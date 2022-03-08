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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Бавария
4:0
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
1:0
12' Пенальти
Левандовски Роберт
2:0
22' Пенальти
Левандовски Роберт
3:0
23' Гол
Левандовски Роберт
4:0
31' Гол
Гнабри Серж
45'+134

Ход матча

12'
Левандовски Роберт
1:0
22'
Левандовски Роберт
2:0
23'
Левандовски Роберт
3:0
31'
Гнабри Серж
(Коман Кингсли)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 140
Бавария 93.6% (131)
X 2.1% (3)
Ред Булл Зальцбург 4.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Ред Булл Зальцбург
1.19
9.66
20.00
Все Коэффициенты
Новости
1
Нойер
Мануэль
5
Павар
Бенжамен
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
7
Гнабри
Серж
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
10
Сане
Лерой
9
Левандовски
Роберт
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
7
Капальдо
Николас
19
Камара
Мохамед
VII
13
Зайвальд
Николас
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
Бавария
3-4-2-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Бавария
Ред Булл Зальцбург

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:1
ЛЧ
3:1
ЛЧ
2:6
ТМС
3:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 12 (3) 1.5
Сане Лерой 5 0.63
Гнабри Серж 3 0.38
Коман Кингсли 2 0.25
Мюллер Томас 2 0.25
Мусиала Джамал 1 0.13
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.13
Альфонсо Дэвис 0 0
Нойер Мануэль 0 0
Толиссо Корентен 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Станишич Йосип 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адейеми Карим 3 (2) 0.38
Окафор Ноа 3 0.38
Вебер Максимилиан 1 0.13
Адаму Чуквубике 1 0.13
Шушич Лука 1 (1) 0.13
Бернардо Фернандес 0 0
Кристенсен Расмус 0 0
Ааронсон Бренден 0 0
Зайвальд Николас 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юпамекано Део 3 0
Эрнандес Люка 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Сарр Буна 1 0
Коман Кингсли 1 0
Киммих Йозуа 1 0
Ричардс Омар 1 0
Ньянзу Танги 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капальдо Николас 3 0
Ульмер Андреас 2 0
Адейеми Карим 2 0
Зайвальд Николас 2 0
Камара Мохамед VII 2 0
Кён Филипп 1 0
Онгене Жером 1 0
Окафор Ноа 1 0
Кристенсен Расмус 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
2
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
100%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

