Австралия: A-Лига 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Moreton Daily Stadium
1:0
7' ГолАкбари Рамат
25' Желтая карточкаЛескано Хуан
31' Желтая карточкаПейн Тим
36' Желтая карточкаРуфер Алекс
Ход матча
7'
1:0
25'
26'
31'
36'
35
Louis
Zabala
27
Трюин
Кай
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
18
Вада
Риё
23
Лескано
Хуан
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
14
Руфер
Алекс
18
Уэйн
Бен
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Louis ZabalaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Полузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
-
15 Jesse DaleyПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Вада РиёНападающий
-
23 Лескано ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Cyrus Dehmie
-
-
13 Henry Hore
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
-
20 Сэил ОливерВратарь
-
6 Пейн ТимЗащитник
- Защитник
-
21 Joshua LawsЗащитник
-
19 Саттон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
14 Руфер АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэйн БенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фентон ЛуисЗащитник
-
88 Хупер ГэриНападающий
-
40 Alex Paulsen
-
-
-
32 George Ott
-
33 Finn Surman
-
Главный тренер: Ufuk Talay
История личных встреч
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
36 матчей
44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брисбен Роар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милеуснич Никола
|2
|0.2
|Henry Hore
|2
|0.2
|Браун Кори
|1
|0.1
|Лескано Хуан
|1
|0.1
|Акбари Рамат
|1
|0.1
|Иванович Люк
|1
|0.1
|О'Ши Джеймс
|0
|0
|Невилл Скотт
|0
|0
|Вада Риё
|0
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотирио Джошуа
|4 (1)
|0.31
|Walter Sandoval
|3
|0.23
|Хупер Гэри
|3 (1)
|0.23
|Пископо Рено
|3 (1)
|0.23
|Болл Дэвид
|2
|0.15
|Вуттон Скотт
|1
|0.08
|Уэйн Бен
|1
|0.08
|Саттон Сэм
|0
|0
|Руфер Алекс
|0
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|0
|0
Карточки
Брисбен Роар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesse Daley
|4
|0
|Невилл Скотт
|3
|0
|Браун Кори
|2
|0
|Акбари Рамат
|2
|0
|Трюин Кай
|2
|0
|Хинджерт Джек
|1
|0
|О'Ши Джеймс
|1
|0
|Штайнманн Матти
|1
|0
|Лескано Хуан
|1
|0
|Anton Mlinaric
|1
|0
|Henry Hore
|1
|0
Веллингтон Феникс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болл Дэвид
|4
|0
|Руфер Алекс
|3
|0
|Пейн Тим
|2
|0
|Joshua Laws
|2
|0
|Clayton Rhys Lewis1
|2
|0
|Саттон Сэм
|2
|0
|Хупер Гэри
|1
|0
|Фентон Луис
|1
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|Walter Sandoval
|1
|0
|Nicholas Pennington
|1
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Эллиот Каллан
|1
|0
|Уэйн Бен
|1
|0
|Oskar van Hattum
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
3
33%
46-60
1
25%
2
22%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
4
40%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
2
22%
1
6%
1-15
2
22%
4
24%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
11%
1
6%
46-60
2
22%
5
29%
29%
61-75
2
22%
2
12%
76-90
Пропущено
14
18
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 10
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
2
11%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
5
36%
5
28%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:2
|17
|9
|5
|3
|37 - 25
|32
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|12
|7
|2
|3
|16 - 12
|23
|3.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|13
|6
|3
|4
|17 - 19
|21
|4.
|Мельбурн Виктори
|13
|5
|4
|4
|19 - 17
|19
|5.
|Аделаида Юнайтед
|12
|4
|6
|2
|20 - 14
|18
|6.
|Макартур
|13
|4
|4
|5
|17 - 24
|16
|7.
|Ньюкасл Джетс
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|8.
|Сидней
|13
|3
|5
|5
|16 - 17
|14
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|10.
|Перт Глори
|11
|3
|2
|6
|10 - 11
|11
|11.
|Брисбен Роар
|1:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|12.
|Сентрал Кост Маринерз
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|9
|6
|2
|1
|16 - 9
|20
|2.
|Мельбурн Сити
|1:2
|10
|5
|3
|2
|20 - 14
|18
|3.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|4.
|Мельбурн Виктори
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|5.
|Ньюкасл Джетс
|6
|3
|1
|2
|12 - 9
|10
|6.
|Брисбен Роар
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Макартур
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|8.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|12 - 9
|8
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Сидней
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Перт Глори
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мельбурн Сити
|1:2
|7
|4
|2
|1
|17 - 11
|14
|2.
|Вестерн Юнайтед
|2:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|3.
|Аделаида Юнайтед
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Сидней
|7
|2
|3
|2
|8 - 7
|9
|5.
|Мельбурн Виктори
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|6.
|Макартур
|8
|2
|2
|4
|11 - 17
|8
|7.
|Перт Глори
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|8.
|Ньюкасл Джетс
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|9.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|6
|1
|0
|5
|8 - 12
|3
|11.
|Веллингтон Феникс
|0:1
|4
|0
|1
|3
|1 - 10
|1
|12.
|Брисбен Роар
|1:0
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0