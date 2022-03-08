"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) - 7:1. "Бавария" уверенно проходит в следующий раунд Лиги чемпионов. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!

Киммих справа со штрафного навесил в руки Кёну.

89' Вебер на фланге сбил Сарра.

88' Сеско слева с двадцати метров пробил выше ворот.

87' "Бавария" продолжает контролировать мяч.

85' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

7:1!!!

САНЕ!!! Левандовски пасом пяткой вывел слева к воротам Сане, который переиграл Кёна.

85' Прострел Сарра справа к воротам перехватил Тиджани.

83' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

6:1!!!

МЮЛЛЕР!!! Сане слева покатил мяч в цент на Мюллера, который с двенадцати метров без помех пробил в правый угол ворот.

82' Капальдо в центре поля завалил на газон Павара.

81' Чупо-Мотинг у чужой штрафной площади сыграл рукой.

80' Подачу Ульмера слева в штрафную площадь перехватил Павар.

79' Ньянзу сделал заброс вперёд налево, но Сане в свободную зону не побежал.

78' Ньянзу слева сделал неточный пас к воротам на ход Сане. Кён сыграл на перехвате.

76' "Бавария" вновь принялась спокойно комбинировать в центре поля.

75' Капальдо не позволил Сарру справа прострелить к воротам.

74' Сане настиг Сеско справа в штрафной площади и не позволил Бенджамину нанести удар по воротам.

72' Мюллер справа рванул к воротам, но Кён на выходе перехватил мяч.

70' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

5:1!!!

КЬЕРГААРД!!! Быструю атаку провели гости. Кьергаард слева с пятнадцати метров сильно и точно пробил в ближний верхний угол.

70' Мюллер разыграл угловой удар с партнёрами.

69' Замена в составе "Ред Булла": вместо Мохамеда Камара на поел вышел Самсон Тиджани.

69' Сане от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости мяч выбили.

68' Замена в составе "Баварии": вместо Никласа Зюле на поле вышел Танги Ньянзу.

67' Замена в составе "Баварии": вместо Джамала Мусиалы на поле вышел Мрк Рока.

66' Замена в составе "Баварии": вместо Конгсли Комана на поле вышел Эрик Чупо-Мотинг.

64' "Бавария" контролирует мяч в центре поля.

63' Замена в составе "Ред Булла": вместо Карима Адейеми на поле вышел Бенджамин Сеско.

62' Замена в составе "Ред Булла": вместо Чуквубике Адаму на поле вышел Мауриц Кьергаард.

61' Замена в составе "Баварии": вместо Люка Эрнандеса на поле вышел Део Юпамекано.

60' Камара на фланге сбил Комана.

59' Киммих от углового флага навесил к ближней штанге, где зажёг "свечку" Мюллер. Мяч опустился в руки Кёну.

58' Капальдо на фланге чисто отобрал мяч у Сарра.

57' Шушич слева со штрафного навесил на Адейеми, которому не удалось головой пробить в сторону ворот.

56' Павар на фланге сбил Адейеми.

54' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

5:0!!!

МЮЛЛЕР!!! Комбинацию по центру Киммих - Сане - Мюллер Томас завершил ударом с разворота с пятнадцати метров в правый угол.

53' Сарр справа прострелил в руки Кёну.

52' Ааронсон справа забежал в офсайд.

51' Мусиала в центре перед чужой штрафной площадью не остановил мяч после паса от Комана слева.

50' Разыграли хозяева угловой удар. Навес Комана слева к воротам перехвачен соперниками.

49' Мюллер выдал пас налево на Левандовски, который с линии штрафной площади с рикошетом от Вебера пробил рядом с левой штангой.

48' В составе "Баварии" в перерыве тоде произошла замена: вместо Сержа Гнабри на поле вышел Буна Сарр.

47' В перерыве в составе "Ред Булла" произошли замены: вместо Умара Соле и Николаса Зайвальда на поле вышли Камиль Пёнтковски и Лука Шушич..