22
9
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
9%
1
11%
1-15
2
9%
3
33%
16-30
5
23%
1
11%
31-45
2
9%
2
22%
46-60
5
23%
1
11%
61-75
6
27%
1
11%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Бавария - Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр - Бавария 0:1 Бавария - Гройтер Фюрт 4:1 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Бохум - Бавария 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Герта - Бавария 1:4 Кёльн - Бавария 0:4 Бавария - Боруссия М 1:2 Бавария - Вольфсбург 4:0 Штуттгарт - Бавария 0:5 Бавария - Майнц 2:1 Бавария - Барселона 3:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Бавария - Арминия 1:0 Динамо Киев - Бавария 1:2 Аугсбург - Бавария 2:1 Бавария - Фрайбург 2:1 Бавария - Бенфика 5:2 Унион Берлин - Бавария 2:5
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Санкт-Пёльтен - Ред Булл Зальцбург 0:3
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
2 Бенфика
2 Аякс
1 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • После матча
  • "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) - 7:1. "Бавария" уверенно проходит в следующий раунд Лиги чемпионов. За событиями матча Вам помогал следить Вячеслав Черненков. До свидания!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • 90'
    Удар Киммиха слева со штрафного отбит австрийскими защитниками.
  • Фол, нарушение
    90'
    Кристенсен у угла штрафной площади сбил Сане.
  • 89'
    Киммих справа со штрафного навесил в руки Кёну.
  • Фол, нарушение
    89'
    Вебер на фланге сбил Сарра.
  • 88'
    Сеско слева с двадцати метров пробил выше ворот.
  • 87'
    "Бавария" продолжает контролировать мяч.
  • Описание гола
    85'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    7:1!!!
    САНЕ!!! Левандовски пасом пяткой вывел слева к воротам Сане, который переиграл Кёна.
  • 85'
    Прострел Сарра справа к воротам перехватил Тиджани.
  • 2 гола - дубль!
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    6:1!!!
    МЮЛЛЕР!!! Сане слева покатил мяч в цент на Мюллера, который с двенадцати метров без помех пробил в правый угол ворот.
  • Фол, нарушение
    82'
    Капальдо в центре поля завалил на газон Павара.
  • Фол, нарушение
    81'
    Чупо-Мотинг у чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • 80'
    Подачу Ульмера слева в штрафную площадь перехватил Павар.
  • 79'
    Ньянзу сделал заброс вперёд налево, но Сане в свободную зону не побежал.
  • 78'
    Ньянзу слева сделал неточный пас к воротам на ход Сане. Кён сыграл на перехвате.
  • 76'
    "Бавария" вновь принялась спокойно комбинировать в центре поля.
  • 75'
    Капальдо не позволил Сарру справа прострелить к воротам.
  • 74'
    Сане настиг Сеско справа в штрафной площади и не позволил Бенджамину нанести удар по воротам.
  • 72'
    Мюллер справа рванул к воротам, но Кён на выходе перехватил мяч.
  • Описание гола
    70'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    5:1!!!
    КЬЕРГААРД!!! Быструю атаку провели гости. Кьергаард слева с пятнадцати метров сильно и точно пробил в ближний верхний угол.
  • Угловой
    70'
    Мюллер разыграл угловой удар с партнёрами.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Ред Булла": вместо Мохамеда Камара на поел вышел Самсон Тиджани.
  • Угловой
    69'
    Сане от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда гости  мяч выбили.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Баварии": вместо Никласа Зюле на поле вышел Танги Ньянзу.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Баварии": вместо Джамала Мусиалы на поле вышел Мрк Рока.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Баварии": вместо Конгсли Комана на поле вышел Эрик Чупо-Мотинг.
  • 64'
    "Бавария" контролирует мяч в центре поля.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Ред Булла": вместо Карима Адейеми на поле вышел Бенджамин Сеско.
  • Замена
    62'
    Замена в составе "Ред Булла": вместо Чуквубике Адаму на поле вышел Мауриц Кьергаард.
  • Замена
    61'
    Замена в составе "Баварии": вместо Люка Эрнандеса на поле вышел Део Юпамекано.
  • Фол, нарушение
    60'
    Камара на фланге сбил Комана.
  • Угловой
    59'
    Киммих от углового флага навесил к ближней штанге, где зажёг "свечку" Мюллер. Мяч опустился в руки Кёну.
  • 58'
    Капальдо на фланге чисто отобрал мяч у Сарра.
  • 57'
    Шушич слева со штрафного навесил на Адейеми, которому не удалось головой пробить в сторону ворот.
  • 56'
    Павар на фланге сбил Адейеми.
  • Описание гола
    54'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    5:0!!!
    МЮЛЛЕР!!! Комбинацию по центру Киммих - Сане - Мюллер Томас завершил ударом с разворота с пятнадцати метров в правый угол.
  • 53'
    Сарр справа прострелил в руки Кёну.
  • Офсайд
    52'
    Ааронсон справа забежал в офсайд.
  • 51'
    Мусиала в центре перед чужой штрафной площадью не остановил мяч после паса от Комана слева.
  • Угловой
    50'
    Разыграли хозяева угловой удар. Навес Комана слева к воротам перехвачен соперниками.
  • Опасный момент
    49'
    Мюллер выдал пас налево на Левандовски, который с линии штрафной площади с рикошетом от Вебера пробил рядом с левой штангой.
  • Замена
    48'
