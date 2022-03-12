3:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Янки
1:0
7' ГолКалленс Александр
2:0
20' ГолРодригес Сантьяго
22' Желтая карточкаМоралес Альфредо
36' Желтая карточкаMatko Miljevic
2:1
52' ГолБро-Гийяр Закари
3:1
64' ГолTalles Magno
Ход матча
7'
20'
22'
36'
52'
64'
3:1
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
18
Зухир
Рида
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Паркс КитонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Ismael Kone
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0
Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0
Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0