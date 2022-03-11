Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Сегодняшная посещаемость составляет 2756 болельщиков

94' Даниэль Свенссон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Альбек Мадс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Сённерйюск выполняет удар от ворот.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Удар от ворот произведет Сённерйюск

90' Тактическая замена. Вилладсен Оливер уходит с поля и его заменяет Даниэль Свенссон

89' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Максим Сулас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

87' Хенде Марк-Даль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

87' Тчамба Дуплекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

86' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Удар от ворот произведет Сённерйюск

83' Фресе Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Бидструп Мадс из команды Норшеланн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

82' Норшеланн выполняет удар от ворот.

81' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Эмиль Хольм из команды Сённерйюск делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

78' Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Сённерйюск

77' Судья подбегает и показывает Хассан Рилван из команды Сённерйюск отложенную желтую карточку за фол.

77' Фарис Мумбанья из команды Сённерйюск в офсайде

76' Удар от ворот произведет Сённерйюск

76' Как он промахнулся? Лассо Кулибали имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

76' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

75' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Хансен Мадс из команды Норшеланн в офсайде

74' Фресе Мартин имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

74' Лассо Кулибали из команды Норшеланн делает пас партнеру.

74' Норшеланн начинает контратаку

73' Удар от ворот произведет Сённерйюск

73' Андерсен Магнус II из команды Норшеланн навешивает, но мяч уходит за линию ворот.

73' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

72' Удар от ворот произведет Сённерйюск

72' Как он промахнулся? Бидструп Мадс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

72' Андреас Шельдеруп из команды Норшеланн увидел, что есть свободная зона и сделал пас...

71' Лоуренс Томас взял и забрал мяч на выходе

71' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

70' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Тактическая замена. Кристинссон Кристофер Инги уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

70' Тактическая замена. Фредериксен Эмиль уходит с поля и его заменяет Jose Gallegos

70' Тактическая замена. Мохаммед Диоманд уходит с поля и его заменяет Андреас Шельдеруп

69' Кристинссон Кристофер Инги выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Фресе Мартин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...

69' Хансен Мадс из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

69' Максим Сулас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

69' Антман Оливер из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.

68' Хансен Мадс из команды Норшеланн делает пас партнеру.

68' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Хансен Андреас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Антман Оливер имел все шансы забить, но Лоуренс Томас сделал отличный сейв!

63' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' Бидструп Мадс получает желтую карточку за нырок

62' Бидструп Мадс упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил

62' Отличные скиллы показывает Бидструп Мадс , обводя своих соперников

62' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Кристенсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кристенсен Якоб из команды Норшеланн.

58' Опасность предотвращена - Кристенсен Якоб из команды Норшеланн вступил в отбор удачно

58' Эмиль Хольм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

58' Альбек Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой слева.

57' Тчамба Дуплекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Почти гол! Адамо Нагало пробил головой по воротам, но Лоуренс Томас спас!

57' Хансен Мадс из команды Норшеланн подал угловой справа.

56' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

56' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Хорошую попытку сделал Кристиансен Петер . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Норшеланн выполняет удар от ворот.

54' Какой промах! Максим Сулас имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

54' Томсен Николай навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Норшеланн выполняет удар от ворот.

53' Тчамба Дуплекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

52' Игрок из команды Сённерйюск вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Альбек Мадс из команды Сённерйюск направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

50' Удар от ворот произведет Сённерйюск

49' Хансен Мадс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Гартенманн Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Норшеланн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ГОООООЛ - Вилладсен Оливер Норшеланн забивает ударом головой

46' Антман Оливер из команды Норшеланн делает отличный кросс...

46' Норшеланн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля