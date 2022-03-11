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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Сённерйюск
0'
0:1
2' Гол
Тчамба Дуплекс
16' Желтая карточка
Emil Holm
36' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
41' Желтая карточка
Adamo Nagalo
45'+2

Ход матча

2'
0:1
Тчамба Дуплекс
(Томсен Николай)
14'
Adamo Nagalo
Хансен Киан
 
16'
 
Emil Holm
36'
 
Тчамба Дуплекс
41'
Adamo Nagalo
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Сённерйюск
1.92
3.72
3.88
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
18
Бидструп
Мадс
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
20
Кристиансен
Петер
Нордшелланн
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Сённерйюск

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

51.4%
13.5%
35.1%
19 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 6 0.29
Вилладсен Оливер 4 0.19
Антман Оливер 3 (1) 0.14
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.14
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.14
Прошшер Даниэл 2 0.1
Берггрен Эмиль 2 0.1
Симонсен Йеппе 1 0.05
Тайво Абдулрахман 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Хенде Марк-Даль 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Кристиансен Петер 1 0.05
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 6 0
Саймон Адингра 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Adamo Nagalo 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 7 0
Альбек Мадс 5 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Томсен Николай 1 1
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Хассан Рилван 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
6
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
14 Не забивали 16
4
33%
1
17%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
2
17%
2
33%
76-90

Пропущено

15
17
3 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
0
0%
3
18%
1-15
1
7%
2
12%
16-30
2
13%
5
29%
29%
31-45
6
40%
5
29%
29%
46-60
5
33%
1
6%
61-75
1
7%
1
6%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
5
26%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Забито

24
16
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
6
25%
3
19%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
3
13%
4
25%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
4
17%
5
31%
76-90

Пропущено

34
38
14 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 17
5
15%
5
13%
1-15
4
12%
4
11%
16-30
5
15%
9
24%
31-45
9
26%
9
24%
46-60
6
18%
4
11%
61-75
5
15%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 20 11 6 3 29 - 20 39
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Силькеборг 20 7 10 3 33 - 18 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 20 6 6 8 22 - 27 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 0:1 21 5 5 11 23 - 36 20
11. Сённерйюск 1:0 21 3 5 13 16 - 39 14
12. Вайле 20 3 4 13 19 - 46 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 0:1 11 2 4 5 11 - 17 10
11. Сённерйюск 1:0 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 0:1 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 1:0 11 1 2 8 6 - 18 5
12. Вайле 10 0 1 9 5 - 28 1
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Сённерйюск
1.92
3.72
3.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нордшелланн 0:1 Сённерйюск онлайн

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