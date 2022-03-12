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Австралия: A-Лига 2021-2022

2021-2022
Брисбен Роар
2:1
Конец матча

Стадион:
Веллингтон Феникс
0'
1:0
7' Гол
Акбари Рамат
25' Желтая карточка
Лескано Хуан
26' Желтая карточка
31' Желтая карточка
Пейн Тим
36' Желтая карточка
Руфер Алекс
57' Желтая карточка
Jesse Daley
1:1
72' Гол
Хупер Гэри
2:1
76' Гол
Henry Hore
90' Желтая карточка
Болл Дэвид
90'+4
12
Jordan
Holmes
35
Louis
Zabala
2
Невилл
Скотт
5
Олдред
Том
27
Трюин
Кай
7
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
15
Jesse
Daley
21
Nicholas
Olsen
18
Вада
Риё
23
Лескано
Хуан
20
Сэил
Оливер
6
Пейн
Тим
4
Вуттон
Скотт
21
Joshua
Laws
19
Саттон
Сэм
9
Болл
Дэвид
14
Руфер
Алекс
23
Clayton
Rhys
Lewis1
7
Walter
Sandoval
18
Уэйн
Бен
11
Сотирио
Джошуа
Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

История личных встреч

Брисбен Роар
Веллингтон Феникс

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

36 матчей

44.4%
30.6%
25%
16 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

16.7%
47.2%
36.1%
6 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
16 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

3:0
0:0
1:1
1:1
1:0
2:1
2:1
4:1
0:0
2:2
0:0
3:3
4:3
1:2
0:1
0:0
2:1
3:2
1:2
3:2
3:0
2:1
1:2
1:2
2:0
2:1
1:1
ХАЛ
0:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:4
ХАЛ
1:0
ХАЛ
3:1
ХАЛ
4:1
ХАЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Hore 3 0.3
Милеуснич Никола 2 0.2
Браун Кори 1 0.1
Лескано Хуан 1 0.1
Акбари Рамат 1 0.1
Иванович Люк 1 0.1
О'Ши Джеймс 0 0
Невилл Скотт 0 0
Вада Риё 0 0
Веллингтон Феникс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотирио Джошуа 4 (1) 0.31
Хупер Гэри 4 (1) 0.31
Walter Sandoval 3 0.23
Пископо Рено 3 (1) 0.23
Болл Дэвид 2 0.15
Вуттон Скотт 1 0.08
Уэйн Бен 1 0.08
Саттон Сэм 0 0
Руфер Алекс 0 0
Clayton Rhys Lewis1 0 0

Карточки

Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesse Daley 5 0
Невилл Скотт 3 0
Браун Кори 2 0
Акбари Рамат 2 0
Трюин Кай 2 0
Хинджерт Джек 1 0
О'Ши Джеймс 1 0
Штайнманн Матти 1 0
Лескано Хуан 1 0
Anton Mlinaric 1 0
Henry Hore 1 0
Веллингтон Феникс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болл Дэвид 5 0
Руфер Алекс 3 0
Пейн Тим 2 0
Joshua Laws 2 0
Clayton Rhys Lewis1 2 0
Саттон Сэм 2 0
Хупер Гэри 1 0
Фентон Луис 1 0
Сэил Оливер 1 0
Walter Sandoval 1 0
Nicholas Pennington 1 0
Пископо Рено 1 0
Эллиот Каллан 1 0
Уэйн Бен 1 0
Oskar van Hattum 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

4
16
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
7 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
2
50%
3
19%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
50%
5
31%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
1
11%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
4
40%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
4
22%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
2
18%
6
33%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 11
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
27%
2
10%
31-45
2
13%
5
25%
46-60
6
40%
5
25%
61-75
1
7%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брисбен Роар
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сентрал Кост Маринерз - Брисбен Роар 2:1 Перт Глори - Брисбен Роар 2:0 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Брисбен Роар - Макартур 3:1
Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:3 Брисбен Роар - Перт Глори 1:0 Сидней - Брисбен Роар 1:1 Сидней - Брисбен Роар 1:0 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 0:0 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 3:0 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Лайонз - Брисбен Роар 0:4 Пенинсула Пауэр - Брисбен Роар 0:3 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар - Сидней 0:2 Брисбен Роар - Перт Глори 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 2:0
Веллингтон Феникс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 3:2 Веллингтон Феникс - Сидней 1:1 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 3:0 Веллингтон Феникс - Аделаида Юнайтед 1:1
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Веллингтон Феникс - Макартур 3:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 4:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 0:0 Аделаида Юнайтед - Веллингтон Феникс 4:0 Сидней - Веллингтон Феникс 2:1 Эйвондэйл - Веллингтон Феникс 1:4 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1 Веллингтон Феникс - Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Веллингтон Феникс - Сентрал Кост Маринерз 2:1 Макартур - Веллингтон Феникс 1:1 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3 Веллингтон Феникс - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Веллингтон Феникс 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 17 9 6 2 38 - 25 33
2. Веллингтон Феникс 13 6 3 4 18 - 20 21
3. Вестерн Юнайтед 12 6 3 3 16 - 13 21
4. Мельбурн Виктори 13 5 4 4 19 - 17 19
5. Аделаида Юнайтед 12 4 6 2 20 - 14 18
6. Макартур 13 4 4 5 17 - 24 16
7. Ньюкасл Джетс 12 4 3 5 21 - 22 15
8. Сидней 13 3 5 5 16 - 17 14
9. Вестерн Сидней Уондерерс 10 3 3 4 13 - 13 12
10. Перт Глори 11 3 2 6 10 - 11 11
11. Брисбен Роар 10 3 1 6 9 - 17 10
12. Сентрал Кост Маринерз 10 2 2 6 15 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Веллингтон Феникс 9 6 2 1 16 - 9 20
2. Мельбурн Сити 10 5 3 2 20 - 14 18
3. Мельбурн Виктори 7 3 2 2 13 - 10 11
4. Вестерн Юнайтед 5 3 1 1 7 - 5 10
5. Ньюкасл Джетс 6 3 1 2 12 - 9 10
6. Брисбен Роар 5 3 1 1 7 - 5 10
7. Макартур 5 2 2 1 6 - 7 8
8. Аделаида Юнайтед 6 2 2 2 12 - 9 8
9. Вестерн Сидней Уондерерс 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Сентрал Кост Маринерз 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Сидней 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Перт Глори 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мельбурн Сити 7 4 3 0 18 - 11 15
2. Вестерн Юнайтед 7 3 2 2 9 - 8 11
3. Аделаида Юнайтед 6 2 4 0 8 - 5 10
4. Сидней 7 2 3 2 8 - 7 9
5. Мельбурн Виктори 6 2 2 2 6 - 7 8
6. Макартур 8 2 2 4 11 - 17 8
7. Перт Глори 7 2 1 4 7 - 7 7
8. Ньюкасл Джетс 6 1 2 3 9 - 13 5
9. Вестерн Сидней Уондерерс 4 1 1 2 7 - 7 4
10. Сентрал Кост Маринерз 6 1 0 5 8 - 12 3
11. Веллингтон Феникс 4 0 1 3 2 - 11 1
12. Брисбен Роар 5 0 0 5 2 - 12 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 38'
    Руфер Алекс уходит с поля. Nicholas Pennington выходит вместо него
  • Желтая карточка
    36'
    Руфер Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Пейн Тим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Лескано Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Акбари Рамат бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брисбен Роар 2:1 Веллингтон Феникс онлайн

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