Лига чемпионов 2021-2022
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Стадион: Сантьяго Бернабеу
10
Модрич
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Йович ЛукаНападающий
-
18 Бэйл ГаретНападающий
-
21 РодригоНападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Мендеш НунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 НеймарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
38 Мишю ЭдуарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Симонс ХавиНападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Реал Мадрид
ПСЖ
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|5 (1)
|0.71
|Винисиус Жуниор
|2
|0.29
|Родриго
|2
|0.29
|Кроос Тони
|2
|0.29
|Асенсио Марко
|1
|0.14
|Алаба Давид
|1
|0.14
|Модрич Лука
|0
|0
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|Менди Ферлан
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|5
|0.71
|Месси Лионель
|5 (2)
|0.71
|Вейналдум Джорджиньо
|2
|0.29
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.14
|Эррера Андер
|1
|0.14
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
Карточки
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Менди Ферлан
|3
|0
|Милитао Эдер
|2
|0
|Алаба Давид
|1
|0
|Йович Лука
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Карло Анчелотти
|1
|0
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верратти Марко
|2
|0
|Паредес Леандро
|2
|0
|Данилу Перейра
|2
|0
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|Месси Лионель
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|Мендеш Нуну
|1
|0
|Эррера Андер
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|Хакими Ашраф
|1
|0
|Мбаппе Килиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
5
36%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
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— ?
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— ?
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— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
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— ?
Прогнозы на матч Реал Мадрид - ПСЖ
Исход игры
Реал Мадрид
46.4% (127)
Ничья
21.2% (58)
ПСЖ
32.5% (89)
Тотал 2.5
Больше
57.63% (68)
Меньше
42.37% (50)
Обе команды забьют
Да
88.14% (104)
Нет
11.86% (14)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
15.3% (42)
1:1 Ничья
13.1% (36)
1:2 ПСЖ
3.3% (9)
2:0 Реал Мадрид
2.6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (7)
1:0 Реал Мадрид
1.5% (4)
2:3 ПСЖ
1.1% (3)
3:1 Реал Мадрид
1.1% (3)
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