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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Интер Милан
0'
41' Желтая карточка
Жота Диогу
45'+134

Ход матча

41'
Жота Диогу
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 12 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 5
  • 6 Нарушения правил 3
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 118 Дистанция, км 123
  • 719 Количество передач 429
  • 624 Количество точных передач 351
  • 87 Точность передач, % 82
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 165
Ливерпуль 83.6% (138)
X 9.7% (16)
Интер Милан 6.7% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Интер Милан
5.10
4.50
6.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
17
Джонс
Кёртис
3
Фабиньо
Энрике
6
Алькантара
Тьяго
11
Салах
Мохамед
20
Жота
Диогу
10
Мане
Садио
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
22
Видаль
Артуро
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
10
Мартинес
Лаутаро
7
Санчес
Алексис
Ливерпуль
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Ливерпуль
Интер Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 1
Фирмино Роберто 3 0.38
Мане Садио 2 0.25
Хендерсон Джордан 1 0.13
Ориги Дивок 1 0.13
Алькантара Тьяго 1 0.13
Кейта Наби 1 0.13
Жота Диогу 1 0.13
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.38
Видаль Артуро 1 0.13
Санчес Алексис 1 0.13
Де Врей Стефан 1 0.13
Брозович Марсело 1 0.13
Шкриньяр Милан 1 0.13
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Жота Диогу 2 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 0 1
Дармиан Маттео 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0
Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
2 Бенфика
2 Аякс
1 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. Миланский "Интер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов смог переиграть "Ливерпуль" со счётом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил Лаутаро Мартинес. Но, для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов команде Симоне Индзаги этого конечно же не хватило, не будем забывать, что в первом матче на своём поле "Интер" уступил со счётом 0:2. "Ливерпуль" сегодня также наиграл на несколько голов, но за итальянский клуб трижды сыграл каркас ворот. 
  • 90'
    Видаль со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Матип на левом фланге нарушил правила против Корреа. "Интер" тщательно готовится к стандарту. 
  • Желтая карточка
    90'
    Полузащитник "Интера" Роберто Гальярдини получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Александера-Арнольда. 
  • Угловой
    90'
    Игроки "Ливерпуля" неудачно разыграли угловой и в итоге достаточно быстро потеряли мяч. 
  • Опасный момент
    90'
    "Ливерпуль" вновь провёл отличную контратаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Александер-Арнольд обработал мяч и затем выполнил передачу в центр штрафной, Диас подработал мяч и пробил в открытый правый угол ворот, Видаль успел вернуться и в прыжке блокировать попытку, будет угловой. 
  • Офсайд
    90'
    Очередную атаку по правому флангу развили игроки "Интера", но, при передаче к правому углу штрафной площади Дармиан забрался в офсайд. 
  • Угловой
    90'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" на этот раз уверенно перехватили мяч. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Антонио Матеу Лаос к основному времени матча. 
  • Угловой
    89'
    Робертсон с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Весино под давлением ван Дейка едва не срезал мяч в ближний угол ворот, будет ещё один корнер. 
  • 88'
    Грамотно игроки "Ливерпуля" контролируют мяч на последних минутах и не дают "Интеру"думать об атаках. Ван Дейк сейчас из глубины поля выполнил заброс на ход Робертсону по левому флангу Эндрю совершил хороший рывок и выполнил прострел в центр штрафной площади, Шкриньяр прочил момент и выбил мяч на угловой. 
  • 87'
    Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Матип головой сбросил мяч к левому углу вратарской, ван Дейк под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    86'
    Защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Салаха. 
  • Замена
    85'
    В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Диогу Жоты на поле вышел Луис Диас. 
  • Замена
    84'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Хакана Чалханоглу на поле вышел Матиас Весно. 
  • 83'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Дармиану по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 82'
    Робертсон со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    81'
    Д'Амброзио нарушил правила на левой половине поля против Мане. "Ливерпуль" тщательно готовится к стандарту. 
  • 80'
    Кейта пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в полузащитника "Интера". 
  • Штанга
    79'
    Очередную атаку по левому флангу разогнал "Ливерпуль", затем последовала подача в центр штрафной площади от Мане, Салах здорово набежал на мяч и в касание пробил в левый угол ворот, уже в третий раз за матч каркас ворот сыграл за "Интер". 
