Германия: Бундеслига 2 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Ostseestadion
1:0
4' ГолБрайер Паскаль
25' Желтая карточкаБартельс Фин
40' Желтая карточкаМэлоун Райан
1:1
50' ГолМюлинг Александер
2:1
68' ГолФерхук Йон
2:2
71' Гол в свои воротаРиццуто Калоджеро
3:2
81' ГолБеренс Ханно
87' Желтая карточкаРиццуто Калоджеро
87' Желтая карточкаПихлер Бенедикт
Ход матча
4'
1:0
25'
40'
50'
68'
2:1
71'
81'
3:2
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
38 Владение мячом, % 62
16
Мэлоун
Райан
17
Беренс
Ханно
18
Ферхук
Йон
38
Nico
Carrera
19
Лоренц
Симон
25
Нойман
Фил
10
Холтби
Льюис
11
Резе
Фабиан
31
Бартельс
Фин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Мэлоун РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Беренс ХанноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ферхук ЙонНападающий
- Запасные игроки
-
30 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Сикан ДаниилПолузащитник
-
Главный тренер: Jens Haertel
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Nico CarreraЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
- Защитник
-
25 Нойман ФилПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бартельс ФинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Арп Янн-ФитеПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Marcel Rapp
История личных встреч
Ганза
Хольштайн Киль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферхук Йон
|14 (1)
|0.54
|Беренс Ханно
|4
|0.15
|Брайер Паскаль
|4
|0.15
|Фролинг Нильс
|3
|0.12
|Омладич Ник
|1
|0.04
|Ингельссон Сванте
|1
|0.04
|Рейн Симон
|1
|0.04
|Сикан Даниил
|1
|0.04
|Бан Бентли
|1 (1)
|0.04
|Манси Ридж
|1
|0.04
|Лукас Фрёде
|1
|0.04
|Мамба Стрели
|1
|0.04
|Майсснер Робин
|1
|0.04
|Дулевич Харис
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Найдхарт Нико
|0
|0
|Риццуто Калоджеро
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
|Мэлоун Райан
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пихлер Бенедикт
|7 (1)
|0.27
|Мюлинг Александер
|6 (3)
|0.23
|Бартельс Фин
|4
|0.15
|Меес Джошуа
|4
|0.15
|Порат Финн
|3
|0.12
|Арп Янн-Фите
|2
|0.08
|Скрибски Стивен
|2
|0.08
|Корб Юлиан
|2
|0.08
|Резе Фабиан
|1
|0.04
|Стернер Йонас
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Нойман Фил
|0
|0
|Холтби Льюис
|0
|0
|Ван ден Берг Йоханнес
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
|Зандер Филипп
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риццуто Калоджеро
|10
|0
|Лукас Фрёде
|9
|0
|Ферхук Йон
|6
|0
|Майсснер Томас
|5
|0
|Россбах Дамиан
|5
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Бан Бентли
|4
|0
|Мэлоун Райан
|4
|0
|Омладич Ник
|3
|0
|Беренс Ханно
|3
|0
|Ротер Бьёрн
|3
|0
|Дулевич Харис
|3
|0
|Рейн Симон
|3
|0
|Манси Ридж
|1
|0
|Ридель Юлиан
|1
|0
|Кольке Маркус
|1
|0
|Ингельссон Сванте
|1
|0
|Шумахер Кевин
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Майер Жонатан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мюлинг Александер
|6
|0
|Нойман Фил
|5
|0
|Холтби Льюис
|4
|0
|Бартельс Фин
|3
|0
|Тескер Штефан
|3
|0
|Эррас Патрик
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Арп Янн-Фите
|3
|0
|Бенгер Марсель
|3
|0
|Пихлер Бенедикт
|3
|0
|Киркесков Миккель
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Гелиос Иоаннис
|0
|1
|Скрибски Стивен
|1
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|Корб Юлиан
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Дене Томас
|1
|0
|Арслан Ахмет
|1
|0
|Валь Хауке
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Лоренц Симон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
16
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 15
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Пропущено
20
25
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
1
5%
6
24%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
5
25%
4
16%
31-45
5
25%
1
4%
46-60
6
30%
7
28%
61-75
1
5%
7
28%
76-90
Забито
21
18
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
19%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
4
22%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
4
19%
5
28%
76-90
Пропущено
22
21
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
3
14%
1
5%
1-15
4
18%
7
33%
16-30
4
18%
6
29%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
3
14%
4
19%
61-75
6
27%
1
5%
76-90
Забито
35
34
17 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 20
9 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
5
14%
3
9%
1-15
5
14%
6
18%
16-30
7
20%
5
15%
31-45
7
20%
5
15%
46-60
4
11%
5
15%
61-75
7
20%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
42
46
19 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 16
23 Не пропускали 23
4
10%
7
15%
1-15
6
14%
7
15%
16-30
9
21%
10
22%
31-45
7
17%
3
7%
46-60
9
21%
11
24%
61-75
7
