Игроки "Ливерпуля" неудачно разыграли угловой и в итоге достаточно быстро потеряли мяч.

Полузащитник "Интера" Роберто Гальярдини получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Александера-Арнольда.

Матип на левом фланге нарушил правила против Корреа. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

Видаль со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Звучит финальный свисток. Миланский "Интер" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов смог переиграть "Ливерпуль" со счётом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил Лаутаро Мартинес. Но, для выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов команде Симоне Индзаги этого конечно же не хватило, не будем забывать, что в первом матче на своём поле "Интер" уступил со счётом 0:2. "Ливерпуль" сегодня также наиграл на несколько голов, но за итальянский клуб трижды сыграл каркас ворот.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как себя сейчас покажет "Интер", всё же хочется верить, что в этом матче миланский клуб будет бороться до последнего и в итоге команды ещё порадуют нас забитыми голами.

В составе "Интера" после перерыва произошла замена. Вместо Стефана де Врея на поле вышел Данило Д'Амброзио.

Санчес сбрасывал мяч головой на левый угол штрафной площади на ход Чалханоглу, Матип грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

Робертсон на правой половине поля сбил Дюмфриса. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

Фланговый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон получил в итоге жёлтую карточку за свою грубую игру против Дюмфриса.

Чалханоглу со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Санчес, который сделал рывок к мячу, оказался в офсайде.

Александер-Арнольд прошёл вперёд по правой половине поля, затем Трент немного сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч слабо полетел в правый угол ворот, Ханданович выловил его без всякого труда.

Перишич при проходе вперёд по левому флангу неплохо отыгрался с Санчесом, но затем Иван выполнил неудачную подачу в штрафную площадь, мяч полетел точно в руки Алиссону.

Робертсон выполнил передачу на ход Мане по левому флангу, Садио в борьбе с Д'Амброзио не смог зацепиться за мяч.

Тьяго с левой половины поля протолкнул мяч в центр штрафной площади, Ханданович в прыжке сыграл на опережении и не дал Жоте пробить по воротам, однако, мяч отскочил к Мане, который пробил в правый угол ворот, вновь штанга спасла "Интер" от пропущенного мяча.

Дюмфрис с правой половины поля выполнил подачу к левому углу штрафной площади, Александер-Арнольд перехватил мяч без всякого труда.

Джонс пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел очень слабо, в итоге его перехватил Шкриньяр, который был в центре штрафной.

Мане попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Садио неудачно наступил на мяч и в итоге подарил его Д'Аброзио.

Перишич с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Чалханоглу пробил по воротам, мяч попал в защитника "Ливерпуля".

Брозович теперь уже прошёл вперёд по левому флангу, далее Марсело выполнил хорошую передачу к линии штрафной площади, Санчес пропустил мяч на Мартинеса, Лаутаро подработал мяч, а затем пробил по воротам, мяч задел ногу защитника "Ливерпуля" и ушёл на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Ливерпуля" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Чалханоглу с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алиссон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Из центра поля последовал заброс к радиусу штрафной площади "Ливерпуля", Д'Амброзио зацепился за мяч и пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Г-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Мартинес!!! Санчес с левого фланга выполнил передачу на левую половину поля к линии штрафной площади, Мартинес грамотно набежал на мяч и затем великолепно пробил в правый угол ворот, Алиссон ничего не смог сделать, мяч полетел точно в девятку.

Удаление в составе "Интера"! Алексис Санчес неудачно пошёл в подкат на половине поля "Ливерпуля" и сбил Фабиньо, Антонио Матеу Лаос дал свисток и показал вторую жёлтую карточку форварду миланского клуба.

В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Крётиса Джонса на поле вышел Джордан Хендерсон.

Первую жёлтую карточку Алексис Санчес всё же получил в конце первого тайма за подкат на своей половине поля против Тьяго, но тогда режиссёры забыли показать момент, когда Антонио Матеу Лаос показывал горчичник.

Из центра поля последовал заброс на ход Мане к линии штрафной площади, Садио забрался в офсайд.

Игроки "Ливерпуля" перехватили контроль над мячом, теперь они спокойно катают его в центре поля.

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане получил жёлтую карточку за отмашку на половине поля "Интера" против Бастони.

Брозович присел на газон и показал, что из-за мышечной травмы он не сможет продолжить матч.

Пока вернулся Брозович на поле, что-то с коленом и Марсело, но при этом у "Интера" уже готово несколько замен.

Угловой у ворот "Интера". Робертсон выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ханданович грамотно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

Кейта в центре поля грубовато сыграл против Чалханоглу. На этот раз Антонио Матеу Лаос решил обойтись без жёлтой карточки.

