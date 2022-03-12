  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австралия
  4. A-Лига 2021-2022

Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
1:0
Перерыв

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
7' Гол
Акбари Рамат
25' Желтая карточка
Лескано Хуан
26' Желтая карточка
31' Желтая карточка
Пейн Тим
36' Желтая карточка
Руфер Алекс

Ход матча

7'
Акбари Рамат
(Вада Риё)
1:0
25'
Лескано Хуан
 
26'
 
31'
 
Пейн Тим
36'
 
Руфер Алекс
38'
 
Nicholas Pennington
Руфер Алекс
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Веллингтон Феникс
2.65
3.70
3.30
Все Коэффициенты
12
Jordan
Holmes
35
Louis
Zabala
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
21
Nicholas
Olsen
18
Вада
Риё
23
Лескано
Хуан
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Walter
Sandoval
18
Уэйн
Бен
11
Сотирио
Джошуа
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

36 матчей

44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милеуснич Никола 2 0.2
Henry Hore 2 0.2
Браун Кори 1 0.1
Лескано Хуан 1 0.1
Акбари Рамат 1 0.1
Иванович Люк 1 0.1
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.31
Walter Sandoval 3 0.23
Хупер Гэри 3 (1) 0.23
Пископо Рено 3 (1) 0.23
Болл Дэвид 2 0.15
Вуттон Скотт 1 0.08
Уэйн Бен 1 0.08
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 4 0
Невилл Скотт 3 0
Браун Кори 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 4 0
Руфер Алекс 3 0
Пейн Тим 2 0
Joshua Laws 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Фентон Луис 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
4
40%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
2
22%
2
12%
76-90

Пропущено

14
18
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
5
36%
5
28%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:2 17 9 5 3 37 - 25 32
2. Вестерн Юнайтед 2:1 12 7 2 3 16 - 12 23
3. Веллингтон Феникс 0:1 13 6 3 4 17 - 19 21
4. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
5. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
6. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
7. Ньюкасл Джетс 12 4 3 5 21 - 22 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Брисбен Роар 1:0 10 3 1 6 8 - 16 10
12. Сентрал Кост Маринерз 10 2 2 6 15 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 0:1 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 1:2 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Вестерн Юнайтед 2:1 5 4 0 1 7 - 4 12
4. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
5. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Брисбен Роар 1:0 5 3 1 1 6 - 4 10
7. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 1:2 7 4 2 1 17 - 11 14
2. Вестерн Юнайтед 2:1 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 6 1 2 3 9 - 13 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 0:1 4 0 1 3 1 - 10 1
12. Брисбен Роар 1:0 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Руфер Алекс уходит с поля. Nicholas Pennington выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Пейн Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Лескано Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Акбари Рамат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Веллингтон Феникс
2.65
3.70
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 