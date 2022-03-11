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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Ганза
1:1
Второй тайм: 60'

Стадион:
Хольштайн Киль
0'
1:0
4' Гол
Брайер Паскаль
25' Желтая карточка
Бартельс Фин
40' Желтая карточка
Мэлоун Райан
1:1
50' Гол
Мюлинг Александер
60'

Ход матча

4'
Брайер Паскаль
1:0
25'
 
Бартельс Фин
40'
Мэлоун Райан
 
47'
 
Зандер Филипп
Nico Carrera
50'
1:1
Мюлинг Александер
(Пихлер Бенедикт)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Хольштайн Киль
2.61
3.47
2.85
Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
2
Беккер
Тимо
16
Мэлоун
Райан
4
Россбах
Дамиан
27
Риццуто
Калоджеро
39
Брайер
Паскаль
17
Беренс
Ханно
5
Рейн
Симон
14
Ингельссон
Сванте
10
Дулевич
Харис
18
Ферхук
Йон
1
Гелиос
Иоаннис
38
Nico
Carrera
19
Лоренц
Симон
5
Тескер
Штефан
25
Нойман
Фил
4
Эррас
Патрик
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
8
Мюлинг
Александер
31
Бартельс
Фин
17
Пихлер
Бенедикт
Ганза
4-5-1
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Ганза
Хольштайн Киль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
0:2
ТМС
3:1
Б3
2:1
Б3
1:4
Б3
1:0
Б3
0:0
Б3
0:4
Б3
2:0
Б3
2:2
Б3
0:0
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферхук Йон 13 (1) 0.5
Брайер Паскаль 4 0.15
Беренс Ханно 3 0.12
Фролинг Нильс 3 0.12
Омладич Ник 1 0.04
Ингельссон Сванте 1 0.04
Рейн Симон 1 0.04
Сикан Даниил 1 0.04
Манси Ридж 1 0.04
Лукас Фрёде 1 0.04
Мамба Стрели 1 0.04
Майсснер Робин 1 0.04
Бан Бентли 1 (1) 0.04
Россбах Дамиан 0 0
Найдхарт Нико 0 0
Риццуто Калоджеро 0 0
Дулевич Харис 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Мэлоун Райан 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пихлер Бенедикт 7 (1) 0.27
Мюлинг Александер 5 (3) 0.19
Бартельс Фин 4 0.15
Меес Джошуа 4 0.15
Порат Финн 3 0.12
Арп Янн-Фите 2 0.08
Скрибски Стивен 2 0.08
Корб Юлиан 2 0.08
Резе Фабиан 1 0.04
Стернер Йонас 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Нойман Фил 0 0
Холтби Льюис 0 0
Ван ден Берг Йоханнес 0 0
Киркесков Миккель 0 0
Зандер Филипп 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риццуто Калоджеро 9 0
Лукас Фрёде 9 0
Ферхук Йон 6 0
Майсснер Томас 5 0
Россбах Дамиан 5 0
Найдхарт Нико 4 0
Бан Бентли 4 0
Мэлоун Райан 4 0
Омладич Ник 3 0
Беренс Ханно 3 0
Ротер Бьёрн 3 0
Дулевич Харис 3 0
Рейн Симон 3 0
Манси Ридж 1 0
Ридель Юлиан 1 0
Кольке Маркус 1 0
Ингельссон Сванте 1 0
Шумахер Кевин 1 0
Мамба Стрели 1 0
Майер Жонатан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мюлинг Александер 6 0
Нойман Фил 5 0
Холтби Льюис 4 0
Бартельс Фин 3 0
Тескер Штефан 3 0
Эррас Патрик 3 0
Порат Финн 3 0
Арп Янн-Фите 3 0
Бенгер Марсель 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Пихлер Бенедикт 2 0
Зандер Филипп 2 0
Гелиос Иоаннис 0 1
Скрибски Стивен 1 0
Фридьонссон Хольмберт 1 0
Корб Юлиан 1 0
Вридт Квази 1 0
Дене Томас 1 0
Арслан Ахмет 1 0
Валь Хауке 1 0
Резе Фабиан 1 0
Лоренц Симон 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
0
0%
2
13%
1-15
2
20%
2
13%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
3
30%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Пропущено

19
21
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
5
24%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
4
19%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
6
32%
5
24%
61-75
1
5%
6
29%
76-90

Забито

21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 16
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
19%
5
28%
76-90

Пропущено

22
21
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
7
33%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
1
5%
76-90

