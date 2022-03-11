Второй тайм

96' Аякс владели мячом большую часть игры и выиграли.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Гравенберх Райан из команды Аякс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

96' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

96' Паулиссен Митчелл делает скидку назад вдоль ворот

95' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

92' Г О О О О Л - Гравенберх Райан из команды Аякс правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

92' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Броббей Брайан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

90' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

90' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

88' Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

88' Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

87' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Камбюр

84' Тадич Душан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Аякс выполняет удар от ворот.

83' Маулун Робин не смог попасть в створ ударом издали

82' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Аякс выполняет удар от ворот.

82' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

81' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Супер-замена от тренера! Йоостен Патрик только вышел на поле и уже забил!

79' Г О О О О Л - Йоостен Патрик забивает с правой ноги!

79' Удар от ворот произведет Камбюр

78' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Паулиссен Митчелл оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Андре Онана перевел мяч на угловой.

73' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

73' Матч возобновлен

72' Каллон Исса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Алле Себастьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Игрок Паулиссен Митчелл из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

68' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

68' Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...

67' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Камбюр

65' Антони не смог попасть в створ ударом издали

64' Аякс выполняет удар от ворот.

64' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

63' Бергёйс Стивен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Тальяфико Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Тактическая замена. Мазрауи Нуссер уходит с поля и его заменяет Девайн Ренш

62' Антони пробует нанести удар издали, но Петер Бош держит все под контролем

62' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

61' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

59' Маулун Робин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Аякс выполняет удар от ворот.

58' Отличный пас сделал Бангура Алекс из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

57' Камбюр выполняет удар от ворот.

56' Самбисса Давид из команды Камбюр делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

56' Антони нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Онана Андре взял и забрал мяч на выходе

54' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Классен Дэви из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Г О О О О Л - Каллон Исса первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

48' Каллон Исса имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

48' Камбюр идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Бос Питер взял и забрал мяч на выходе

47' Антони из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...

46' Схаутен Эрик из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля