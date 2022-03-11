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  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
2:3
Конец матча

Стадион:
Аякс
0'
0:1
3' Гол
Тадич Душан
19' Желтая карточка
Tom Boere
0:2
40' Гол
Алле Себастьян
1:2
48' Гол
Каллон Исса
59' Желтая карточка
Маулун Робин
71' Желтая карточка
Алле Себастьян
2:2
79' Гол
Йоостен Патрик
2:3
90' Гол
Гравенберх Райан
90'+6
12
Бос
Питер
18
Самбисса
Давид
2
Яспер
тер
Хейде
15
Тол
Марко
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
10
Паулиссен
Митчелл
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
7
Каллон
Исса
9
Tom
Boere
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
8
Гравенберх
Райан
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Камбюр
5-3-2
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Камбюр
Аякс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

8 матчей

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
9:0
К
2:1
Э
0:1
Э
5:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tom Boere 6 0.23
Якобс Ями 5 0.19
Робертс Улдрикис 5 0.19
Каллон Исса 4 0.15
Маулун Робин 4 (2) 0.15
Самбисса Давид 3 0.12
Бангура Алекс 3 0.12
Брей Майкл 2 0.08
Схаутен Эрик 2 0.08
Тол Марко 2 0.08
Худемакерс Меес 2 0.08
Паулиссен Митчелл 1 0.04
Йоостен Патрик 1 0.04
Киш Тамаш 1 0.04
Доодеман Ник 0 0
Шмидт Доке 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 19 (1) 0.73
Тадич Душан 9 (2) 0.35
Антони 7 0.27
Бергёйс Стивен 6 0.23
Мазрауи Нуссер 5 0.19
Классен Дэви 5 0.19
Нерес Давид 3 0.12
Тимбер Юррьен 3 0.12
Броббей Брайан 3 0.12
Гравенберх Райан 2 0.08
Альварес Эдсон 2 0.08
Перейра Данило II 2 0.08
Мартинес Лисандро 1 0.04
Блинд Дэйли 1 0.04
Дарами Мохаммед 1 0.04
Тальяфико Николас 1 0.04
Тейлор Кеннет 1 0.04
Ренсх Девайн 1 0.04
Кудус Мохаммед 1 0.04
Шуурс Перр 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 6 1
Макинтош Келвин 5 0
Маулун Робин 4 0
Якобс Ями 3 0
Схаутен Эрик 2 0
Паулиссен Митчелл 2 0
Каллон Исса 2 0
Робертс Улдрикис 2 0
Брей Майкл 2 0
Шмидт Доке 0 1
Киш Тамаш 1 0
Tom Boere 1 0
Самбисса Давид 1 0
Тол Марко 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Яспер тер Хейде 1 0
Sekou Sylla 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алле Себастьян 4 0
Альварес Эдсон 4 0
Мартинес Лисандро 4 0
Гравенберх Райан 4 0
Антони 3 0
Тадич Душан 2 0
Мазрауи Нуссер 2 0
Классен Дэви 1 0
Нерес Давид 1 0
Ренсх Девайн 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
27
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
1
4%
3
11%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
7
30%
2
7%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
3
13%
5
19%
76-90

Пропущено

31
7
18 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
1
14%
16-30
9
29%
29%
2
29%
31-45
4
13%
2
29%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
23%
2
29%
76-90

Забито

18
46
6 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
11%
5
11%
1-15
3
17%
9
20%
16-30
1
6%
8
17%
31-45
4
22%
5
11%
46-60
6
33%
7
15%
61-75
2
11%
12
26%
76-90

Пропущено

26
8
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
3
12%
4
50%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
7
27%
3
38%
76-90

Забито

41
73
14 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
3
7%
8
11%
1-15
7
17%
14
19%
16-30
4
10%
14
19%
31-45
11
27%
7
10%
46-60
11
27%
13
18%
61-75
5
12%
17
23%
76-90