Забито

31
33
16 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
4
13%
3
9%
1-15
5
16%
6
18%
16-30
7
23%
5
15%
31-45
7
23%
4
12%
46-60
2
6%
5
15%
61-75
6
19%
10
30%
76-90

Пропущено

41
42
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
10%
6
14%
1-15
6
15%
7
17%
16-30
9
22%
10
24%
31-45
6
15%
3
7%
46-60
9
22%
9
21%
61-75
7
17%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дармштадт 1:0 Заявка 26 15 5 6 53 - 32 50
2. Вердер Заявка 25 14 6 5 49 - 34 48
3. Санкт-Паули Заявка 25 14 5 6 51 - 36 47
4. Нюрнберг Заявка 25 12 6 7 36 - 33 42
5. Гамбург Заявка 25 10 11 4 45 - 26 41
6. Шальке 04 Заявка 25 12 5 8 49 - 32 41
7. Хайденхайм Заявка 25 11 6 8 32 - 33 39
8. Падерборн Заявка 25 9 9 7 45 - 36 36
9. Карлсруэ Заявка 25 8 9 8 42 - 39 33
10. Ян Заявка 25 9 5 11 42 - 38 32
11. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 26 8 8 10 34 - 43 32
12. Ганновер 96 Заявка 25 8 7 10 24 - 35 31
13. Фортуна Заявка 25 8 6 11 31 - 32 30
14. Зандхаузен 0:1 Заявка 26 7 8 11 29 - 43 29
15. Ганза 1:1 Заявка 26 7 8 11 32 - 42 29
16. Динамо Дрезден Заявка 25 7 5 13 24 - 34 26
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 25 4 7 14 24 - 48 19
18. Ингольштадт Заявка 25 3 6 16 22 - 48 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 12 9 2 1 31 - 13 29
2. Дармштадт 1:0 Заявка 13 8 2 3 28 - 16 26
3. Хайденхайм Заявка 12 7 4 1 19 - 11 25
4. Гамбург Заявка 13 6 6 1 26 - 14 24
5. Шальке 04 Заявка 13 7 2 4 31 - 20 23
6. Нюрнберг Заявка 13 7 2 4 19 - 15 23
7. Вердер Заявка 12 6 4 2 22 - 12 22
8. Карлсруэ Заявка 13 5 5 3 25 - 19 20
9. Ян Заявка 13 5 3 5 27 - 22 18
10. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 13 5 2 6 17 - 22 17
11. Динамо Дрезден Заявка 12 5 2 5 15 - 13 17
12. Ганновер 96 Заявка 12 4 4 4 10 - 13 16
13. Фортуна Заявка 13 4 4 5 20 - 17 16
14. Падерборн Заявка 13 2 5 6 18 - 21 11
15. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 3 2 8 11 - 23 11
16. Зандхаузен 0:1 Заявка 12 2 4 6 12 - 23 10
17. Ганза 1:1 Заявка 13 2 4 7 11 - 20 10
18. Ингольштадт Заявка 12 1 4 7 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 13 8 2 3 27 - 22 26
2. Падерборн Заявка 12 7 4 1 27 - 15 25
3. Дармштадт 1:0 Заявка 13 7 3 3 25 - 16 24
4. Нюрнберг Заявка 12 5 4 3 17 - 18 19
5. Зандхаузен 0:1 Заявка 14 5 4 5 17 - 20 19
6. Ганза 1:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 22 19
7. Санкт-Паули Заявка 13 5 3 5 20 - 23 18
8. Шальке 04 Заявка 12 5 3 4 18 - 12 18
9. Гамбург Заявка 12 4 5 3 19 - 12 17
10. Ганновер 96 Заявка 13 4 3 6 14 - 22 15
11. Хольштайн Киль 1:1 Заявка 13 3 6 4 17 - 21 15
12. Хайденхайм Заявка 13 4 2 7 13 - 22 14
13. Ян Заявка 12 4 2 6 15 - 16 14
14. Фортуна Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
15. Карлсруэ Заявка 12 3 4 5 17 - 20 13
16. Динамо Дрезден Заявка 13 2 3 8 9 - 21 9
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 12 1 5 6 13 - 25 8
18. Ингольштадт Заявка 13 2 2 9 13 - 29 8
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Мэлоун Райан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Бартельс Фин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Брайер Паскаль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Хольштайн Киль
2.61
3.47
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ганза 1:1 Хольштайн Киль онлайн

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