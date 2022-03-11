Первый тайм

47' Кристинссон Кристофер Инги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

47' Максим Сулас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

46' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Марксен Эрик из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

45' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

44' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

44' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает пас партнеру.

44' Норшеланн выполняет удар от ворот.

43' Вилладсен Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Фредериксен Эмиль пробил со штрафного прямо в стенку

42' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Гартенманн Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Адамо Нагало получил желтую карточку от судьи

40' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

39' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Беньямин Нюгрен нанес удар головой, но Лоуренс Томас спокойно отбил мяч.

38' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

37' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

37' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Адамо Нагало из команды Норшеланн.

37' Опасность предотвращена - Адамо Нагало из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

36' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

36' Тчамба Дуплекс получает желтую карточку за неспортивное поведение

35' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хансен Мадс из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

34' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

32' Норшеланн выполняет удар от ворот.

32' Эмиль Хольм решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

31' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

30' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

30' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

30' Норшеланн контролирует мяч.

28' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

28' Антман Оливер из команды Норшеланн делает неудачный навес.

28' Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

28' Адамо Нагало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

26' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Кристиансен Петер из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

26' Отличные скиллы показывает Кристиансен Петер , обводя своих соперников

25' Удар от ворот произведет Сённерйюск

25' Хансен Мадс из команды Норшеланн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

25' Норшеланн начинает контратаку

25' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Антман Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

22' Фресе Мартин из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

21' Норшеланн выполняет удар от ворот.

21' Как он промахнулся? Томсен Николай имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

20' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

20' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

18' Хансен Мадс из команды Норшеланн пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

17' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

17' Матч возобновлен

16' Судья подбегает и показывает Эмиль Хольм из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.

16' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

16' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

15' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

12' Хансен Киан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

12' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

11' Фресе Мартин из команды Норшеланн четко отыгрывает и скидывает мяч головой своему киперу.

10' Удар от ворот произведет Сённерйюск

10' Шанс! Хансен Мадс из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

10' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

9' Хансен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Норшеланн выполняет удар от ворот.

7' Норшеланн выполняет удар от ворот.

7' Какой промах! Максим Сулас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

7' Матч возобновлен

7' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

6' Тчамба Дуплекс оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Андреас Хансен перевел мяч на угловой.

5' Удар от ворот произведет Сённерйюск

5' Мохаммед Диоманд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

4' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

4' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

1' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сённерйюск начинает с центра поля