Пропущено

57
15
30 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 4
22 Не пропускали 11
4
7%
1
7%
1-15
11
19%
1
7%
16-30
15
26%
2
13%
31-45
7
12%
6
40%
46-60
6
11%
0
0%
61-75
14
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Аякс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 26 20 3 3 77 - 11 63
2. ПСВ 25 19 1 5 62 - 31 58
3. Фейеноорд 25 16 4 5 57 - 23 52
4. АЗ Алкмаар 25 16 3 6 50 - 29 51
5. Твенте 25 14 6 5 39 - 30 48
6. Витесс 24 12 4 8 32 - 39 40
7. Утрехт 25 11 7 7 43 - 32 40
8. Камбюр 26 10 3 13 43 - 55 33
9. НЕК Неймеген 25 8 7 10 30 - 39 31
10. Гронинген 25 7 9 9 28 - 33 30
11. Гоу Эхед Иглс 25 7 6 12 27 - 42 27
12. Херенвен 25 7 5 13 22 - 36 26
13. Хераклес 25 7 5 13 27 - 35 26
14. Ваалвейк 25 5 8 12 28 - 42 23
15. Виллем II 25 6 4 15 21 - 43 22
16. ПЕК Зволле 25 5 5 15 19 - 39 20
17. Фортуна Ситтард 24 5 4 15 25 - 53 19
18. Спарта Роттердам 23 3 8 12 19 - 37 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 1 2 49 - 5 31
2. ПСВ 13 10 0 3 35 - 18 30
3. Фейеноорд 13 9 2 2 32 - 12 29
4. АЗ Алкмаар 12 9 2 1 28 - 12 29
5. Твенте 12 7 4 1 18 - 8 25
6. Утрехт 12 7 4 1 27 - 13 25
7. Хераклес 13 7 3 3 19 - 13 24
8. Витесс 12 5 2 5 15 - 23 17
9. Камбюр 13 5 1 7 25 - 29 16
10. Гоу Эхед Иглс 13 5 1 7 17 - 21 16
11. Гронинген 12 3 6 3 10 - 9 15
12. Виллем II 13 4 2 7 10 - 18 14
13. Ваалвейк 12 4 1 7 11 - 21 13
14. Херенвен 13 3 2 8 12 - 21 11
15. Спарта Роттердам 13 2 5 6 11 - 19 11
16. Фортуна Ситтард 11 3 2 6 13 - 24 11
17. НЕК Неймеген 12 2 4 6 12 - 18 10
18. ПЕК Зволле 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 13 10 2 1 28 - 6 32
2. ПСВ 12 9 1 2 27 - 13 28
3. Твенте 13 7 2 4 21 - 22 23
4. Витесс 12 7 2 3 17 - 16 23
5. Фейеноорд 12 7 2 3 25 - 11 23
6. АЗ Алкмаар 13 7 1 5 22 - 17 22
7. НЕК Неймеген 13 6 3 4 18 - 21 21
8. Камбюр 13 5 2 6 18 - 26 17
9. Утрехт 13 4 3 6 16 - 19 15
10. Херенвен 12 4 3 5 10 - 15 15
11. Гронинген 13 4 3 6 18 - 24 15
12. Гоу Эхед Иглс 12 2 5 5 10 - 21 11
13. ПЕК Зволле 13 3 1 9 11 - 26 10
14. Ваалвейк 13 1 7 5 17 - 21 10
15. Фортуна Ситтард 13 2 2 9 12 - 29 8
16. Виллем II 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Спарта Роттердам 10 1 3 6 8 - 18 6
18. Хераклес 12 0 2 10 8 - 22 2
Новости матча
  • Первый тайм
  • Угловой
    48'
    Тадич Душан из команды Аякс подал угловой слева.
  • 48'
    Команда Аякс играла лучше в этом тайме.
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    Контроль мяча: Камбюр: 23%, Аякс: 77%.
  • 48'
    Тальяфико Николас нанес удар головой, но Петер Бош спокойно отбил мяч.
  • 47'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 47'
    Яспер тер Хейде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 47'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 46'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 45'
    Мазрауи Нуссер пробует нанести удар издали, но Петер Бош держит все под контролем
  • 45'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 45'
    Контроль мяча: Камбюр: 26%, Аякс: 74%.
  • 45'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 44'
    Аякс контролирует мяч.
  • 44'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 43'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 43'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 42'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 42'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    42'
    Судья сигнализирует, что Бергёйс Стивен из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Каллон Исса
  • 41'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 40'
    Гравенберх Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Алле Себастьян забивает с левой ноги!
  • 40'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 40'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 40'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 40'
    Контроль мяча: Камбюр: 25%, Аякс: 75%.
  • 40'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 39'
    Как он промахнулся? Алле Себастьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 39'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 39'
    Тадич Душан из команды Аякс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
  • 39'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 38'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 38'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс попытался ударить издали. Случился неловкий рикошет, но Петер Бош все равно смог отбить мяч.
  • 38'
    Антони из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 38'
    Тол Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 38'
    Бос Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 37'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 37'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 36'
    Хорошую попытку сделал Мазрауи Нуссер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 36'
    Антони из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 36'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 35'
    Том Боер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Каллон Исса из команды Камбюр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Контроль мяча: Камбюр: 26%, Аякс: 74%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 35'
    Тадич Душан из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 34'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 34'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 33'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 33'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 33'
    Гравенберх Райан не смог попасть в створ ударом издали
  • 33'
    Классен Дэви имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
  • 33'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
  • 32'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 32'
    Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    32'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 31'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 31'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 30'
