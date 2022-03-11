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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:2
Второй тайм: 88'

Стадион:
Аякс
0'
0:1
3' Гол
Тадич Душан
19' Желтая карточка
Tom Boere
0:2
40' Гол
Алле Себастьян
1:2
48' Гол
Каллон Исса
59' Желтая карточка
Маулун Робин
71' Желтая карточка
Алле Себастьян
2:2
79' Гол
Йоостен Патрик
88'

Ход матча

3'
0:1
Тадич Душан
(Гравенберх Райан)
19'
Tom Boere
 
40'
0:2
Алле Себастьян
(Гравенберх Райан)
48'
Каллон Исса
1:2
59'
Маулун Робин
 
62'
 
Ренсх Девайн
Мазрауи Нуссер
66'
Шмидт Доке
Яспер тер Хейде
 
71'
 
Алле Себастьян
74'
 
Кудус Мохаммед
Классен Дэви
74'
 
Тимбер Юррьен
Шуурс Перр
77'
Йоостен Патрик
Каллон Исса
 
77'
Брей Майкл
Самбисса Давид
 
79'
Йоостен Патрик
(Паулиссен Митчелл)
2:2
85'
 
Броббей Брайан
Тальяфико Николас

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Аякс
21.00
9.55
1.13
Все Коэффициенты
12
Бос
Питер
18
Самбисса
Давид
2
Яспер
тер
Хейде
15
Тол
Марко
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Камбюр
5-3-2
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
9:0
К
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.23
Якобс Ями 5 0.19
Робертс Улдрикис 5 0.19
Каллон Исса 4 0.15
Маулун Робин 4 (2) 0.15
Самбисса Давид 3 0.12
Бангура Алекс 3 0.12
Брей Майкл 2 0.08
Схаутен Эрик 2 0.08
Тол Марко 2 0.08
Худемакерс Меес 2 0.08
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Йоостен Патрик 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 19 (1) 0.73
Тадич Душан 9 (2) 0.35
Антони 7 0.27
Бергёйс Стивен 6 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.19
Классен Дэви 5 0.19
Нерес Давид 3 0.12
Тимбер Юррьен 3 0.12
Броббей Брайан 3 0.12
Альварес Эдсон 2 0.08
Перейра Данило II 2 0.08
Гравенберх Райан 1 0.04
Мартинес Лисандро 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 4 0
Якобс Ями 3 0
Схаутен Эрик 2 0
Паулиссен Митчелл 2 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Брей Майкл 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
5%
2
8%
1-15
4
19%
5
21%
16-30
3
14%
5
21%
31-45
6
29%
2
8%
46-60
5
24%
6
25%
61-75
2
10%
4
17%
76-90

Пропущено

28
5
16 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 4
3
11%
0
0%
1-15
5
18%
1
20%
16-30
8
29%
2
40%
31-45
4
14%
1
20%
46-60
2
7%
0
0%
61-75
6
21%
1
20%
76-90

Забито

18
46
6 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
2
11%
5
11%
1-15
3
17%
9
20%
16-30
1
6%
8
17%
31-45
4
22%
5
11%
46-60
6
33%
7
15%
61-75
2
11%
12
26%
76-90

Пропущено

26
8
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
3
12%
4
50%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
7
27%
3
38%
76-90

Забито

39
70
14 В 1-м тайме 34
25 Во 2-м тайме 36
12 Забивали первыми 19
5 Не забивали 3
3
8%
7
10%
1-15
7
18%
14
20%
16-30
4
10%
13
19%
31-45
10
26%
7
10%
46-60
11
28%
13
19%
61-75
4
10%
16
23%
76-90

Пропущено

54
13
28 В 1-м тайме 4
26 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 4
21 Не пропускали 10
3
6%
1
8%
1-15
11
20%
1
8%
16-30
14
26%
2
15%
31-45
7
13%
5
38%
46-60
6
11%
0
0%
61-75
13
24%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Аякс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:2 26 19 4 3 76 - 11 61
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 2:2 26 10 4 12 43 - 54 34
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
17. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
18. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:2 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 2:2 13 5 2 6 25 - 28 17
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 2:2 13 9 3 1 27 - 6 30
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 2:2 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
  • Первый тайм
  • Угловой
    48'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 48'
    Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Камбюр: 23%, Аякс: 77%.
  • 48'
    Тальяфико Николас нанес удар головой, но Петер Бош спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Петер Бош держит все под контролем
  • 45'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Камбюр: 26%, Аякс: 74%.
  • 45'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 44'
    Аякс контролирует мяч.
  • 44'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 43'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 41'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 40'
    Гравенберх Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Алле Себастьян забивает с левой ноги!
  • 40'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 40'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 40'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: Камбюр: 25%, Аякс: 75%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 39'
    Как он промахнулся? Алле Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 39'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 39'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 39'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 38'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Петер Бош все равно смог отбить мяч.
  • 38'
    Антони из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 38'
    Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Мазрауи Нуссер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 36'
    Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 35'
    Том Боер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Каллон Исса из команды Камбюр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Контроль мяча: Камбюр: 26%, Аякс: 74%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 35'
    Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 33'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 33'
    Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Классен Дэви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 33'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 32'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 32'
    Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 31'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 30'
    Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Контроль мяча: Камбюр: 27%, Аякс: 73%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Схаутен Эрик атаковал сзади соперника. Это Антони заработал своей команде штрафной
  • 29'
    Игрок Бангура Алекс из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр делает отличный кросс...
  • 28'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 28'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 27'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Аякс контролирует мяч.
  • 26'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 25'
    Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    25'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 25'
    Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 25'
    Контроль мяча: Камбюр: 26%, Аякс: 74%.
  • 25'
    Худемакерс Меес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 24'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 24'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 23'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 22'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Аякс контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 21'
    Шанс! Алле Себастьян из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • 21'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Аякс контролирует мяч.
  • 20'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Камбюр: 31%, Аякс: 69%.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    19'
    Том Боер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 18'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Том Боер из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
  • 17'
    Алле Себастьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 16'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 16'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 16'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Антони из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 15'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Камбюр: 38%, Аякс: 62%.
  • 15'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 14'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 14'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 13'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Тальяфико Николас из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Том Боер заработал фол
  • 12'
    Игрок команды Аякс выполняет не слишком точный удар, но Петер Бош все равно хватает мяч.
  • 12'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 11'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Камбюр: 41%, Аякс: 59%.
  • 10'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 10'
    Плохо сыграл Схаутен Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Тадич Душан из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 9'
    Аякс контролирует мяч.
  • 9'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Том Боер из команды Камбюр в офсайде
  • 8'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 8'
    Алле Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 8'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 8'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает неудачный навес.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 5'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Камбюр: 52%, Аякс: 48%.
  • 5'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 3'
    Гравенберх Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Тадич Душан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 3'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 3'
    Антони из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 3'
    Маулун Робин ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бангура Алекс
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Шуурс Перр из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 2'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Аякс
21.00
9.55
1.13
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Где смотреть матч Камбюр 2:2 Аякс онлайн

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