В составе "Интера" произошла замена. Вместо Марсель Брозовича на поле вышел Роберто Гальярдини.

И третья подряд замена в составе "Интера". Вместо Лаутаро Мартинеса на поле вышел Хоакин Корреа.

Очередную атаку по левому флангу разогнал "Ливерпуль", затем последовала подача в центр штрафной площади от Мане, Салах здорово набежал на мяч и в касание пробил в левый угол ворот, уже в третий раз за матч каркас ворот сыграл за "Интер".

Кейта пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в полузащитника "Интера".

Д'Амброзио нарушил правила на левой половине поля против Мане. "Ливерпуль" тщательно готовится к стандарту.

Робертсон со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс на ход Дармиану по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

В составе "Интера" произошла замена. Вместо Хакана Чалханоглу на поле вышел Матиас Весно.

В составе "Ливерпуля" произошла замена. Вместо Диогу Жоты на поле вышел Луис Диас.

Защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у своей штрафной площади против Салаха.

Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Матип головой сбросил мяч к левому углу вратарской, ван Дейк под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

Грамотно игроки "Ливерпуля" контролируют мяч на последних минутах и не дают "Интеру"думать об атаках. Ван Дейк сейчас из глубины поля выполнил заброс на ход Робертсону по левому флангу Эндрю совершил хороший рывок и выполнил прострел в центр штрафной площади, Шкриньяр прочил момент и выбил мяч на угловой.

Робертсон с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, Весино под давлением ван Дейка едва не срезал мяч в ближний угол ворот, будет ещё один корнер.

Пять минут добавил Антонио Матеу Лаос к основному времени матча.

Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" на этот раз уверенно перехватили мяч.

Очередную атаку по правому флангу развили игроки "Интера", но, при передаче к правому углу штрафной площади Дармиан забрался в офсайд.

"Ливерпуль" вновь провёл отличную контратаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Александер-Арнольд обработал мяч и затем выполнил передачу в центр штрафной, Диас подработал мяч и пробил в открытый правый угол ворот, Видаль успел вернуться и в прыжке блокировать попытку, будет угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Ливерпуль" на своём поле играет вничью с "Интером" со счётом 0:0. Команда Юргена Клоппа грамотно играет по счёту, который был создан в первом матче в Милане. Пока игра проходит под диктовку "Ливерпуля", возможно, во втором тайме "Интер" всё же попытается сыграть первым номером, но пока всё идёт к тому, что команда из Италии покинет Лигу чемпионов.

45' Александер-Арнольд со стандарта очень неплохо пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

45' Полузащитник "Интера" Артуро Видаль получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Джонса.

45' Санчес при игре в подкате на своей половине поля попал шипами по ноге Тьяго, Антонио Матеу Лаос всё видел и не стал наказывать игрока "Интера".

45' Салах с правого фланга выполнил заброс в штрафную площадь, после небольшого рикошета мяч полетел точно в руки Хандановичу.

45' Чалханоглу в центре поля огрел по ногам Джонса. Сам Кёртис достаточно быстро разыграл стандарт.

45' Игроки "Ливерпуля" катают мяч в центре поля, видимо до перерыва забитых голов мы всё же не увидим.

45' Всё нормально с полузащитником "Ливерпуля". Поднялся Кёртис после паузы и показал, что он готов играть дальше.

45' Джонс получил небольшое повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Ливерпуля", пауза в игре.

45' Пять минут добавил Антонио Матеу Лаос к основному времени первого тайма.

44' Джонс при попытке войти в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Салахом, который был у радиуса штрафной площади, затем Кёртис в борьбе с соперником оказался на газоне, Антонио Матеу Лаос свистка не дал.

43' Чалханоглу со стандарта закрутил мяч под левый угол ворот, Алиссон смог в прыжке грамотно отбить мяч к левому флангу.

42' Робертсон на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Дюмфриса. "Интер" заработал очень опасный стандарт.

41' Форвард "Ливерпуля" Диогу Жота получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Шкриньяра.

40' Перишич теперь уже выполнил передачу на ход Чалханоглу по левому флангу, Хакан выполнил подачу в центр штрафной площади, Робертсон головой выбил мяч подальше от своих ворот.

39' Из центра поля Перишич выполнил передачу на ход Санчесу к левому углу штрафной площади, Алексис забрался в офсайд.

38' Чалханоглу с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после небольшой борьбы игроки "Ливерпуля" уверенно выбили мяч к центру поля.

37' Из центра поля последовал заброс на ход Видалю по правому флангу, в борьбе с Робертсоном Артуро заработал угловой для своей команды.

