Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
3' ГолТадич Душан
19' Желтая карточкаTom Boere
0:2
40' ГолАлле Себастьян
1:2
48' ГолКаллон Исса
59' Желтая карточкаМаулун Робин
71' Желтая карточкаАлле Себастьян
2:2
79' ГолЙоостен Патрик
2:3
90' ГолГравенберх Райан
Ход матча
3'
0:1
19'
40'
48'
1:2
59'
71'
79'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
3 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 10
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
12
Бос
Питер
15
Тол
Марко
20
Маулун
Робин
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
12 Бос ПитерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
17 Доодеман НикНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
-
27 Sekou Sylla
-
-
34 Thomas Rier
-
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Аякс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
8 матчей
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tom Boere
|6
|0.23
|Якобс Ями
|5
|0.19
|Робертс Улдрикис
|5
|0.19
|Каллон Исса
|4
|0.15
|Маулун Робин
|4 (2)
|0.15
|Самбисса Давид
|3
|0.12
|Бангура Алекс
|3
|0.12
|Брей Майкл
|2
|0.08
|Схаутен Эрик
|2
|0.08
|Тол Марко
|2
|0.08
|Худемакерс Меес
|2
|0.08
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.04
|Йоостен Патрик
|1
|0.04
|Киш Тамаш
|1
|0.04
|Доодеман Ник
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|19 (1)
|0.73
|Тадич Душан
|9 (2)
|0.35
|Антони
|7
|0.27
|Бергёйс Стивен
|6
|0.23
|Мазрауи Нуссер
|5
|0.19
|Классен Дэви
|5
|0.19
|Нерес Давид
|3
|0.12
|Тимбер Юррьен
|3
|0.12
|Броббей Брайан
|3
|0.12
|Гравенберх Райан
|2
|0.08
|Альварес Эдсон
|2
|0.08
|Перейра Данило II
|2
|0.08
|Мартинес Лисандро
|1
|0.04
|Блинд Дэйли
|1
|0.04
|Дарами Мохаммед
|1
|0.04
|Тальяфико Николас
|1
|0.04
|Тейлор Кеннет
|1
|0.04
|Ренсх Девайн
|1
|0.04
|Кудус Мохаммед
|1
|0.04
|Шуурс Перр
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|6
|1
|Макинтош Келвин
|5
|0
|Маулун Робин
|4
|0
|Якобс Ями
|3
|0
|Схаутен Эрик
|2
|0
|Паулиссен Митчелл
|2
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|Брей Майкл
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Киш Тамаш
|1
|0
|Tom Boere
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Тол Марко
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Яспер тер Хейде
|1
|0
|Sekou Sylla
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алле Себастьян
|4
|0
|Альварес Эдсон
|4
|0
|Мартинес Лисандро
|4
|0
|Гравенберх Райан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Тадич Душан
|2
|0
|Мазрауи Нуссер
|2
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
27
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
14 Не забивали 14
1
4%
3
11%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
3
13%
6
22%
31-45
7
30%
2
7%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
3
13%
5
19%
76-90
Пропущено
31
7
18 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 5
4
13%
0
0%
1-15
5
16%
1
14%
16-30
9
29%
29%
2
29%
31-45
4
13%
2
29%
46-60
2
6%
0
0%
61-75
7
23%
2
29%
76-90
Забито
18
46
6 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
2
11%
5
11%
1-15
3
17%
9
20%
16-30
1
6%
8
17%
31-45
4
22%
5
11%
46-60
6
33%
7
15%
61-75
2
11%
12
26%
76-90
Пропущено
26
8
12 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
6
23%
0
0%
31-45
3
12%
4
50%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
7
27%
3
38%
76-90
Забито
41
73
14 В 1-м тайме 36
27 Во 2-м тайме 37
12 Забивали первыми 20
5 Не забивали 3
3
7%
8
11%
1-15
7
17%
14
19%
16-30
4
10%
14
19%
31-45
11
27%
7
10%
46-60
11
27%
13
18%
61-75
5
12%
17
23%
76-90
Пропущено
57
15
30 В 1-м тайме 4
27 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 4
22 Не пропускали 11
4
7%
1
7%
1-15
11
19%
1
7%
16-30
15
26%
2
13%
31-45
7
12%
6
40%
46-60
6
11%
0
0%
61-75
14
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Твенте - Камбюр 1:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 2:1 Фейеноорд - Камбюр 3:1 Камбюр - ПЕК Зволле 3:4
Утрехт - Камбюр 3:2 Камбюр - Хераклес 0:1 АЗ Алкмаар - Камбюр 0:0 Камбюр - Спарта Роттердам 1:1 Хераклес - Камбюр 1:1 Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0
Аякс
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Аякс - Ваалвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Аякс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:1 Бенфика - Аякс 2:2
Виллем II - Аякс 0:1 Аякс - Твенте 5:0 Аякс - Витесс 5:0 Аякс - Хераклес 3:0 ПСВ - Аякс 1:2 Аякс - Эксельсиор Масслёйс 9:0 Утрехт - Аякс 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Аякс 0:2 Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0 Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|26
|20
|3
|3
|77 - 11
|63
|2.
