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  3. США: МЛС
Нью-Йорк Сити
4:1
Конец матча

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
0'
1:0
7' Гол
Калленс Александр
2:0
20' Гол
Родригес Сантьяго
22' Желтая карточка
Моралес Альфредо
36' Желтая карточка
Matko Miljevic
2:1
52' Гол
Бро-Гийяр Закари
3:1
64' Гол
Talles Magno
4:1
83' Гол
Хавьер Тиаго
90'+3
1
Джонсон
Шон
5
Мартинс
Тьяго
II
55
Паркс
Китон
6
Калленс
Александр
21
Жассон
Андрес
10
Моралес
Максимильяно
7
Моралес
Альфредо
12
Амундсен
Мальте
20
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
1
Бреза
Себастьян
22
Джонстон
Алистер
5
Корбо
Габриэле
3
Миллер
Камаль
21
Лаппалайнен
Ласси
16
Уотерман
Джоэль
2
Ваньяма
Виктор
18
Зухир
Рида
11
Matko
Miljevic
23
Камара
Кей
30
Киото
Ромель
Нью-Йорк Сити
3-4-2-1
Клёб де Фут Монреаль
3-5-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Клёб де Фут Монреаль

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:1
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
1:1
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:3
М
1:1
М
2:3
М
1:2
М
3:1

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0
Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 0:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:2
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0
Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 2:2 Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:4 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 2:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:4 Клёб де Фут Монреаль - Нэшвилл 0:1 Клёб де Фут Монреаль - Торонто 3:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 0:0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Matko Miljevic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Моралес Альфредо получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Родригес Сантьяго бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Калленс Александр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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