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Дания: Суперлига Дании 2021-2022

2021-2022
Нордшелланн
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 2756
Сённерйюск
0'
0:1
2' Гол
Тчамба Дуплекс
16' Желтая карточка
Emil Holm
35' Желтая карточка
Тчамба Дуплекс
40' Желтая карточка
Adamo Nagalo
1:1
46' Гол
Вилладсен Оливер
62' Желтая карточка
Бидструп Мадс
77' Желтая карточка
Хассан Рилван
78' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
90'+4

Ход матча

2'
0:1
Тчамба Дуплекс
(Томсен Николай)
14'
Adamo Nagalo
Хансен Киан
 
16'
 
Emil Holm
35'
 
Тчамба Дуплекс
40'
Adamo Nagalo
 
46'
Вилладсен Оливер
(Антман Оливер)
1:1
61'
 
Хассан Рилван
Кристиансен Петер
62'
Бидструп Мадс
 
70'
Андерсен Магнус
Кристенсен Якоб
 
70'
Lasso Coulibaly
Беньямин Нюгрен
 
70'
Andreas Schjelderup
Диоманде Мохаммед
 
70'
 
Jose Gallegos
Фредериксен Эмиль
70'
 
Мумбанья Фарис
Кристинссон Кристофер Инги
77'
 
Хассан Рилван
78'
 
Мумбанья Фарис
90'
 
Виндерслев Расмус
Томсен Николай
90'
Свенссон Даниэль
Вилладсен Оливер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
15
Марксен
Эрик
5
Фресе
Мартин
6
Кристенсен
Якоб
18
Бидструп
Мадс
48
Хансен
Мадс
10
Диоманде
Мохаммед
22
Антман
Оливер
9
Беньямин
Нюгрен
1
Лоуренс
Томас
12
Maxime
Soulas
2
Гартенманн
Стефан
4
Тчамба
Дуплекс
3
Emil
Holm
90
Альбек
Мадс
10
Томсен
Николай
5
Хенде
Марк-Даль
22
Фредериксен
Эмиль
14
Кристинссон
Кристофер
Инги
20
Кристиансен
Петер
Нордшелланн
4-2-3-1
Сённерйюск
3-4-3

История личных встреч

Нордшелланн
Сённерйюск

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.2%
30.4%
4.4%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
26.1%
8.7%
15 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

37 матчей

51.4%
13.5%
35.1%
19 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

40.5%
32.4%
27.1%
15 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
4:1
СД
2:1
СД
2:2
СД
4:1
СД
1:4
СД
0:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
1:2
СД
0:2
СД
1:2
СД
4:0
СД
2:3
СД
3:1
СД
3:0
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
4:1
СЛ
1:0
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
1:2
СЛ
3:1
СЛ
0:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
1:3
СЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Адингра 6 0.29
Вилладсен Оливер 5 0.24
Антман Оливер 3 (1) 0.14
Andreas Schjelderup 3 (2) 0.14
Фресе Мартин 1 0.05
Хансен Киан 1 0.05
Тюкосен Мадс 1 0.05
Диоманде Мохаммед 1 0.05
Adamo Nagalo 1 0.05
Lasso Coulibaly 0 0
Воледзи Максвелл 0 0
Leo Walta 0 0
Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Holm 3 (1) 0.14
Прошшер Даниэл 2 0.1
Берггрен Эмиль 2 0.1
Симонсен Йеппе 1 0.05
Тайво Абдулрахман 1 0.05
Фредериксен Эмиль 1 0.05
Хенде Марк-Даль 1 0.05
Гартенманн Стефан 1 0.05
Экани Виктор 1 0.05
Корнвиг Эмиль 1 0.05
Тчамба Дуплекс 1 0.05
Кристиансен Петер 1 0.05
Альбек Мадс 0 0
Томсен Николай 0 0
Реесе Сёрен 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 6 0
Саймон Адингра 5 0
Фрэнсис Абу 2 1
Тюкосен Мадс 3 0
Adamo Nagalo 3 0
Lasso Coulibaly 3 0
Андерсен Магнус II 2 0
Фресе Мартин 2 0
Воледзи Максвелл 2 0
Ннамани Эмека 2 0
Andreas Schjelderup 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Садик Ибраим 1 0
Кристенсен Якоб 1 0
Вилладсен Оливер 1 0
Бредаль Андреас 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Emmanuel Ogura 1 0
Yannick Agnero 1 0
Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emil Holm 7 0
Альбек Мадс 5 0
Экани Виктор 4 0
Хенде Марк-Даль 3 0
Корнвиг Эмиль 3 0
Томсен Николай 1 1
Хассан Рилван 2 0
Симонсен Йеппе 2 0
Гартенманн Стефан 2 0
Тайво Абдулрахман 2 0
Мумбанья Фарис 2 0
Реесе Сёрен 1 0
Anders Jacobsen II 1 0
Кристинссон Кристофер Инги 1 0
Тчамба Дуплекс 1 0
Кристиансен Петер 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
14 Не забивали 16
4
31%
2
29%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