    Мазрауи Нуссер не смог попасть в створ ударом издали
  • 30'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 30'
    Контроль мяча: Камбюр: 27%, Аякс: 73%.
  • Фол, нарушение
    29'
    Судья свистит. Схаутен Эрик атаковал сзади соперника. Это Антони заработал своей команде штрафной
  • 29'
    Игрок Бангура Алекс из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 29'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр делает отличный кросс...
  • 28'
    Камбюр контролирует мяч.
  • 28'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 27'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 27'
    Аякс контролирует мяч.
  • 26'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Матч возобновлен
  • 25'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 25'
    Паулиссен Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    25'
    Гравенберх Райан из команды Аякс разыграл угловой с левого угла.
  • 25'
    Аякс нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
  • 25'
    Контроль мяча: Камбюр: 26%, Аякс: 74%.
  • 25'
    Худемакерс Меес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 25'
    Тадич Душан из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 25'
    Блинд Дэйли из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 24'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 24'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 23'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 22'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 22'
    Аякс контролирует мяч.
  • 21'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 21'
    Шанс! Алле Себастьян из команды Аякс пробил головой, но мимо
  • 21'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Аякс контролирует мяч.
  • 20'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Камбюр: 31%, Аякс: 69%.
  • 20'
    Матч возобновлен
  • Желтая карточка
    19'
    Том Боер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 18'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    17'
    Том Боер из команды Камбюр опасно и грубо сыграл. Тальяфико Николас пострадал.
  • 17'
    Алле Себастьян имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
  • 16'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 16'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 16'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 16'
    Антони из команды Аякс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 15'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 15'
    Контроль мяча: Камбюр: 38%, Аякс: 62%.
  • 15'
    Аякс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Тадич Душан из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    15'
    Тадич Душан из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
  • 14'
    Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 14'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 14'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 13'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 13'
    Онана Андре взял и забрал мяч на выходе
  • 13'
    Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    12'
    Тальяфико Николас из команды Аякс толкнул локтем оппонента. Это Том Боер заработал фол
  • 12'
    Игрок команды Аякс выполняет не слишком точный удар, но Петер Бош все равно хватает мяч.
  • 12'
    Бергёйс Стивен из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 11'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 10'
    Контроль мяча: Камбюр: 41%, Аякс: 59%.
  • 10'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 10'
    Антони нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 10'
    Плохо сыграл Схаутен Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 10'
    Тадич Душан из команды Аякс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 9'
    Аякс контролирует мяч.
  • 9'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 9'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Офсайд
    8'
    Том Боер из команды Камбюр в офсайде
  • 8'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 8'
    Удар от ворот произведет Камбюр
  • 8'
    Алле Себастьян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 8'
    Тадич Душан из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 8'
    Антони из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Камбюр выполняет удар от ворот.
  • 7'
    Мазрауи Нуссер из команды Аякс делает неудачный навес.
  • 7'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 6'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Классен Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Худемакерс Меес из команды Камбюр подал угловой справа.
  • 5'
    Каллон Исса из команды Камбюр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 5'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 5'
    Контроль мяча: Камбюр: 52%, Аякс: 48%.
  • 5'
    Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Команда Аякс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 3'
    Гравенберх Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Тадич Душан правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
  • 3'
    Гравенберх Райан из команды Аякс делает отличный кросс...
  • 3'
    Антони из команды Аякс делает пас партнеру.
  • 3'
    Маулун Робин ошибается в защите.
  • Фол, нарушение
    3'
    Судья сигнализирует, что Классен Дэви из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Бангура Алекс
  • 3'
    Аякс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Шуурс Перр из команды Аякс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    Камбюр пытается что-то создать.
  • 2'
    Аякс выполняет удар от ворот.
  • 1'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Аякс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 2:3 Аякс онлайн

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