    В составе "Баварии" в перерыве тоде произошла замена: вместо Сержа Гнабри на поле вышел Буна Сарр.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Ред Булла" произошли замены: вместо Умара Соле и Николаса Зайвальда на поле вышли Камиль Пёнтковски и Лука Шушич..
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мюнхене!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия) - 4:0.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Тюрпен в первом тайме.
  • 45'
    Мусиала в центре поля сыграл в отборе, но упустил мяч за боковую линию.
  • 44'
    Сане на левом фланге не совладал с собственной скоростью и упустил мяч за пределы поля.
  • 42'
    "Бавария" спокойно комбинирует у центрального круга.
  • 41'
    У Мюллера справа с острого угла удар не получился. Кён спокойно забрал мяч в руки.
  • Угловой
    40'
    Сане разыграл угловой удар с Мюллером и навесил к ближней штанге, откуда Павар головой пробил рядом с дальней стойкой.
  • 39'
    Соле на фланге выбил мяч у Павара.
  • Офсайд
    38'
    Ааронсон справа забрался в офсайд.
  • Опасный момент
    37'
    Левандовски после прострела Мюллера справа с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • 36'
    Коман в штрафную площадь сделал неудобный пас на Мюллера. Томас в полушпагате мяч остановил, но из такого положения нанести удар не смог.
  • 34'
    Ульмер слева с двадцати двух метров низом пробил в правый угол ворот. Нойер прилёг на газон и забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    33'
    Эрнандес в центре поля зацепил ногу Адейеми.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    4:0!!!
    ГНАБРИ!!! Коман справа вывел к воротам Гнабри, который пробил под опорную ногу Кёну.
  • 30'
    Прострел Мюллера справа в штрафную площадь не дошёл до партнёров.
  • 29'
    Адейеми справа не смог прострелить в штрафную площадь.
  • Фол, нарушение
    28'
    Ульмер на чужой половине поля прихватил руками Сане.
  • 26'
    "Бавария" грамотно выстроила оборонительные порядки и мяч у соперника отобрала.
  • 25'
    Австрийцы переместили игру на чужую половину поля. Будут лир прицельные удары по воротам?
  • 3 гола - хет-трик!
    23'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:0!!!
    ЛЕВАНДОВСКИ!!! И тут же Левандовски оформляет хет-трик. Мюллер сделал пас вперёд на Левандовски, который перед штрафной площадью опередил выскочившего навстречу Кёна.
  • Пенальти
    21'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски уверенно реализовал и второй пенальти, также низом пробил в левый угол. Кён и в этот  раз прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    21'
    ВАР подсказал Тюрпену, что нарушение на линии должно быть квалифицировано как пенальти.
  • Фол, нарушение
    20'
    Вебер на линии штрафной площади ударил сзади по ногам Левандовски.
  • 19'
    У Гнабри справа не прошла передача в штрафную площадь на Мусиалу.
  • 18'
    Пас Мюллера к штрафной площади на Мусиалу перехватил Ааронсон.
  • Фол, нарушение
    17'
    Сане на чужой половине поля толкнул в спину Камара.
  • Угловой
    16'
    Нойер забрал мяч в руки после подачи от углового флага.
  • Опасный момент
    15'
    Ааронсон слева вывел к воротам Зайвальда, который с десяти метров пробил немного выше перекладины. Нойер немного задел мяч.
  • 14'
    "Бавария" на своей половине поля подержала мяч, сбивая наступательный порыв соперника.
  • Пенальти
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски с одиннадцатиметровой отметки низом пробил в левый угол, а Кён прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    12'
    Вебер в штрафной площади сбил Левандовски. Пенальти!
  • 11'
    Коман на левом фланге не смог пройти Кристенсена.
  • Фол, нарушение
    10'
    Адейеми на правом фланге атаки ударил по ногам Эрнандеса.
  • 9'
    Сане слева с двадцати двух метров пробил правее ворот.
  • Угловой
    8'
    Киммих от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда гости мяч выбили.
  • Фол, нарушение
    7'
    Кристенсен в центре поля подтолкнул в спину Комана.
  • 6'
    Капальдо справа прострелил к воротам, где Адаму на ближней штанге не попал по мячу.
  • Угловой
    5'
    Кристенсен головой пробил рядом с дальней штангой после подачи от углового флага.
  • Опасный момент
    4'
    И тут же контратаку провели гости. После прострела слева Капальдо с одиннадцатиметровой отметки низом пробил рядом с левой штангой.
  • Опасный момент
    3'
    Партнёры по центру вывели Левандовски к воротам, Удар Роберта с двенадцати метров в правый угол Кён отразил.
  • 2'
    "Бавария" играет в красной форме, "Ред Булл" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альянц Арене"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Бавария 4:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

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Прогнозы на матч Бавария 4:0 Ред Булл Зальцбург

Исход игры
Бавария
93.6% (131)
Ничья
2.1% (3)
Ред Булл Зальцбург
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
67.52% (79)
Меньше
32.48% (38)
Обе команды забьют
Да
54.7% (64)
Нет
45.3% (53)
Популярный счёт
3:1 Бавария
26.4% (37)
2:0 Бавария
23.6% (33)
2:1 Бавария
10.7% (15)
3:0 Бавария
10.7% (15)
4:1 Бавария
5% (7)
1:0 Бавария
2.9% (4)
5:1 Бавария
1.4% (2)
4:2 Бавария
1.4% (2)
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Бавария
Ред Булл Зальцбург

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