36' Мане и Жота разогнали атаку по левой половине поля, но затем Диогу выполнил не очень хорошую передачу к линии штрафной площади на Робертсона, Эндрю не смог зацепиться за мяч.

35' Александер-Арнольд из центра поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади на ход Салаху, Ханданович грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

34' Постепенно у нас идёт дело к завершению первого тайма, есть риск остаться без забитых голов по итогам первой половины матча.

33' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки "Интера" сыграли намного внимательнее на этот раз и спокойно перехватили мяч.

32' Александер-Арнольд с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой сбросил мяч к правой штанге на Мане, де Врей, который был рядом, головой выбил мяч на повторный корнер.

31' Александер-Арнольд со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Матип головой пробил в левый угол ворот, перекладина спасла "Интер" от пропущенного мяча, а затем уже игроки миланского клуба выбили мяч на угловой.

30' Дюмфрис на левом фланге нарушил правила против Мане. "Ливерпуль" заработал неплохой стандарт.

29' В среднем темпе пока работают команды, такими темпами "Интеру" отыграть отставание в два мяча будет трудно.

28' Всё готово к возобновлению игры. Продолжается футбольный матч.

27' Затягивается у нас немного пауза, но футболисты с поля никуда не уходят.

26' Одному из болельщиков на трибунах стало плохо, врачи "Ливерпуля" отправились к одному из болельщиков, а Антонио Матеу Лаос пока приостановил игру.

25' Ван Дейк из центра поля выполнил заброс на ход Салаху по правому флангу, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот.

24' Джонс выполнил передачу с правой половины поля к ближнему углу штрафной площади, Жота под давлением соперников теперь уже не смог зацепиться за мяч.

23' Из центра поля последовала передача на ход Мартинесу к радиусу штрафной площади от Чалханоглу, Лаутаро попытался сместиться на левый фланг, но в итоге под давлением соперников форвард "Интера" потерял мяч.

22' Фабиньо в центре поля нарушил правила против Мартинеса. Игроки "Интера" быстро разыграли стандарт.

21' Всё нормально с Видалем, мог он подвернуть голеностоп, но всё обошлось.

20' Видаль при игре в подкате в центре поля получил небольшое повреждение, но всё же Артуро не дал Фабиньо добраться до мяча.

19' Перишич в центре поля нарушил правила против Салаха. "Ливерпуль" достаточно быстро разыграл стандарт.

18' Мартинес отправился прессинговать Алиссона на левый угол штрафной площади, голкипер "Ливерпуля" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

17' Игроки "Интера" перехватили контроль над мячом, но дальше центра поля у футболистов миланского клуба пока не получается.

16' Угловой у ворот "Интера". Александер-Арнольд выполнил подачу в центр штрафной площади, ван Дейк головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Хандановичу.

15' Робертсон с левого фланга выполнил заброс в центр штрафной площади на Салаха, Бастони грамотно сыграл в обороне и выбил мяч обратно на левый фланг.

14' Из центра поля последовала передача к радиусу штрафной площади на ход Санчесу, Алексис забрался в небольшой офсайд.

13' Из центра поля последовал заброс на ход Перишичу по левому флангу, Иван догнал мяч у лицевой линии и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился у него с ноги и улетел за лицевую линию поля.

12' Робертсон в центре поля нарушил правила против Дюмфриса. Игроки "Интера" не смогли быстро разыграть стандарт.

11' Перишич с левого фланга продолжает грузить мячи в центр штрафной площади, Алиссон грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

10' Робертсон с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Интера" сыграли внимательно и перехватили мяч.

9' Мане выполнил передачу на ход Робертсону к левому углу штрафной площади, от лицевой линии Эндрю выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч попал в де Врея и ушёл на угловой.

8' Дюмфрис подкараулил отскок у радиуса штрафной площади и в касание пробил по воротам, мяч полетел не очень сильно под правую штангу, Алиссон спокойно переместился и забрал его в руки.

7' Перишич совершил ещё один рывок вперёд по левому флангу, Санчес выполнил хорошую передачу на ход Ивану, затем хорват выполнил подачу в центр штрафной площади, могло быть опасно, но Робертсон грамотно сыграл на перехвате.

6' Джонс перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Бастони.

5' Мартинес из центра поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади на ход Видалю, Алиссон вовремя выскочил из ворот и перехватил мяч.

4' Салах попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, двух соперников Мохамед обыграл, но затем в оборону опустился Брозович, который и перехватил мяч.

3' Перишич прорвался вперёд по левому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, Александер-Арнольд здорово накрыл Ивана, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от игрока "Интера".

2' Две Врей от радиуса штрафной площади ошибся с передачей не левый фланг на ход Перишичу, мяч улетел в аут.