  • Замена
    78'
    И третья подряд замена в составе "Интера". Вместо Лаутаро Мартинеса на поле вышел Хоакин Корреа. 
  • Замена
    77'
    Вторую подряд замену провёл Симоне Индзаги. Вместо Дензела Дюмфриса на поле вышел Маттео Дармиан. 
  • Замена
    76'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Марсель Брозовича на поле вышел Роберто Гальярдини. 
  • Судья
    75'
    Кейта в центре поля грубовато сыграл против Чалханоглу. На этот раз Антонио Матеу Лаос решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Угловой
    74'
    Угловой у ворот "Интера". Робертсон выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ханданович грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 73'
    Пока вернулся Брозович на поле, что-то с коленом и Марсело, но при этом у "Интера" уже готово несколько замен. 
  • Травма, повреждение
    72'
    Брозович присел на газон и показал, что из-за мышечной травмы он не сможет продолжить матч. 
  • Желтая карточка
    71'
    Форвард "Ливерпуля" Садио Мане получил жёлтую карточку за отмашку на половине поля "Интера" против Бастони. 
  • 70'
    Игроки "Ливерпуля" перехватили контроль над мячом, теперь они спокойно катают его в центре поля. 
  • Офсайд
    69'
    Из центра поля последовал заброс на ход Мане к линии штрафной площади, Садио забрался в офсайд. 
  • 68'
    Первую жёлтую карточку Алексис Санчес всё же получил в конце первого тайма за подкат на своей половине поля против Тьяго, но тогда режиссёры забыли показать момент, когда Антонио Матеу Лаос показывал горчичник. 
  • Замена
    67'
    Вторую подряд замену провёл Юрген Клопп. Вместо Тьяго Алькантары на поле вышел Наби Кейта. 
  • Замена
    66'
    В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Крётиса Джонса на поле вышел Джордан Хендерсон. 
  • Жёлтая и сразу красная
    65'
    Удаление в составе "Интера"! Алексис Санчес неудачно пошёл в подкат на половине поля "Ливерпуля" и сбил Фабиньо, Антонио Матеу Лаос дал свисток и показал вторую жёлтую карточку форварду миланского клуба. 
  • Описание гола
    64'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мартинес!!! Санчес с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля к линии штрафной площади, Мартинес грамотно набежал на мяч и затем великолепно пробил в правый угол ворот, Алиссон ничего не смог сделать, мяч полетел точно в девятку. 
  • 63'
    Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Ливерпуля", Д'Амброзио зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 62'
    Чалханоглу с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алиссон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    61'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ливерпуля" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 60'
    Брозович теперь уже прошёл вперёд по левому флангу, далее Марсело выполнил хорошую передачу к линии штрафной площади, Санчес пропустил мяч на Мартинеса, Лаутаро подработал мяч, а затем пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Ливерпуля" и ушёл на угловой. 
  • 59'
    Перишич с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Чалханоглу пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ливерпуля". 
  • 58'
    Мане попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Садио неудачно наступил на мяч и в итоге подарил его Д'Аброзио. 
  • 57'
    Джонс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел очень слабо, в итоге его перехватил Шкриньяр, который был в центре штрафной. 
  • 56'
    Дюмфрис с правой половины поля выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Александер-Арнольд перехватил мяч без всякого труда. 
  • Штанга
    55'
    Тьяго с левой половины поля протолкнул мяч в центр штрафной площади, Ханданович в прыжке сыграл на опережении и не дал Жоте пробить по воротам, однако, мяч отскочил к Мане, который пробил в правый угол ворот, вновь штанга спасла "Интер" от пропущенного мяча. 
  • 54'
    Робертсон выполнил передачу на ход Мане по левому флангу, Садио в борьбе с Д'Амброзио не смог зацепиться за мяч. 
  • 53'
    Перишич при проходе вперёд по левому флангу неплохо отыгрался с Санчесом, но затем Иван выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Алиссону. 
  • 52'
    Александер-Арнольд прошёл вперёд по правой половине поля, затем Трент немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч слабо полетел в правый угол ворот, Ханданович выловил его без всякого труда. 
