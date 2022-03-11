Дания: Суперлига Дании 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Right To Dream Park Зрители: 2756
0:1
2' ГолТчамба Дуплекс
16' Желтая карточкаEmil Holm
35' Желтая карточкаТчамба Дуплекс
40' Желтая карточкаAdamo Nagalo
1:1
46' ГолВилладсен Оливер
62' Желтая карточкаБидструп Мадс
77' Желтая карточкаХассан Рилван
78' Желтая карточкаМумбанья Фарис
Ход матча
2'
0:1
16'
35'
40'
46'
62'
77'
78'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
15
Марксен
Эрик
48
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
48 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоПолузащитник
-
-
-
-
39 Adamo Nagalo
-
Главный тренер: Flemming Pedersen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Флё НиколайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Hansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Сённерйюск
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
51.4%
13.5%
35.1%
19 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Адингра
|6
|0.29
|Вилладсен Оливер
|5
|0.24
|Антман Оливер
|3 (1)
|0.14
|Andreas Schjelderup
|3 (2)
|0.14
|Фресе Мартин
|1
|0.05
|Хансен Киан
|1
|0.05
|Тюкосен Мадс
|1
|0.05
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.05
|Adamo Nagalo
|1
|0.05
|Lasso Coulibaly
|0
|0
|Воледзи Максвелл
|0
|0
|Leo Walta
|0
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Holm
|3 (1)
|0.14
|Прошшер Даниэл
|2
|0.1
|Берггрен Эмиль
|2
|0.1
|Симонсен Йеппе
|1
|0.05
|Тайво Абдулрахман
|1
|0.05
|Фредериксен Эмиль
|1
|0.05
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.05
|Гартенманн Стефан
|1
|0.05
|Экани Виктор
|1
|0.05
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.05
|Тчамба Дуплекс
|1
|0.05
|Кристиансен Петер
|1
|0.05
|Альбек Мадс
|0
|0
|Томсен Николай
|0
|0
|Реесе Сёрен
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|6
|0
|Саймон Адингра
|5
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|1
|Тюкосен Мадс
|3
|0
|Adamo Nagalo
|3
|0
|Lasso Coulibaly
|3
|0
|Андерсен Магнус II
|2
|0
|Фресе Мартин
|2
|0
|Воледзи Максвелл
|2
|0
|Ннамани Эмека
|2
|0
|Andreas Schjelderup
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Садик Ибраим
|1
|0
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Вилладсен Оливер
|1
|0
|Бредаль Андреас
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Emmanuel Ogura
|1
|0
|Yannick Agnero
|1
|0
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emil Holm
|7
|0
|Альбек Мадс
|5
|0
|Экани Виктор
|4
|0
|Хенде Марк-Даль
|3
|0
|Корнвиг Эмиль
|3
|0
|Томсен Николай
|1
|1
|Хассан Рилван
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|2
|0
|Гартенманн Стефан
|2
|0
|Тайво Абдулрахман
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|Кристинссон Кристофер Инги
|1
|0
|Тчамба Дуплекс
|1
|0
|Кристиансен Петер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
4
31%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
16
18
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
6
38%
6
33%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
1
6%
1
6%
76-90
Забито
12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
5
26%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90
Забито
25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
6
24%
4
24%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
35
39
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
17%
5
13%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
5
14%
9
23%
31-45
9
26%
10
26%
46-60
6
17%
4
10%
61-75
5
14%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|20
|12
|6
|2
|41 - 13
|42
|2.
|Брондбю
|20
|11
|6
|3
|29 - 20
|39
|3.
|Митьюлланд
|20
|12
|3
|5
|36 - 21
|39
|4.
|Ольборг
|20
|9
|5
|6
|30 - 24
|32
|5.
|Силькеборг
|20
|7
|10
|3
|33 - 18
|31
|6.
|Раннерс
|20
|8
|5
|7
|23 - 23
|29
|7.
|Орхус
|20
|6
|6
|8
|22 - 27
|24
|8.
|Виборг
|20
|5
|8
|7
|28 - 32
|23
|9.
|Оденсе
|20
|4
|9
|7
|29 - 30
|21
|10.
|Нордшелланн
|21
|5
|6
|10
|24 - 36
|21
|11.
|Вайле
|20
|3
|4
|13
|19 - 46
|13
|12.
|Сённерйюск
|21
|2
|6
|13
|16 - 40
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|10
|7
|2
|1
|15 - 8
|23
|2.
|Митьюлланд
|10
|7
|0
|3
|22 - 10
|21
|3.
|Копенгаген
|10
|5
|4
|1
|18 - 7
|19
|4.
|Силькеборг
|10
|4
|4
|2
|14 - 7
|16
|5.
|Раннерс
|10
|4
|3
|3
|13 - 12
|15
|6.
|Орхус
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Ольборг
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|8.
|Оденсе
|10
|3
|4
|3
|18 - 13
|13
|9.
|Вайле
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|10.
|Нордшелланн
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|11.
|Сённерйюск
|10
|2
|3
|5
|10 - 21
|9
|12.
|Виборг
|10
|1
|4
|5
|10 - 15
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Копенгаген
|10
|7
|2
|1
|23 - 6
|23
|2.
|Ольборг
|10
|5
|3
|2
|15 - 9
|18
|3.
|Митьюлланд
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|4.
|Брондбю
|10
|4
|4
|2
|14 - 12
|16
|5.
|Виборг
|10
|4
|4
|2
|18 - 17
|16
|6.
|Силькеборг
|10
|3
|6
|1
|19 - 11
|15
|7.
|Раннерс
|10
|4
|2
|4
|10 - 11
|14
|8.
|Нордшелланн
|10
|3
|1
|6
|12 - 19
|10
|9.
|Орхус
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|10.
|Оденсе
|10
|1
|5
|4
|11 - 17
|8
|11.
|Сённерйюск
|11
|0
|3
|8
|6 - 19
|3
|12.
|Вайле
|10
|0
|1
|9
|5 - 28
|1