|ПСВ
|25
|19
|1
|5
|62 - 31
|58
|3.
|Фейеноорд
|25
|16
|4
|5
|57 - 23
|52
|4.
|АЗ Алкмаар
|25
|16
|3
|6
|50 - 29
|51
|5.
|Твенте
|25
|14
|6
|5
|39 - 30
|48
|6.
|Витесс
|24
|12
|4
|8
|32 - 39
|40
|7.
|Утрехт
|25
|11
|7
|7
|43 - 32
|40
|8.
|Камбюр
|26
|10
|3
|13
|43 - 55
|33
|9.
|НЕК Неймеген
|25
|8
|7
|10
|30 - 39
|31
|10.
|Гронинген
|25
|7
|9
|9
|28 - 33
|30
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|25
|7
|6
|12
|27 - 42
|27
|12.
|Херенвен
|25
|7
|5
|13
|22 - 36
|26
|13.
|Хераклес
|25
|7
|5
|13
|27 - 35
|26
|14.
|Ваалвейк
|25
|5
|8
|12
|28 - 42
|23
|15.
|Виллем II
|25
|6
|4
|15
|21 - 43
|22
|16.
|ПЕК Зволле
|25
|5
|5
|15
|19 - 39
|20
|17.
|Фортуна Ситтард
|24
|5
|4
|15
|25 - 53
|19
|18.
|Спарта Роттердам
|23
|3
|8
|12
|19 - 37
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|1
|2
|49 - 5
|31
|2.
|ПСВ
|13
|10
|0
|3
|35 - 18
|30
|3.
|Фейеноорд
|13
|9
|2
|2
|32 - 12
|29
|4.
|АЗ Алкмаар
|12
|9
|2
|1
|28 - 12
|29
|5.
|Твенте
|12
|7
|4
|1
|18 - 8
|25
|6.
|Утрехт
|12
|7
|4
|1
|27 - 13
|25
|7.
|Хераклес
|13
|7
|3
|3
|19 - 13
|24
|8.
|Витесс
|12
|5
|2
|5
|15 - 23
|17
|9.
|Камбюр
|13
|5
|1
|7
|25 - 29
|16
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|13
|5
|1
|7
|17 - 21
|16
|11.
|Гронинген
|12
|3
|6
|3
|10 - 9
|15
|12.
|Виллем II
|13
|4
|2
|7
|10 - 18
|14
|13.
|Ваалвейк
|12
|4
|1
|7
|11 - 21
|13
|14.
|Херенвен
|13
|3
|2
|8
|12 - 21
|11
|15.
|Спарта Роттердам
|13
|2
|5
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Фортуна Ситтард
|11
|3
|2
|6
|13 - 24
|11
|17.
|НЕК Неймеген
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|18.
|ПЕК Зволле
|12
|2
|4
|6
|8 - 13
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|13
|10
|2
|1
|28 - 6
|32
|2.
|ПСВ
|12
|9
|1
|2
|27 - 13
|28
|3.
|Твенте
|13
|7
|2
|4
|21 - 22
|23
|4.
|Витесс
|12
|7
|2
|3
|17 - 16
|23
|5.
|Фейеноорд
|12
|7
|2
|3
|25 - 11
|23
|6.
|АЗ Алкмаар
|13
|7
|1
|5
|22 - 17
|22
|7.
|НЕК Неймеген
|13
|6
|3
|4
|18 - 21
|21
|8.
|Камбюр
|13
|5
|2
|6
|18 - 26
|17
|9.
|Утрехт
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|10.
|Херенвен
|12
|4
|3
|5
|10 - 15
|15
|11.
|Гронинген
|13
|4
|3
|6
|18 - 24
|15
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|12
|2
|5
|5
|10 - 21
|11
|13.
|ПЕК Зволле
|13
|3
|1
|9
|11 - 26
|10
|14.
|Ваалвейк
|13
|1
|7
|5
|17 - 21
|10
|15.
|Фортуна Ситтард
|13
|2
|2
|9
|12 - 29
|8
|16.
|Виллем II
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|10
|1
|3
|6
|8 - 18
|6
|18.
|Хераклес
|12
|0
|2
|10
|8 - 22
|2