16
18
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
2
13%
5
28%
31-45
6
38%
6
33%
46-60
5
31%
1
6%
61-75
1
6%
1
6%
76-90

Забито

12
10
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
2
17%
3
30%
76-90

Пропущено

19
21
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
5
26%
2
10%
1-15
3
16%
2
10%
16-30
3
16%
4
19%
31-45
3
16%
4
19%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
4
21%
6
29%
76-90

Забито

25
17
15 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
6 Не забивали 9
6
24%
4
24%
1-15
6
24%
1
6%
16-30
3
12%
4
24%
31-45
4
16%
1
6%
46-60
2
8%
2
12%
61-75
4
16%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

35
39
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 18
6
17%
5
13%
1-15
4
11%
4
10%
16-30
5
14%
9
23%
31-45
9
26%
10
26%
46-60
6
17%
4
10%
61-75
5
14%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Орхус - Нордшелланн 2:3 Нордшелланн - Раннерс 0:0 Нордшелланн - Брондбю 0:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
Нордшелланн - Люнгбю 0:0 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Нордшелланн - Виборг 1:2 Оденсе - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Силькеборг 1:1 Гамбург - Нордшелланн 7:4 Виборг - Нордшелланн 2:2 Нордшелланн - Ольборг 0:2 Нордшелланн - Оденсе 1:4 Вайле - Нордшелланн 2:0 Нордшелланн - Митьюлланд 2:2 Силькеборг - Нордшелланн 4:1 Нордшелланн - Копенгаген 1:5 ВСК Орхус - Нордшелланн 1:2 Раннерс - Нордшелланн 3:2
Сённерйюск
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Сённерйюск - Оденсе 2:2 Брондбю - Сённерйюск 1:0 Сённерйюск - Орхус 2:3 Ольборг - Сённерйюск 0:0
Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Хорсенс - Сённерйюск 3:1 Колдинг - Сённерйюск 0:2 Видовре - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Видовре 1:0 Виборг - Сённерйюск 1:1 Сённерйюск - Ольборг 1:3 Вайле - Сённерйюск 3:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:6 Орхус - Сённерйюск 0:2 Митьюлланд - Сённерйюск 3:2 Сённерйюск - Копенгаген 1:1 Ольборг - Сённерйюск 4:0 Орхус - Сённерйюск 1:0 Б-1913 - Сённерйюск 3:4 Сённерйюск - Брондбю 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 20 12 6 2 41 - 13 42
2. Брондбю 20 11 6 3 29 - 20 39
3. Митьюлланд 20 12 3 5 36 - 21 39
4. Ольборг 20 9 5 6 30 - 24 32
5. Силькеборг 20 7 10 3 33 - 18 31
6. Раннерс 20 8 5 7 23 - 23 29
7. Орхус 20 6 6 8 22 - 27 24
8. Виборг 20 5 8 7 28 - 32 23
9. Оденсе 20 4 9 7 29 - 30 21
10. Нордшелланн 21 5 6 10 24 - 36 21
11. Вайле 20 3 4 13 19 - 46 13
12. Сённерйюск 21 2 6 13 16 - 40 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 10 7 2 1 15 - 8 23
2. Митьюлланд 10 7 0 3 22 - 10 21
3. Копенгаген 10 5 4 1 18 - 7 19
4. Силькеборг 10 4 4 2 14 - 7 16
5. Раннерс 10 4 3 3 13 - 12 15
6. Орхус 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Ольборг 10 4 2 4 15 - 15 14
8. Оденсе 10 3 4 3 18 - 13 13
9. Вайле 10 3 3 4 14 - 18 12
10. Нордшелланн 11 2 5 4 12 - 17 11
11. Сённерйюск 10 2 3 5 10 - 21 9
12. Виборг 10 1 4 5 10 - 15 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Копенгаген 10 7 2 1 23 - 6 23
2. Ольборг 10 5 3 2 15 - 9 18
3. Митьюлланд 10 5 3 2 14 - 11 18
4. Брондбю 10 4 4 2 14 - 12 16
5. Виборг 10 4 4 2 18 - 17 16
6. Силькеборг 10 3 6 1 19 - 11 15
7. Раннерс 10 4 2 4 10 - 11 14
8. Нордшелланн 10 3 1 6 12 - 19 10
9. Орхус 10 2 3 5 8 - 15 9
10. Оденсе 10 1 5 4 11 - 17 8
11. Сённерйюск 11 0 3 8 6 - 19 3
12. Вайле 10 0 1 9 5 - 28 1
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