  • Офсайд
    51'
    Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Санчес, который сделал рывок к мячу, оказался в офсайде.
  • Желтая карточка
    50'
    Фланговый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил в итоге жёлтую карточку за свою грубую игру против Дюмфриса.  
  • Фол, нарушение
    49'
    Робертсон на правой половине поля сбил Дюмфриса. "Интер" тщательно готовится к стандарту. 
  • 48'
    Санчес сбрасывал мяч головой на левый угол штрафной площади на ход Чалханоглу, Матип грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
  • Замена
    47'
    В составе "Интера" после перерыва произошла замена. Вместо Стефана де Врея на поле вышел Данило Д'Амброзио. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как себя сейчас покажет "Интер", всё же хочется верить, что в этом матче миланский клуб будет бороться до последнего и в итоге команды ещё порадуют нас забитыми голами. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" на своём поле играет вничью с "Интером" со счётом 0:0. Команда Юргена Клоппа грамотно играет по счёту, который был создан в первом матче в Милане. Пока игра проходит под диктовку "Ливерпуля", возможно, во втором тайме "Интер" всё же попытается сыграть первым номером, но пока всё идёт к тому, что команда из Италии покинет Лигу чемпионов. 
  • Опасный момент
    45'
    Александер-Арнольд со стандарта очень неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Интера" Артуро Видаль получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Джонса. 
  • Судья
    45'
    Санчес при игре в подкате на своей половине поля попал шипами по ноге Тьяго, Антонио Матеу Лаос всё видел и не стал наказывать игрока "Интера". 
  • 45'
    Салах с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь, после небольшого рикошета мяч полетел точно в руки Хандановичу. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Чалханоглу в центре поля огрел по ногам Джонса. Сам Кёртис достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 45'
    Игроки "Ливерпуля" катают мяч в центре поля, видимо до перерыва забитых голов мы всё же не увидим. 
  • 45'
    Всё нормально с полузащитником "Ливерпуля". Поднялся Кёртис после паузы и показал, что он готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Джонс получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Ливерпуля", пауза в игре. 
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут добавил Антонио Матеу Лаос к основному времени первого тайма. 
  • Судья
    44'
    Джонс при попытке войти в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Салахом, который был у радиуса штрафной площади, затем Кёртис в борьбе с соперником оказался на газоне, Антонио Матеу Лаос свистка не дал. 
  • Опасный момент
    43'
    Чалханоглу со стандарта закрутил мяч под левый угол ворот, Алиссон смог в прыжке грамотно отбить мяч к левому флангу. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Робертсон на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Дюмфриса. "Интер" заработал очень опасный стандарт. 
  • Желтая карточка
    41'
    Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Шкриньяра. 
  • 40'
    Перишич теперь уже выполнил передачу на ход Чалханоглу по левому флангу, Хакан выполнил подачу в центр штрафной площади, Робертсон головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Офсайд
    39'
    Из центра поля Перишич выполнил передачу на ход Санчесу к левому углу штрафной площади, Алексис забрался в офсайд. 
  • Угловой
    38'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после небольшой борьбы игроки "Ливерпуля" уверенно выбили мяч к центру поля. 
  • 37'
    Из центра поля последовал заброс на ход Видалю по правому флангу, в борьбе с Робертсоном Артуро заработал угловой для своей команды. 
  • 36'
    Мане и Жота разогнали атаку по левой половине поля, но затем Диогу выполнил не очень хорошую передачу к линии штрафной площади на Робертсона, Эндрю не смог зацепиться за мяч. 
  • 35'
    Александер-Арнольд из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Салаху, Ханданович грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 34'
    Постепенно у нас идёт дело к завершению первого тайма, есть риск остаться без забитых голов по итогам первой половины матча. 
  • Угловой
    33'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Интера" сыграли намного внимательнее на этот раз и спокойно перехватили мяч. 
  • Угловой
    32'
    Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч к правой штанге на Мане, де Врей, который был рядом, головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Штанга
    31'
    Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Матип головой пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Интер" от пропущенного мяча, а затем уже игроки миланского клуба выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Дюмфрис на левом фланге нарушил правила против Мане. "Ливерпуль" заработал неплохой стандарт. 