17%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шальке 04 - Ганза 3:4 Ганза - Нюрнберг 0:2 Дармштадт - Ганза 1:1 Ганза - Вердер 1:2
Динамо Дрезден - Ганза 1:4 Ганза - Хайденхайм 0:0 РБ Лейпциг - Ганза 2:0 Ганза - Ганновер 96 0:1 Карлсруэ - Ганза 2:2 Гамбург - Ганза 3:0 Ганза - Ингольштадт 1:1 Падерборн - Ганза 1:1 Ганза - Эрцгебирге Ауэ 1:2 Вольфсбург - Ганза 1:3 Ян - Ганза 2:3 Ганза - Фортуна 2:1 Ян - Ганза 3:3 Санкт-Паули - Ганза 4:0 Ганза - Зандхаузен 1:1 Хольштайн Киль - Ганза 0:2
Хольштайн Киль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Падерборн 3:4 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 0:2 Эрцгебирге Ауэ - Хольштайн Киль 2:3
Хольштайн Киль - Фортуна 1:0 Ян - Хольштайн Киль 1:2 Шальке 04 - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:0 Хольштайн Киль - Зандхаузен 2:2 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Вердер 2:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Динамо Дрезден 2:1 Гамбург - Хольштайн Киль 1:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 5:1 Хольштайн Киль - Дармштадт 1:1 Ингольштадт - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Силькеборг 0:0 Хольштайн Киль - Ганза 0:2 Падерборн - Хольштайн Киль 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дармштадт
|Заявка
|26
|14
|6
|6
|53 - 33
|48
|2.
|Вердер
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|49 - 34
|48
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 36
|47
|4.
|Нюрнберг
|Заявка
|25
|12
|6
|7
|36 - 33
|42
|5.
|Гамбург
|Заявка
|25
|10
|11
|4
|45 - 26
|41
|6.
|Шальке 04
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|49 - 32
|41
|7.
|Хайденхайм
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|32 - 33
|39
|8.
|Падерборн
|Заявка
|25
|9
|9
|7
|45 - 36
|36
|9.
|Карлсруэ
|Заявка
|25
|8
|9
|8
|42 - 39
|33
|10.
|Ян
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 38
|32
|11.
|Ганза
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|34 - 43
|31
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|25
|8
|7
|10
|24 - 35
|31
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|26
|8
|7
|11
|35 - 45
|31
|14.
|Фортуна
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|31 - 32
|30
|15.
|Зандхаузен
|Заявка
|26
|7
|9
|10
|30 - 43
|30
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|24 - 34
|26
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|25
|4
|7
|14
|24 - 48
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|25
|3
|6
|16
|22 - 48
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 13
|29
|2.
|Хайденхайм
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|19 - 11
|25
|3.
|Гамбург
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|26 - 14
|24
|4.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|28 - 17
|24
|5.
|Шальке 04
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|31 - 20
|23
|6.
|Нюрнберг
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|19 - 15
|23
|7.
|Вердер
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 12
|22
|8.
|Карлсруэ
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|25 - 19
|20
|9.
|Ян
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|27 - 22
|18
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|17 - 22
|17
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|15 - 13
|17
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 13
|16
|13.
|Фортуна
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 17
|16
|14.
|Ганза
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|13 - 21
|12
|15.
|Падерборн
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|18 - 21
|11
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 23
|11
|17.
|Зандхаузен
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 23
|10
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 22
|26
|2.
|Падерборн
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|27 - 15
|25
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|25 - 16
|24
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|18 - 20
|20
|5.
|Нюрнберг
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 18
|19
|6.
|Ганза
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 22
|19
|7.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|20 - 23
|18
|8.
|Шальке 04
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 12
|18
|9.
|Гамбург
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|19 - 12
|17
|10.
|Ганновер 96
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 22
|15
|11.
|Хайденхайм
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|12.
|Ян
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 16
|14
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|18 - 23
|14
|14.
|Фортуна
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 20
|13
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|13 - 25
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 29
|8