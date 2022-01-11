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Лига чемпионов 2021-2022

2021-2022
Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
ПСЖ
Прогнозы 66
Реал Мадрид 53% (35)
X 22.7% (15)
ПСЖ 24.2% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
ПСЖ
2.62
3.98
2.80
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Реал Мадрид
ПСЖ

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
2:2
ЛЧ
3:0
ЛЧ
1:2
ЛЧ
3:1
КЧСА/Е
1:3
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:0
ТМС
1:0
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 5 (1) 0.71
Винисиус Жуниор 2 0.29
Родриго 2 0.29
Кроос Тони 2 0.29
Асенсио Марко 1 0.14
Алаба Давид 1 0.14
Модрич Лука 0 0
Карвахаль Даниэль 0 0
Менди Ферлан 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0
ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 5 0.71
Месси Лионель 5 (2) 0.71
Вейналдум Джорджиньо 2 0.29
Гуэйе Идрисса 1 0.14
Эррера Андер 1 0.14
Ди Мария Анхель 0 0
Маркиньос Маркос 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 3 0
Менди Ферлан 3 0
Милитао Эдер 2 0
Алаба Давид 1 0
Йович Лука 1 0
Родриго 1 0
Карло Анчелотти 1 0
ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верратти Марко 2 0
Паредес Леандро 2 0
Данилу Перейра 2 0
Кимпембе Преснел 2 0
Месси Лионель 1 0
Неймар 1 0
Гуэйе Идрисса 1 0
Мендеш Нуну 1 0
Эррера Андер 1 0
Керер Тило 1 0
Доннарумма Джанлуиджи 1 0
Хакими Ашраф 1 0
Мбаппе Килиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
4
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
10%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
30%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
5
36%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
3
23%
2
14%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Реал Мадрид - Реал Сосьедад 4:1 Райо Вальекано - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Алавес 3:0 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
Вильярреал - Реал Мадрид 0:0 Реал Мадрид - Гранада 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:0 Реал Мадрид - Эльче 2:2 Эльче - Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Барселона - Реал Мадрид 2:3 Реал Мадрид - Валенсия 4:1 Алькояно - Реал Мадрид 1:3 Хетафе - Реал Мадрид 1:0 Атлетик Б - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Кадис 0:0 Реал Мадрид - Атлетико М 2:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ницца - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Сент-Этьен 3:1 Нант - ПСЖ 3:1 ПСЖ - Реал Мадрид 1:0
ПСЖ - Ренн 1:0 Лилль - ПСЖ 1:5 ПСЖ - Ницца 0:0 ПСЖ - Реймс 4:0 ПСЖ - Брест 2:0 Лион - ПСЖ 1:1 Ванн - ПСЖ 0:4 Лорьян - ПСЖ 1:1 Феньи-Ольнуа - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Монако 2:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Ланс - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Ницца 0:0 Сент-Этьен - ПСЖ 1:3 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Нант 3:1
1/8 финала
1 ПСЖ
0 Реал Мадрид
0 Спортинг Л
5 Манчестер Сити
1 Ред Булл Зальцбург
1 Бавария
0 Интер Милан
2 Ливерпуль
1 Вильярреал
1 Ювентус
2 Челси
0 Лилль
2 Бенфика
2 Аякс
1 Атлетико М
1 Манчестер Юнайтед
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 марта 2022, осталось 2 дня 14 часов 25 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 66
    Реал Мадрид 53% (35)
    X 22.7% (15)
    ПСЖ 24.2% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    ПСЖ
    2.62
    3.98
    2.80
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Реал Мадрид - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - ПСЖ

    Исход игры
    Реал Мадрид
    52.3% (34)
    Ничья
    23.1% (15)
    ПСЖ
    24.6% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (30)
    Меньше
    34.78% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    91.3% (42)
    Нет
    8.7% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    33.8% (22)
    1:1 Ничья
    18.5% (12)
    2:0 Реал Мадрид
    4.6% (3)
    2:2 Ничья
    4.6% (3)
    1:2 ПСЖ
    3.1% (2)
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    Реал Мадрид
    ПСЖ

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