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