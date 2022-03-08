Лига чемпионов 2021-2022
4:0
Первый тайм: 45+'
Стадион: Альянц Арена
1:0
12' ПенальтиЛевандовски Роберт
2:0
22' ПенальтиЛевандовски Роберт
3:0
23' ГолЛевандовски Роберт
4:0
31' ГолГнабри Серж
Ход матча
12'
22'
23'
31'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
18
Кён
Филипп
22
Соле
Умар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Защитник
-
14 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Рока МаркПолузащитник
-
23 Ньянзу ТангиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Ред Булл Зальцбург
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|12 (3)
|1.5
|Сане Лерой
|5
|0.63
|Гнабри Серж
|3
|0.38
|Коман Кингсли
|2
|0.25
|Мюллер Томас
|2
|0.25
|Мусиала Джамал
|1
|0.13
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.13
|Альфонсо Дэвис
|0
|0
|Нойер Мануэль
|0
|0
|Толиссо Корентен
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Станишич Йосип
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адейеми Карим
|3 (2)
|0.38
|Окафор Ноа
|3
|0.38
|Вебер Максимилиан
|1
|0.13
|Адаму Чуквубике
|1
|0.13
|Шушич Лука
|1 (1)
|0.13
|Бернардо Фернандес
|0
|0
|Кристенсен Расмус
|0
|0
|Ааронсон Бренден
|0
|0
|Зайвальд Николас
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юпамекано Део
|3
|0
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Сарр Буна
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Киммих Йозуа
|1
|0
|Ричардс Омар
|1
|0
|Ньянзу Танги
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Капальдо Николас
|3
|0
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Адейеми Карим
|2
|0
|Зайвальд Николас
|2
|0
|Камара Мохамед VII
|2
|0
|Кён Филипп
|1
|0
|Онгене Жером
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Кристенсен Расмус
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
2
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
100%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
5
23%
1
11%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3
1/8 финала
1/4 финала
— ?
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1/2 финала
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— ?
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— ?
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Бавария 4:0 Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Бавария
93.6% (131)
Ничья
2.1% (3)
Ред Булл Зальцбург
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
54.7% (64)
Нет
45.3% (53)
Популярный счёт
3:1 Бавария
26.4% (37)
2:0 Бавария
23.6% (33)
2:1 Бавария
10.7% (15)
3:0 Бавария
10.7% (15)
4:1 Бавария
5% (7)
1:0 Бавария
2.9% (4)
5:1 Бавария
1.4% (2)
4:2 Бавария
1.4% (2)
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