  • 29'
    В среднем темпе пока работают команды, такими темпами "Интеру" отыграть отставание в два мяча будет трудно. 
  • 28'
    Всё готово к возобновлению игры. Продолжается футбольный матч. 
  • 27'
    Затягивается у нас немного пауза, но футболисты с поля никуда не уходят. 
  • Судья
    26'
    Одному из болельщиков на трибунах стало плохо, врачи "Ливерпуля" отправились к одному из болельщиков, а Антонио Матеу Лаос пока приостановил игру. 
  • 25'
    Ван Дейк из центра поля выполнил заброс на ход Салаху по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
  • 24'
    Джонс выполнил передачу с правой половины поля к ближнему углу штрафной площади, Жота под давлением соперников теперь уже не смог зацепиться за мяч. 
  • 23'
    Из центра поля последовала передача на ход Мартинесу к радиусу штрафной площади от Чалханоглу, Лаутаро попытался сместиться на левый фланг, но в итоге под давлением соперников форвард "Интера" потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Фабиньо в центре поля нарушил правила против Мартинеса. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт. 
  • 21'
    Всё нормально с Видалем, мог он подвернуть голеностоп, но всё обошлось. 
  • Травма, повреждение
    20'
    Видаль при игре в подкате в центре поля получил небольшое повреждение, но всё же Артуро не дал Фабиньо добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Перишич в центре поля нарушил правила против Салаха. "Ливерпуль" достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • 18'
    Мартинес отправился прессинговать Алиссона на левый угол штрафной площади, голкипер "Ливерпуля" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 17'
    Игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у футболистов миланского клуба пока не получается. 
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот "Интера". Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Хандановичу. 
  • 15'
    Робертсон с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади на Салаха, Бастони грамотно сыграл в обороне и выбил мяч обратно на левый фланг. 
  • Офсайд
    14'
    Из центра поля последовала передача к радиусу штрафной площади на ход Санчесу, Алексис забрался в небольшой офсайд. 
  • 13'
    Из центра поля последовал заброс на ход Перишичу по левому флангу, Иван догнал мяч у лицевой линии и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и улетел за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Робертсон в центре поля нарушил правила против Дюмфриса. Игроки "Интера" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 11'
    Перишич с левого фланга продолжает грузить мячи в центр штрафной площади, Алиссон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    10'
    Робертсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 9'
    Мане выполнил передачу на ход Робертсону к левому углу штрафной площади, от лицевой линии Эндрю выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в де Врея и ушёл на угловой. 
  • 8'
    Дюмфрис подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно под правую штангу, Алиссон спокойно переместился и забрал его в руки. 
  • 7'
    Перишич совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, Санчес выполнил хорошую передачу на ход Ивану, затем хорват выполнил подачу в центр штрафной площади, могло быть опасно, но Робертсон грамотно сыграл на перехвате. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Джонс перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Бастони. 
  • 5'
    Мартинес из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Видалю, Алиссон вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч. 
  • 4'
    Салах попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, двух соперников Мохамед обыграл, но затем в оборону опустился Брозович, который и перехватил мяч. 
  • 3'
    Перишич прорвался вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, Александер-Арнольд здорово накрыл Ивана, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Интера". 
  • 2'
    Две Врей от радиуса штрафной площади ошибся с передачей не левый фланг на ход Перишичу, мяч улетел в аут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Интеру" нужно стараться на "Энфилде" с первых минут показывать атакующий футбол, чтобы отыграть два мяча у "Ливерпуля" и далее уже претендовать на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anfield. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ливерпуль 0:0 Интер Милан

Исход игры
Ливерпуль
83.6% (138)
Ничья
9.7% (16)
Интер Милан
6.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
67.8% (80)
Меньше
32.2% (38)
Обе команды забьют
Да
68.64% (81)
Нет
31.36% (37)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
35.2% (58)
2:0 Ливерпуль
13.3% (22)
1:0 Ливерпуль
7.3% (12)
3:1 Ливерпуль
6.7% (11)
1:1 Ничья
2.4% (4)
2:2 Ничья
2.4% (4)
3:2 Ливерпуль
1.8% (3)
3:0 Ливерпуль
1.2% (2)
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