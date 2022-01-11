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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Ливерпуль
Интер Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЧ
0:1
ЛЧ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 8 (1) 1.14
Фирмино Роберто 3 0.43
Мане Садио 2 0.29
Хендерсон Джордан 1 0.14
Ориги Дивок 1 0.14
Алькантара Тьяго 1 0.14
Кейта Наби 1 0.14
Жота Диогу 1 0.14
Александер-Арнольд Трент 0 0
Джонс Кёртис 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Ван Дейк Виргил 0 0
Окслейд-Чемберлен Алекс 0 0
Робертсон Эндрю 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 3 0.43
Видаль Артуро 1 0.14
Санчес Алексис 1 0.14
Де Врей Стефан 1 0.14
Брозович Марсело 1 0.14
Шкриньяр Милан 1 0.14
Перишич Иван 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милнер Джеймс 3 0
Матип Жоэль 1 0
Мане Садио 1 0
Жота Диогу 1 0
Александер-Арнольд Трент 1 0
Конате Ибраима 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барелла Николо 0 1
Дармиан Маттео 1 0
Д'Амброзио Данило 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Димарко Федерико 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
20%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
1
8%
3
60%
61-75
4
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

18
8
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
13%
31-45
4
22%
2
25%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
4
22%
1
13%
76-90

Пропущено

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0 Ливерпуль - Лидс 6:0
Ливерпуль - Норвич 3:1 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Лестер 2:0 Ливерпуль - Кардифф Сити 3:1 Кристал Пэлас - Ливерпуль 1:3 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Брентфорд 3:0 Ливерпуль - Арсенал 0:0 Ливерпуль - Шрусбери Таун 4:1 Челси - Ливерпуль 2:2 Лестер - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Лестер 3:3 Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2 Ливерпуль - Ньюкасл 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 1:0
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Салернитана 5:0 Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2
Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Рома - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Специя 2:0 Венеция - Интер Милан 0:2
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
2 Бенфика
2 Аякс
1 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
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1/2 финала
?
?
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 марта 2022, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 41
    Ливерпуль 78% (32)
    X 12.2% (5)
    Интер Милан 9.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Интер Милан
    1.60
    4.55
    6.19
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    Новости
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    Прогнозы на матч Ливерпуль - Интер Милан

    Исход игры
    Ливерпуль
    78.6% (33)
    Ничья
    11.9% (5)
    Интер Милан
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (26)
    Меньше
    33.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    69.23% (27)
    Нет
    30.77% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    42.9% (18)
    2:0 Ливерпуль
    19% (8)
    1:0 Ливерпуль
    7.1% (3)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    3:1 Ливерпуль
    7.1% (3)
    1:1 Ничья
    4.8% (2)
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