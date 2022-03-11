Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

48' Команда Аякс играла лучше в этом тайме.

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Тальяфико Николас нанес удар головой, но Петер Бош спокойно отбил мяч.

47' Худемакерс Меес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Петер Бош держит все под контролем

45' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Аякс выполняет удар от ворот.

42' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Г О О О О Л - Алле Себастьян забивает с левой ноги!

40' Удар от ворот произведет Камбюр

39' Как он промахнулся? Алле Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

38' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Бергёйс Стивен из команды Аякс попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Петер Бош все равно смог отбить мяч.

38' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Хорошую попытку сделал Мазрауи Нуссер . Удар в створ, но вратарь начеку

36' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

36' Удар от ворот произведет Аякс

35' Том Боер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Камбюр

33' Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали

33' Классен Дэви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

32' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

30' Удар от ворот произведет Камбюр

30' Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали

30' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Игрок Бангура Алекс из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' Блинд Дэйли из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

25' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

25' Худемакерс Меес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Камбюр

21' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

20' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновлен

19' Том Боер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Алле Себастьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

16' Камбюр выполняет удар от ворот.

16' Антони из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

14' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

13' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

12' Игрок команды Аякс выполняет не слишком точный удар, но Петер Бош все равно хватает мяч.

11' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Камбюр выполняет удар от ворот.

10' Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.

10' Плохо сыграл Схаутен Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

9' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Камбюр

8' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

7' Камбюр выполняет удар от ворот.

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

3' Г О О О О Л - Тадич Душан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

3' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Шуурс Перр из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Аякс выполняет удар от ворот.

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Аякс начинает с центра поля