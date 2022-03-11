Германия: Бундеслига 2 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Merck-Stadion am Boellenfalltor
1:0
17' ГолСейдель Аарон
19' Желтая карточкаАйдини Басхким
24' Желтая карточкаДикмайер Деннис
55' Желтая карточкаПфайффер Патрик
61' Желтая карточкаГьясула Клаус
81' Желтая карточкаСуку Себио
1:1
84' ГолКутуджу Ахмед
87' Желтая карточкаРонштадт Франк
Ход матча
17'
1:0
19'
24'
55'
61'
81'
84'
1:1
87'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 16
-
55 Владение мячом, % 45
20
Мюллер
Янник
27
Скарке
Тим
11
Кемпе
Тобиас
17
Ценга
Эрик
28
Трибулл
Том
26
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мюллер ЯнникЗащитник
- Защитник
-
27 Скарке ТимПолузащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Ману БрайдонПолузащитник
-
19 Карич ЭмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
-
Главный тренер: Либеркнехт Торстен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ценга ЭрикПолузащитник
-
28 Трибулл ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зикер АрнеПолузащитник
-
Главный тренер: Шварц Алоис
История личных встреч
Дармштадт
Зандхаузен
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
46.7%
20%
33.3%
7 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
46.7%
13.3%
6 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|13 (2)
|0.5
|Пфайффер Лука
|12
|0.46
|Сейдель Аарон
|5
|0.19
|Кемпе Тобиас
|4 (1)
|0.15
|Холланд Фабиан
|2
|0.08
|Хонзак Матиас
|2
|0.08
|Шнелльхардт Фабиан
|2
|0.08
|Карич Эмир
|2
|0.08
|Ману Брайдон
|2
|0.08
|Голлер Беньямин
|2
|0.08
|Скарке Тим
|2
|0.08
|Гьясула Клаус
|1
|0.04
|Пфайффер Патрик
|1
|0.04
|Бадер Маттиас
|0
|0
|Мелем Марвин
|0
|0
|Берко Эрих
|0
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теструт Паскаль
|8 (1)
|0.31
|Суку Себио
|4 (1)
|0.15
|Хён Иммануэль
|3
|0.12
|Бахманн Яник
|3
|0.12
|Эшвайн Александер
|2
|0.08
|Жиров Александр
|1
|0.04
|Окороджи Чима
|1
|0.04
|Зикер Арне
|1
|0.04
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0.04
|Рицмайер Марсель
|1
|0.04
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.04
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.04
|Айдини Басхким
|1
|0.04
|Ценга Эрик
|0
|0
|Дикмайер Деннис
|0
|0
|Бенсоп Чарлисон
|0
|0
|Диаките Умар
|0
|0
|Конте Кристиан
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гьясула Клаус
|11
|0
|Бадер Маттиас
|6
|0
|Пфайффер Патрик
|6
|0
|Кемпе Тобиас
|5
|0
|Берко Эрих
|3
|0
|Скарке Тим
|3
|0
|Карич Эмир
|3
|0
|Пфайффер Лука
|3
|0
|Ману Брайдон
|3
|0
|Шнелльхардт Фабиан
|1
|1
|Зобих Лассе
|2
|0
|Холланд Фабиан
|2
|0
|Хонзак Матиас
|2
|0
|Ишервуд Томас
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ронштадт Франк
|2
|0
|Челич Неманя
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Мюллер Янник
|1
|0
|Сейдель Аарон
|1
|0
|Мелем Марвин
|1
|0
|Голлер Беньямин
|1
|0
Зандхаузен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдини Басхким
|8
|0
|Рицмайер Марсель
|6
|1
|Дикмайер Деннис
|7
|0
|Ценга Эрик
|6
|0
|Суку Себио
|6
|0
|Хён Иммануэль
|5
|0
|Эшвайн Александер
|4
|0
|Диаките Умар
|2
|1
|Бенсоп Чарлисон
|3
|0
|Бахманн Яник
|3
|0
|Теструт Паскаль
|2
|0
|Трибулл Том
|2
|0
|Древес Патрик
|2
|0
|Жиров Александр
|2
|0
|Уахим Анас
|2
|0
|Девилль Морис
|1
|0
|Окороджи Чима
|1
|0
|Ренен Николай
|1
|0
|Кейта-Рюэль Даниэль
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
18
16 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
3
11%
1
6%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
7
26%
2
11%
31-45
2
7%
3
17%
46-60
4
15%
5
28%
61-75
5
19%
5
28%
76-90
Пропущено
18
20
7 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
17%
2
10%
1-15
3
17%
3
15%
16-30
1
6%
1
5%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
4
22%
4
20%
61-75
5
28%
8
40%
76-90
Забито
25
11
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 18
5
20%
2
18%
1-15
1
4%
2
18%
16-30
3
12%
1
9%
31-45
4
16%
1
9%
46-60
7
28%
2
18%
61-75
5
20%
3
27%
76-90
Пропущено
16
24
9 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
5
21%
1-15
4
25%
2
8%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
1
6%
6
25%
46-60
0
0%
2
8%
61-75
6
38%
5
21%
76-90
Забито
52
29
25 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 19
17 Забивали первыми 11
3 Не забивали 6
8
15%
3
10%
1-15
7
13%
4
14%
16-30
10
19%
3
10%
31-45
6
12%
4
14%
46-60
11
21%
7
24%
61-75
10
19%
8
28%
76-90
Пропущено
34
44
16 В 1-м тайме 17
18 Во 2-м тайме 27
9 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
4
12%
7
16%
1-15
7
21%
5
11%
16-30
5
15%
5
11%
31-45
3
9%
8
18%
46-60
4
12%
6
14%
61-75
11
32%
13
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Хайденхайм 3:2 Динамо Дрезден - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганновер 96 - Дармштадт 2:2
Дармштадт - Гамбург 0:5 Ингольштадт - Дармштадт 0:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:2 Дармштадт - Ян 4:2 Ян - Дармштадт 0:2 Падерборн - Дармштадт 0:1 Дармштадт - Фортуна 1:3 Эрцгебирге Ауэ - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Санкт-Паули 4:0 Шальке 04 - Дармштадт 2:4 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Дармштадт - Вердер 3:0 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Хайденхайм - Дармштадт 2:1 Дармштадт - Динамо Дрезден 1:0
Зандхаузен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Зандхаузен - Ганновер 96 3:1 Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Зандхаузен - Гамбург 1:1 Ингольштадт - Зандхаузен 0:0
Карлсруэ - Зандхаузен 0:2 Зандхаузен - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Зандхаузен - Ян 0:3 Базель - Зандхаузен 3:1 Фортуна - Зандхаузен 0:1 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Зандхаузен - Падерборн 1:1 Шальке 04 - Зандхаузен 5:2 Санкт-Паули - Зандхаузен 3:1 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Динамо Дрезден - Зандхаузен 0:1 Зандхаузен - Вердер 2:2 Ганза - Зандхаузен 1:1 Штуттгарт - Зандхаузен 1:4 Зандхаузен - Дармштадт 1:6 Ганновер 96 - Зандхаузен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Вердер
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 32
|30
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 34
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|6.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8