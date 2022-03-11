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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Дармштадт
1:1
Конец матча

Стадион:
Зандхаузен
0'
1:0
17' Гол
Сейдель Аарон
19' Желтая карточка
Айдини Басхким
24' Желтая карточка
Дикмайер Деннис
55' Желтая карточка
Пфайффер Патрик
61' Желтая карточка
Гьясула Клаус
81' Желтая карточка
Суку Себио
1:1
84' Гол
Кутуджу Ахмед
87' Желтая карточка
Ронштадт Франк
90'+4
1
Шуэн
Марсель
17
Ронштадт
Франк
5
Пфайффер
Патрик
20
Мюллер
Янник
32
Холланд
Фабиан
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
23
Гьясула
Клаус
6
Мелем
Марвин
22
Сейдель
Аарон
9
Титц
Филлип
1
Древес
Патрик
18
Дикмайер
Деннис
3
Думич
Дарио
2
Жиров
Александр
36
Окороджи
Чима
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
19
Айдини
Басхким
26
Бахманн
Яник
7
Суку
Себио
37
Теструт
Паскаль
Дармштадт
4-4-2
Зандхаузен
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Зандхаузен

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:6
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
1:2
ТМС
1:0
Б2
1:2
Б2
1:0
Б3
4:1
Б3
2:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 13 (2) 0.5
Пфайффер Лука 12 0.46
Сейдель Аарон 5 0.19
Кемпе Тобиас 4 (1) 0.15
Холланд Фабиан 2 0.08
Хонзак Матиас 2 0.08
Шнелльхардт Фабиан 2 0.08
Карич Эмир 2 0.08
Ману Брайдон 2 0.08
Голлер Беньямин 2 0.08
Скарке Тим 2 0.08
Гьясула Клаус 1 0.04
Пфайффер Патрик 1 0.04
Бадер Маттиас 0 0
Мелем Марвин 0 0
Берко Эрих 0 0
Зандхаузен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теструт Паскаль 8 (1) 0.31
Суку Себио 4 (1) 0.15
Хён Иммануэль 3 0.12
Бахманн Яник 3 0.12
Эшвайн Александер 2 0.08
Жиров Александр 1 0.04
Окороджи Чима 1 0.04
Зикер Арне 1 0.04
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0.04
Рицмайер Марсель 1 0.04
Кутуджу Ахмед 1 0.04
Кинсомби Кристиан 1 0.04
Айдини Басхким 1 0.04
Ценга Эрик 0 0
Дикмайер Деннис 0 0
Бенсоп Чарлисон 0 0
Диаките Умар 0 0
Конте Кристиан 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гьясула Клаус 11 0
Бадер Маттиас 6 0
Пфайффер Патрик 6 0
Кемпе Тобиас 5 0
Берко Эрих 3 0
Скарке Тим 3 0
Карич Эмир 3 0
Пфайффер Лука 3 0
Ману Брайдон 3 0
Шнелльхардт Фабиан 1 1
Зобих Лассе 2 0
Холланд Фабиан 2 0
Хонзак Матиас 2 0
Ишервуд Томас 2 0
Титц Филлип 2 0
Ронштадт Франк 2 0
Челич Неманя 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Мюллер Янник 1 0
Сейдель Аарон 1 0
Мелем Марвин 1 0
Голлер Беньямин 1 0
Зандхаузен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдини Басхким 8 0
Рицмайер Марсель 6 1
Дикмайер Деннис 7 0
Ценга Эрик 6 0
Суку Себио 6 0
Хён Иммануэль 5 0
Эшвайн Александер 4 0
Диаките Умар 2 1
Бенсоп Чарлисон 3 0
Бахманн Яник 3 0
Теструт Паскаль 2 0
Трибулл Том 2 0
Древес Патрик 2 0
Жиров Александр 2 0
Уахим Анас 2 0
Девилль Морис 1 0
Окороджи Чима 1 0
Ренен Николай 1 0
Кейта-Рюэль Даниэль 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
18
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
11%
1
6%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
7
26%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
5
19%
5
28%
76-90

Пропущено

18
20
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
5
28%
8
40%
76-90

Забито

25
11
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
5
20%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
7
28%
2
18%
61-75
5
20%
3
27%
76-90

Пропущено

16
24
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
5
21%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
38%
5
21%
76-90

Забито

52
29
25 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
8
15%
3
10%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
6
12%
4
14%
46-60
11
21%
7
24%
61-75
10
19%
8
28%
76-90

Пропущено

34
44
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
4
12%
7
16%
1-15
7
21%
5
11%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
3
9%
8
18%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
11
32%
13
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2
Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт Заявка 26 14 6 6 53 - 33 48
2. Вердер Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
11. Ганза Заявка 26 8 7 11 34 - 43 31
12. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
13. Хольштайн Киль Заявка 26 8 7 11 35 - 45 31
14. Фортуна Заявка 25 8 6 11 31 - 32 30
15. Зандхаузен Заявка 26 7 9 10 30 - 43 30
16. Динамо Дрезден Заявка 25 7 5 13 24 - 34 26
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
3. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
4. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 28 - 17 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Ганза Заявка 13 3 3 7 13 - 21 12
15. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
17. Зандхаузен Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Зандхаузен Заявка 14 5 5 4 18 - 20 20
5. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
6. Ганза Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
12. Ян Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
13. Хольштайн Киль Заявка 13 3 5 5 18 - 23 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Дикмайер Деннис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Айдини Басхким получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Сейдель Аарон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Дармштадт 1:1 Зандхаузен онлайн

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